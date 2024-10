V petek nekaj pred polnočjo se je na dolenjski avtocesti med obema predoroma v smeri Grosuplja zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več vozil. Dve potnici in dve voznici so v nesreči utrpele lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Voznica, ki je peljala v smeri Grosuplja, je zaradi neprilagojene hitrosti trčila v zaščitno ograjo in obstala na vozišču. Za njo so v isti smeri pripeljala še tri osebna vozila, od katerih je eno trčilo vanjo, drugima dvema voznikoma pa se je uspelo trčenju izogniti.

V smeri Ljubljane je nato pripeljala voznica, ki se je skušala izogniti trčenju in voznikom, ki so delno obstali na vozišču nasprotne smeri. Zavila je desno, a je pri tem trčila v avtobus, od tam pa jo je odbilo in trčila je v vozilo povzročiteljice nesreče in nato še v ograjo na nasprotni strani.

Dve potnici in dve voznici so v nesreči utrpele lažje poškodbe. Zoper povzročiteljico bo uveden prekrškovni postopek, so še zapisali na policiji.