Manj moči, a enako kilometrov: lahko ta Peugeot sproži preskok? #foto

Peugeot je s prenovo 3008 izboljšal njegovo tehnološko naprednost in ga le malenkostno oblikovno popravil. Bistveno večji poudarek so namenili prihodu priključno-hibridnima pogonskima opcijama. Močnejšo, štirikolesno gnano smo že preizkusili, zdaj je na vrsto prišel še cenejši in manj zmogljivi priključni hibrid, a smo z njim še vedno prevozili med 40 in 50 električnih kilometrov, na testnem krogu pa enako kot z močnejšim priključnim hibridom hybrid4 300.

Peugeot je pripravil dve priključno-hibridni opciji, močnejša ima štirikolesni pogon z dvema motorjema, elektro- in bencinskim motorjem, ter sistemsko močjo 220 kilovatov. Pohvali se tudi z daljšim dosegom, a le za tri kilometre. Različica hybrid 225 ima manjšo sistemsko moč, en elektromotor in pogon na sprednji kolesni par.



Pri obeh je v dno vgrajena litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatnih ur, kar je dovolj za 56 kilometrov električnega dosega po merilnem ciklu WLTP za različico s sprednjim pogonom in 59 kilometrov za različico s štirikolesnim pogonom. Polnjenje baterije je mogoče s stenskim polnilcem z močjo 7,5 kilovata oziroma prek običajne vtičnice z močjo 3,7 kilovata.



Zaradi manj zapletene zasnove in seveda enega elektromotorja manj je tudi cena temu prilagojena. Šibkejši priključno-hibridni 3008 bo tako bolj zanimiv za širšo publiko, ki v večini primerov ne potrebuje tako velike moči in štirikolesnega pogona.

Motor: 1,6-litrski turbobencinar + elektromotor, sistemska moč 165 kilovatov



Poraba: od 0 do 4,9 litra



Cena: 45.420 evrov (s popustom za končno stranko 39.628 evrov)

Peugeot je s 3008 zadel v polno in ravno pravi čas pripravil odličen vsestranski paket, ki je na vse bolj priljubljenem trgu športnih terencev pridobil na veljavi. Zdaj je prišel čas za prenovo in Francozi recepta niso spreminjali, sta se pa motorni paleti pridružila dva priključna hibrida. Ravno tej pogonski opciji v prihodnjih letih napovedujejo veliko rast prodaje, Peugeot pa tako upa, da so spet pravi čas skočili na ta vlak in bo bencinsko-električna kombinacija v športnem terencu postala gonilo prodajnega razvoja.

Manj moči, krajši doseg

Kot smo že omenili, sta na voljo dve različici priključnega hibrida – hybrid4 300 in hybrid 225. Že oznaka pove ključni spremembi - 3008 ima še vedno eno bolj kvalitetnih potniških kabin, dodobra pa so tudi že izpopolnili drugačno zasnovo armaturne plošče i-cockpit. Foto: Gašper Pirman močnejši ima štirikolesni pogon in zaradi dodatnega elektromotorja še 65 "konjev" višjo sistemsko moč. A to je pravzaprav tudi vse, saj sta oba opremljena z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom in enako baterijo z zmogljivostjo 13,2 kilovatnih ur. Tudi moč polnjenja je enaka, s stenskim polnilcem z močjo 7,5 kilovata oziroma prek običajne vtičnice z močjo 3,7 kilovata. 3008 hybrid 225 ima na papirju tudi za tri kilometre manjši električni doseg, testi po merilnem ciklu WLTP so se ustavili pri številki 56 kilometrov.

Kaj pravi primerjava na enaki trasi?

V testu 3008 hybrid4 300 smo s polno baterijo opravili testno traso od Domžal do Litije, od tam proti Vranskemu in potem po avtocesti do Ljubljane. Enako smo storili tudi s šibkejšim priključnim hibridom. Začeli smo s polno baterijo, kjer je doseg na potovalnem računalniku obljubljal 45 kilometrov električne vožnje. Hybrid4 300 je izključno na električno energijo prevozil 47 kilometrov, kljub v teoriji manjšemu dosegu smo na koncu s hybrid 225 prevozili enako število kilometrov, 47. Res je, da smo za kar nekaj kilometrov poti obstali za počasi vozečim kamionom, a na koncu so to realni cestni pogoji, na katere nimamo vpliva in bodo nanje naleteli tudi bodoči lastniki.

Številke so bile v praksi zelo podobne tistim s preteklega testa, saj se je po koncu testnega kroga številka ustavila pri 4,9 litra, na avtocesti je bila poraba dva decilitra višja, 6,6 litra. Ta prirastek gre predvsem na račun šibkejšega bencinskega motorja, saj smo avtocestni del prevozili s prazno baterijo. Po sto kilometrih mešanega voznega cikla, kjer smo skoraj polovico kilometrov prevozili izključno na električno energijo, preostalo polovico pa v kombinaciji s hibridnim sistemom, pa se je poraba ustavila pri 3,3 litra. Tukaj je bila deciliter nižja, predvsem na račun šibkejše moči in nižjih hitrosti do sto kilometrov na uro.

Galerija: 3008 tudi po prenovi ostaja drzno oblikovan SUV

Veliko modernega avta z bolj konkurenčno ceno

Na občutljivem slovenskem trgu, kjer ima cena avtomobila veliko težo, smo bili v testu hybrid4 300 presenečeni nad ceno po ceniku, ki je presegla 50 tisočakov. Res je šlo za vrhunsko opremljen avtomobil z močnim in zmogljivim pogonom, a hybrid 225 bo s te strani zagotovo pridobil več simpatij.

Oprema allure pack prinaša vse, kar potrebuje voznik, polni varnostni-asistenčni paket in tudi praktično enak električni doseg. Manjka le štirikolesni pogon, a pogled na delež kupcev, ki se danes še odločijo zanj, je izrazito majhen. Temu primerna je tudi nižja cena, ki se s popustom spusti pod 40 tisoč evrov, pri Peugeotu pa vam zastonj vgradijo še namensko stensko polnilnico v vrednosti 1.500 evrov. Mislimo, da je to že primernejša cena, ki bo lažje pomagala dvigniti prodajne številke, zaupanje v tehniko pa bo dvignil kar sam 3008.

tehnični podatki peugeot 3008 hybrid 225 vrsta motorja bencinsko-električni prostornina v ccm 1.598 moč v kW (KM) pri vrt./min. 133 (180) pri 5550 največji navor v Nm pri vrt./min. 300 pri 3.000 moč elektromotorja v kW (KM) 81/110 navor elektromotorja v Nm 320 sistemka moč (kW/KM) 165/225 menjalnik 8-stopenjski samodejni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.447 x 1.841 x 1.624 medosna razdalja v mm 2.675 prtljažnik v litrih 395-1.357 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.888 (382) največja hitrost v km/h 225 pospešek do 100 km/h v sekundah 8,9 poraba (po normah EU) v l/100 km 1,3-1,4 poraba na testu v l/100 km 0-4,9 cena osnovnega modela v EUR 24.220 cena testnega vozila v EUR 42.840 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 45.420 (s popustom 39.628)

Različico hybrid 225 poganja 1,6-litrski bencinski motor in kombinacija litij-ionske baterije ter elektromotorja. Foto: Gašper Pirman

Voznik lahko izbira med različnimi načini, kako naj avto upravlja z baterijo. Lahko jo polni z bencinskim motorjem, poskrbi, da nivo napolnjenosti ostane enak, ali pa poskrbi, da v ospredje potisne vožnjo na električno energijo. Foto: Gašper Pirman