Veliki hibridni SUV, ki porabi manj kot dizel #foto

Kar 18 let je trajalo, da so pri Toyoti modelu RAV4 namenili hibridni pogon. Če so z njim pri prejšnji generaciji le potipali ''teren'', je zdaj tako napredoval, da je pogon četrte generacije v skoraj vseh parametrih enak dizelski alternativi ali jo celo prekaša. Na testu je v povprečju porabil 5,9 litra goriva in prepričal z mirnostjo ter delovanjem hibridnega pogona.

RAV4 je z oblikovnega vidika vsekakor drugačen. Številne kupce bo prepričal ravno zaradi svojega možatega videza. Foto: Gašper Pirman

Ocena:



RAV4 ni običajen SUV. S svojo obliko in pojavnostjo izstopa iz povprečja, vsoo izkušnjo pa nadgradi prostorna potniška kabina. Japonci so veliko časa namenili podrobnostim, ki so jih izpilili ter pomagajo izboljšati voznikov vsakdan.



Hibridni pogon ni več primeren za ekološke navdušence. Popolnoma prenovljeni pogon je postal izredno varčen in uglajen, vožnja je v večini pogojev skoraj neslišna in umirjena. Hrup neskončnostopenjskega menjalnika CVT je dobro zadušen, moteč pa postane predvsem pri močnejših pospeševanjih.



5,9 litra je porabil RAV4 na testu, kar je za velikost in maso odličen rezultat. Avtocestne hitrosti zanj pomenijo več težav predvsem pri povprečni porabi goriva (okrog sedem litrov).



S prehodom na novo arhitekturo TNGA je RAV4 postal predvsem udoben avtomobil, ki se zna tudi hitro zapeljati skozi zavoje. Nagibanja je malo, krmiljenje pa natančno. Ker je testni avto navor prenašal le prek sprednjih koles, bo življenjsko okolje zanj predvsem mesto in podeželje, kjer pa se zaradi terenskih genov ne bo ustrašil visokega robnika ali strme makadamske poti.

Inženirji so imeli j...

RAV4 je že debeli dve desetletji eden od najbolje prodajanih športnih terencev na svetu, ki si je številne simpatije pridobil s svojimi terenskimi zmogljivostmi, uporabnostjo in zanesljivostjo. Kljub uspešni preteklosti so se pri Toyoti odločili za drastičen korak ter sledili novim smernicam podjetja. To je pomenilo, da so se odkrižali klasičnih pogonov in v ospredje začeli postavljati hibridni pogon.

Vsekakor drzna poteza, vendar so bili japonski inženirji tudi tokrat prepričani o uspehu. Da so imeli prav, so še pri prejšnji generaciji potrdile same številke. V veliki večini primerov vsak model, ki je na izhodnih vratih, v zadnjem letu izgubi številčno bazo kupcev. Vsi čakajo na nov model, a pri RAV4 je bilo to drugače. Ravno hibridni pogon je poskrbel, da upada prodaje ni bilo. Eksponentno se je povečal delež hibridnih RAV4 in strmo upadel delež dizelsko gnanih. Na koncu se je za dizelski motor odločilo malce več kot dva odstotka kupcev.

Hibridni pogonski sklop sestavlja 2,5-litrski bencinski motor in elektromotor. Skupna sistemska moč se ustavi pri 160 kilovatih. Foto: Gašper Pirman

Voznik lahko preko grafike spremlja kako deluje pogon in od kje črpa energijo. Foto: Gašper Pirman

Seznam motorjev je kratek

Tudi na podlagi prodajnih številk je bila naslednja poteza Toyote pričakovana in jasna. Iz ponudbe so črtali dizelski motor in četrta generacija RAV4 je na voljo le še z dvema pogonskima možnostma. Poleg hibridnega je to še 2,5-litrski bencinski motor, a ob tako dobrem hibridu je pogledovanje k drugi možnosti skoraj nesmiselno.

Kaj pravzaprav je hibridni pogon?



V uredništvu velikokrat opazimo, da marsikdo ne zaupa hibridnemu pogonu. To nezaupanje pa izvira predvsem iz nepoznavanja tehnologije ali pa imajo v spominu še prve hibridne korake, ki niso prinesli bistvenih prednosti.



Seveda, 25 let pozneje je tehnologija močno napredovala, pri Toyoti pa so zgledno nadgrajevali svoje znanje. A delovanje ostaja enako – ves pogonski sklop sestavljajo atmosferski bencinski motor, sinhroni elektromotor, menjalnik CVT in baterija z manjšo kapaciteto. Elektromotor poganja kolesa z energijo, ki je shranjena v bateriji. Ker ima baterija majhno zmogljivost, ne omogoča daljše vožnje v električnem načinu, temveč le pomaga pri speljevanju ali vzdrževanju hitrosti.



Bencinski motor z odlično toplotno učinkovitostjo prevzame vlogo glavnega pogonskega sredstva takrat, ko deluje v najbolj optimalnih pogojih. Torej takrat, ko bo le malenkost pomagal pri pospeševanju ali pri vzdrževanju hitrosti. Ker se baterija polni prek regeneracije zavorne energije ali jo polni motor, deluje sistem povsem avtonomno. V praksi ta kombinacija prinese manjše izpuste in nižjo povprečno porabo goriva, saj elektromotor prevzame breme pri največjih obremenitvah.

Pregledni in preprosti merilniki. Na levi spremljajo moč pritiska na stopalko za plin, na sredini lahko voznik spremlja številne različne podatke, na desni so informacije o količini goriva v rezervoarju in temperaturi motorja. Foto: Gašper Pirman

Nič več dvignjen karavan, spet želi biti pravi SUV

V primerjavi s predhodnikom je RAV4 postal bolj možat. Ni več le dvignjen karavan s terenskimi sposobnostmi. Postal je pravi SUV, s svojo identiteto in prepoznavno obliko. Veliko uslugo pri njegovi pojavi na cesti igrajo paket premium in kromirani dodatki, ki obkrožajo stekleni del ter so nameščeni še na zadek in spodnji del zaščite vrat.

RAV4 vsekakor ni tako drzen kot corolla, v sebi ima tudi nekaj ameriškega priokusa. Navsezadnje gre za globalni avtomobil, njegov uspeh pa je odvisen predvsem od prodaje v ZDA. Potezo vsekakor razumemo.

Deluje večji, kot v resnici je

A pustimo zunanji videz ob strani, saj ima vsak svoje želje in zahteve. Vsekakor je pomembnejši adut RAV4 notranjost. V dolžino je v primerjavi s predhodnikom izgubil pet centimetrov, a gre še vedno za velik avtomobil (v dolžino meri 4.600 milimetrov). Zato so prostorska pričakovanja velika.

Na tem področju RAV4 ne razočara. Ob naši formuli 4x4 (sprednja sedeža nastavljena za voznika in sopotnika z višino malenkost nad 180 centimetri) je pokazala, da je potnikom na zadnji klopi ostali še približno 15 centimetrov prostora za kolena. Ker RAV4 ne želi biti kupejevsko moderen, je prostora za glave na pretek. Če ostanemo na zadnji klopi – hvalimo nastavljiv naklon hrbtnega dela in grajamo preveč izrazit osrednji del klopi, ki oteži potovanja za tri osebe.

Svetla in pregledna potniška kabina je eden glavnih adutov novega RAV4. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor ima 580 litrov in je eden največjih v razredu. Foto: Gašper Pirman

Majhne podrobnosti za pomembno razliko

Prtljažni prostor ima 580 litrov, kar je več, kot ponujajo največji tekmeci. Ob strani sta vgrajena še dva manjša predalčka za drobnarije, pri uvozniku Toyota Adria pa so nam brali misli. Prtljažno dno namreč pokriva plastična zaščita (doplačilo 60 evrov).

Zaradi hibridnega pogona je vožnja izjemno mirna in nenaporna. Z izboljšano odzivnostjo pogona, dodatno izolacijo je Toyoti uspelo izdelati tišji hibridni pogon. Pohvalimo še vpliv menjalnika CVT na delovanje motorja. Pogosto precej moteč glasen zvok je vse manj opazen in zmoti le še ob močnem pospeševanju oziroma pri prehodu v območje višjih vrtljajev motorja.

Ker je tudi ob delovanju bencinskega motorja v notranjosti skoraj neslišno, tišino pa razbija le piš vetra, v segmentu zagotovo ni tako tihega in uglajenega srednje velikega SUV. Vse to vpliva na udobje in vozno izkušnjo, ki je lahko v tem hibridu zelo prijetna in sproščujoča. Voznik pa tudi ob prometnih konicah zlahka preklopi v svoj "zen".

Galerija: toyota RAV4 hybrid premium

Vse zanima predvsem poraba goriva

Odgovore, ki smo jih dobili na prvi vožnji, smo v testu le še potrdili. Na koncu se je povprečje ustalilo na 5,9 litra, vmes pa za dalj časa upadlo tudi na 5,4 litra. Za povečanje povprečne porabe so bili krivi predvsem avtocestni kilometri. Ob natančnem spremljanju potovalnega računalnika smo ugotovili, da pri realnih 130 kilometrih na uro (135 kilometrov na uro po števcu) hibridni RAV4 porabi okoli sedem litrov.

Njegova prednost je seveda na podeželskih cestah in v mestu. Tam se je RAV4 zlahka dokazoval s povprečno porabo le malenkost nad petimi litri. Če upoštevamo, da se sistemska moč ustavi pri 160 kilovatih (218 "konjih"), je to odličen rezultat. Podobno močan dizelski motor bi porabil vsaj toliko goriva, če ne vsaj liter več. Podobno močan izključno bencinski motor pa bi porabil vsaj dva litra več.

Zaradi višje nakupne hibridnega pogona morda prihranek pri povprečni porabi ne bo igral ključne vloge, a dva do tri evre prihranka na sto kilometrov bi lahko premamilo marsikoga. Še posebej, če njihove poti v večini primerov ne bodo na avtocestah. Na koncu pa bo brez dvoma odločilni dejavnik ravno bistveno tišja in umirjena izkušnja vožnje ter ekološka usmerjenost avtomobila.

''Navijanje'' CVT menjalnika so pri Toyoti dobro zadušili in ublažili. Foto: Gašper Pirman

Kaj nas je zmotilo?



Čeprav je RAV4, gledano v celoti, resnično odličen avtomobil, ki s svojim hibridnim pogonom letvico postavlja visoko, so nas zmotile nekatere malenkosti.



Predvsem nas je zmotilo pomanjkanje podpore za sistema apple carplay in android auto. Poleg tega bi si želeli hitrejši infotaiment, a k sreči pri Toyoti niso pozabili na fizična stikala. Ta dobro dopolnjujejo zaslon na dotik.

Foto: Gašper Pirman V imenu varnosti

Paket premium prinaša celovito ponudbo varnostnih pomagal. Že standardnim pripomočkom v sklopu sistema Toyota safety sanse se pridružijo še ogrevanje vetrobranskega stekla, vzvratna kamera, bi-LED projektorske luči in številni drugi dodatki. Prilagodljivi tempomat je zmožen za približno deset sekund obdržati avto znotraj pasu na avtocesti, potem pa začne glasno opozarjanje voznika.

Za varnost so pomembne tudi majhne podrobnosti, kot so tanka stebrička A, pomaknjena stranska ogledala na vrata, ki izboljšajo vidljivost vstran, ter stanjšana stebrička C z dodatnim steklenim delom. Občutek svetlosti (tudi zaradi svetlorjavega usnja) v potniški kabini je velik, preglednost odlična in počutje za volanom z visokim sedenjem brez pritožb. Na daljših poteh smo pogrešali le možnost prilagajanja dolžine sedalnega dela, tisti z daljšimi nogami bodo pogrešali kakšen dodaten centimeter.

Da ga v segmentu ne smemo spregledati, se trudijo dokazati napredni varnostni sistemi. Sistem proti naletu je pozoren vse do končne hitrosti 180 km/h, v območju med 10 in 80 km/h pa je po zagotovilih inženirjev sposoben v dnevni svetlobi prepoznati tudi pešca in kolesarja ter preprečiti nalet. Precej bolj natančen je tudi sistem za ohranjanje smeri znotraj meja voznega pasu, ki je aktiven nad hitrostjo 50 km/h. Radarski tempomat po novem deluje prediktivno in se glede na sporočila sistema za prepoznavanje prometnih znakov aktivno prilagaja hitrostnim omejitvam, tudi v primeru cestnih del. V gneči pri nizkih hitrostih zna RAV4 samodejno slediti tempu spredaj vozečega vozila, vključujoč zaustavitve in delne popravke smeri.

Foto: Gašper Pirman

Veliko glasbe za veliko denarja

Na koncu nam ostane seveda cena. Testni RAV4 je bil praktično opremljen z vsem, kar ponuja Toyota. Manjkala sta štirikolesni pogon (doplačilo 2.900 eur) in panoramska streha, cena se je zato ustavila pa 41 tisoč evrih.

Zaradi hibridnega pogona je že osnovna cena višja in se z izbiro paket premium dvigne na 40.600 evrov. Še nekaj elementov z dodatne opreme pa poskrbi, da cena preseže mejo 41 tisoč evrov. Pri Toyoti vam sicer ponujajo tudi eko popust, zavarovanje kasko za en evro in častijo 400 evrov dodatne opreme – zato se končna cena spremeni v prid kupca. Na koncu bo odlično opremljen RAV4 še vedno stal okoli 40 tisoč evrov, kar je precejšnja vsota. A v zameno se vsekakor dobi zelo veliko avtomobila, ki ga hkrati poganja hibridni pogon.