Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes podpisal zakon o prepovedi z Rusijo povezane Pravoslavne cerkve, ki so ga poslanci ukrajinskega parlamenta potrdili v torek. Zakon prepoveduje delovanje nekaterih verskih organizacij, vključno z Ukrajinsko pravoslavno cerkvijo moskovskega patriarhata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je zatrdil, da bo uveljavitev zakona doprinesla k opolnomočenju ukrajinske neodvisnosti, ki jo ukrajinsko ljudstvo praznuje na današnji dan.

"Glede na to, da je Ruska pravoslavna cerkev ideološko nadaljevanje režima države agresorke, sokriva pri vojnih zločinih, storjenih v imenu Ruske federacije, in ideologije 'ruskega sveta', so dejavnosti Ruske pravoslavne cerkve v Ukrajini prepovedane," piše v predlogu zakona.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je bila v torek do predloga kritična. Opozorila je, da Kijev z njim poskuša uničiti pravo pravoslavno vero.

Ruska pravoslavna cerkev je menila, da gre za nezakonito dejanje in eno najhujših kršitev načel svobode vesti in človekovih pravic.

Z Rusijo povezana Ukrajinska pravoslavna cerkev je sicer že leta 2022 pretrgala vezi z Rusko pravoslavno cerkvijo, a jo ukrajinski poslanci obtožujejo, da kljub invaziji sodeluje z ruskimi duhovniki. V Ukrajini sicer deluje tudi Pravoslavna cerkev Ukrajine, ki je leta 2019 postala neodvisna od moskovskega patriarhata.

Ukrajina obeležuje dan neodvisnosti

Ukrajina danes obeležuje dan neodvisnosti, že tretjič v senci vojne. Zelenski je ob tem v nagovoru zatrdil, da je Rusija želela uničiti Ukrajino, a da se je vojna vrnila k njej domov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob prazniku sporočila, da se Ukrajina hitro približuje vstopu v EU.

Zelenski je Ukrajince nagovoril s posnetkom, ki je po njegovih besedah pred dnevi nastal v regiji Sumi, le nekaj kilometrov od območja, kjer je Ukrajina v začetku meseca vdrla v rusko regijo Kursk. Kot je dejal glede tega, Kijev še enkrat več preseneča. Zatrdil je tudi, da bo Rusija "spoznala, kaj je maščevanje".

"Rusija je z invazijo leta 2022 skušala doseči samo eno stvar: uničiti Ukrajino. Namesto tega danes praznujemo 33. dan neodvisnosti Ukrajine. In to, kar je sovražnik prinesel v našo deželo, se je zdaj vrnilo na njegov dom," je še dejal Zelenski, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa označil za "bolnega starca z Rdečega trga, ki vsem nenehno grozi z rdečim gumbom".

Ukrajina dan neodvisnosti obeležuje v spomin na sprejetje deklaracije o neodvisnosti 24. avgusta 1991, s katero se je država osamosvojila od nekdanje Sovjetske zveze. V preteklosti so ob prazniku v Kijevu organizirali vojaško parado, lani so namesto tega vzdolž glavne ulice v središču prestolnice postavili na ogled uničene ruske tanke in drugo vojaško opremo.

Ukrajinskemu ljudstvu je ob dnevu neodvisnosti voščila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je v videonagovoru, objavljenem na družbenem omrežju X, dejala, da bo "Evropa Ukrajini vedno stala ob strani, ker je Ukrajina del Evrope". "Vaša svoboda je naša svoboda. Vaša varnost je naša varnost," je dodala.

Ob tem je poudarila, da se Ukrajina izjemno hitro približuje članstvu v EU. Ukrajina je uradna kandidatka za članico EU postala junija 2022, štiri mesece po tem, ko je Rusija napadla državo.

Današnjih slovesnosti ob dnevu neodvisnosti v Kijevu se bo po poročanju poljske tiskovne agencije PAP udeležil tudi poljski predsednik Andrzej Duda.