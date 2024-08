Raketa je priletela v hidroelektrarno. Če bo popustil jez, bo Kijev pod vodo. #video

Ruska vojska je v jutranjih urah izvedla nove obsežne napade z raketami in brezpilotnimi letalniki na več ukrajinskih regij, pri čemer so bile ubite najmanj tri osebe, več je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Dnipropetrovska, Zaporožja in Lucka. Tarča napadov je bil tudi Kijev, kjer je odjeknilo več eksplozij. Tam so Rusi zadeli tudi hidroelektrarno na reki Dneper. Ukrajinci opozarjajo, da bi v primeru, da bi jez hidroelektrarne popustil, lahko prišlo do katastrofe izjemnih razsežnosti.

V Kijevu je v jutranjih urah odjeknilo najmanj sedem eksplozij, poročajo novinarji francoske tiskovne agencije AFP. V več okrožjih pa je prišlo do izpada električne energije. Zračna obramba je sestrelila približno deset ruskih dronov, ki so se približevali prestolnici, je poročala ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

A zračna obramba je bila nemočna proti več raketam, ena je zadela tudi hidroelektrarno na reki Dneper pred ukrajinsko prestolnico. Če bi tamkajšnji jez popustil, bi poplavni val zajel Kijev in povzročil nepopisljivo škodo, opozarjajo Ukrajinci.

Russia tried to hit Kyiv Hydroelectric Power Plant today during missile attack located on the Dnieper River in Vyshhorod, Kyiv region, Central Ukraine.



Damaging the Kyiv HPP could lead to severe flooding of cities and villages downstream along the Dnipro River.



If successful,… pic.twitter.com/cYqACBYRaD — Clash Report (@clashreport) August 26, 2024

Po Ukrajini se vrstijo izpadi elektrike

"Sovražnikov teror ni ostal brez posledic. V regiji Dnipropetrovsk je en mrtev," je sporočil guverner te regije Sergej Lisak. Po navedbah župana mesta Luck je bila v napadih ubita ena oseba in poškodovana stanovanjska stavba. O smrtni žrtvi poročajo tudi oblasti v regiji Zaporožje. Še pet oseb pa je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih v regiji Poltava.

O eksplozijah so poročali tudi v regijah Odesa, Zaporožje in Harkov, tamkajšnje oblasti pa so prebivalce pozvale, naj se zatečejo na varno. V regiji Lvov so bili tarča napadov energetski objekti, zaradi česar prihaja do izpadov elektrike. Tarča napadov so bile tudi regije Žitomir, Hmeljnicki in Ternopil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Skupno je sicer Rusija napadla 15 regij po vsej Ukrajini, tarča napadov pa je bila predvsem energetska infrastruktura, je sporočil ukrajinski premier Denis Šmihal. "Na žalost je v številnih regijah nastala škoda," je še dodal.

O napadih z brezpilotnimi letalniki poročajo tudi iz Rusije. Po navedbah guvernerja regije Saratov Romana Busargina so ostanki sestreljenih ukrajinskih dronov padli v mestih Saratov in Engels. V Saratovu so bile poškodovane stavbe, več oseb pa je bilo ranjenih, ena od njih huje, je ob sklicevanju na ruske medije poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Zelenski: Rusija napadla Ukrajino z več kot 200 droni in raketami

Zelenski je zaveznike vnovič pozval tudi k odpravi omejitev glede uporabe orožja dolgega dosega, ki ga želijo v Kijevu uporabiti za napade na cilje globoko v notranjosti ruskega ozemlja. Foto: Reuters Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes vojaška letalstva zahodnih zaveznic pozval, naj pomagajo Ukrajini pri obrambi pred ruskimi raketnimi napadi in napadi z brezpilotnimi letalniki. Ob tem je poudaril, da je Rusija danes nad Ukrajino izstrelila več kot sto raket in okoli sto brezpilotnikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"V različnih ukrajinskih regijah bi lahko za zaščito življenj naredili veliko več, če bi letalstvo naših evropskih sosed sodelovalo z našimi letali F-16 in našo zračno obrambo," je v objavi na družbenih omrežjih dejal Zelenski. Po njegovih besedah imajo namreč ZDA, Velika Britanija, Francija in nekatere druge evropske države moč ustaviti ruski teror.

"Življenje ima povsod enako vrednost," je poudaril in ocenil, da če je takšna enotnost dobro delovala na Bližnjem vzhodu, kjer so ZDA in nekatere druge zaveznice Izraelu nedavno pomagale pri sestreljevanju iranskih izstrelkov, bi morala delovati tudi v Evropi.

Kot je še dejal, je Rusija danes nad Ukrajino izstrelila več kot sto raket različnih tipov in približno sto brezpilotnikov, kar je označil za enega največjih ruskih napadov na svojo državo. Tarča napada, v katerem so bili ubiti najmanj štirje ljudje, je bila zlasti energetska infrastruktura v skupno 15 regijah.

Belorusija ob mejo poslala dodatne vojake in opremo

Ukrajinske sile medtem napredujejo v obmejni ruski regiji Kursk, v katero so nepričakovano vdrle v začetku meseca, je v nedeljo izjavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dodal, da so prevzele nadzor nad še dvema tamkajšnjima krajema.

Zunanje ministrstvo v Kijevu pa je v nedeljo sporočilo, da je Belorusija ob meji z Ukrajino namestila dodatne vojake, tanke in topništvo. Zabeležilo je tudi prisotnost pripadnikov ruske najemniške skupine Wagner, ki jih je Belorusija sprejela po lanskem neuspelem uporu vodje Wagnerja Jevgenija Prigožina v Rusiji.

"Beloruske uradnike opozarjamo, naj pod pritiskom Moskve ne delajo tragičnih napak za svojo državo, njene oborožene sile pa pozivamo, naj prenehajo z neprijaznimi dejanji in se umaknejo od ukrajinske državne meje na razdaljo, ki je večja od dosega beloruskih sistemov," je še opozorilo ukrajinsko ministrstvo.

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je sicer kot razlog za namestitev dodatnih vojakov navedel ogromno število vojakov na ukrajinski strani meje. Zatrdil je, da je Kijev ob meji namestil do 120 tisoč vojakov, navaja dpa.