Dilema je vse večja: "umazani" dizel ali dragi hibrid #foto

Peugeot 3008 hybrid GT



Motor: 1,5-litrski dizel z 96 kW



Cena: : 33.420 evrov



Poraba: 5,4 l

Peugeot 3008 1.5 blueHDi



Motor: 1,6-litrski turbobencinar + dva elektromotorja, sistemska moč 220 kW



Cena: 52.060 evrov



Poraba: 3,4 l

Naj začnemo tokratni primerjalni test s priključno-hibridnim 3008. Gre za novinca v Peugetovi ponudbi in za pogonsko opcijo, ki je deležna vse večjega povpraševanja s strani kupcev. Tako kot pri drugih tekmecih gre tudi tukaj za kombinacijo bencinskega motorja (turbo) in dveh elektromotorjev. Kombinacija obeh prinaša višjo skupno sistemsko moč in navor, v teoriji pa gre za optimalni izkoristek obeh svetov.

Noben peugeot do zdaj na cesti ni v takšni meri izstopal

Kot smo že povedali v uvodu, oblikovalci tokrat niso imeli pretirano veliko dela. Težko sicer sodimo, ali jim je kozmetična prenova uspela, saj ima vsak posameznik svoj pogled na svet, a v tej modri "Vertigo" barvi z opcijskim paketom black pack (350 evrov) je poglede mimoidočih kar vlekel nase. Kljub temu številni niso spoznali njegove posebnosti, priključno-hibridnega pogona. Od dizelske 3008 se je ločil predvsem po dodatnih polnilnih vratih na levi strani in oznakah. Tudi v notranjosti sta na las enaka. Priključni hibrid ima vgrajeno le dodatno stikalo za nadzor električnega pogona in spremenjeno grafiko na digitalnih merilnikih.

Pri obeh testiranih različicah pa pohvalimo novo večopravilno enoto z diagonalo zaslona 25,4 centimetra. V primerjavi s predhodnikom je odzivnejša in hitrejša. Vse funkcije se še vedno upravlja prek zaslona na dotik, kar seveda nam ni niti najmanj všeč, a vsaj ta izkušnja je postala znosnejša. Negativno smo še vedno presenečeni ob kvaliteti vzvratne kamere. Ta je na nivoju avtov izpred petih let ali dlje in Peugeot za več kot petdeset tisoč evrov bi si zaslužil bistveno boljši sistem.

Hibridni 3008 je bil s modro barvo, črno obarvanimi dodatki, veliki platišči in že tako privlačno podobo pravi magnet za mimoidoče. Foto: Gašper Pirman

Priključni hibrid ni za vsakega

Tako kot v preteklih testih, kjer so bile glavne zvezde priključni hibridi, moramo tudi tukaj priznati, da je beleženje povprečne porabe goriva odvisno predvsem od vsakega voznika. Ne toliko zaradi samega stila vožnje, temveč predvsem zaradi možnostih za polnjenje baterije. Nekdo, ki dnevno naredi največ 50 kilometrov oziroma lahko napolni baterijo tako doma kot tudi v službi in ne naredi več kot 100 kilometrov, se bo lahko vsak dan vozil le na električno energijo. Strošek vožnje bo takrat manj kot dva evra na sto kilometrov.

Nekdo, ki bo napolnil baterijo in dnevno prevozil večje število kilometrov, pa bo hitro porabil več, kot porabi dizelski motor. Priključni hibrid ni za vsakega voznika, tisti, ki dnevno prevozijo več kilometrov, naj brez obotavljanja izberejo običajno gnani 3008. A tisti, ki imajo možnost nočnega polnjenja doma in dnevno naredijo med 50 in 100 kilometrov, naj le pogledajo tudi v smer bencinsko-baterijske kombinacije.

Bencin, dva elektromotorja, baterija in dodatnih 300 kilogramov



V priključno-hibridnem 3008 je bil spredaj vgrajen 1,6-litrski turbobencinar s štirimi valji in 147 kilovati. Na vsaki osi je vgrajen še elektromotor, sprednji ima 81 kilovatov in zadnji 83 kilovatov. Skupna sistemska moč vseh treh motorjev se ustavi pri 220 kilovatih in kar 520 njutonmetrih navora. Oba elektromotorja poganja litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13,2 kilovatne ure. Polni se lahko serijsko z močjo 3,7 kilovata, opcijsko (250 evrov) pa je na voljo tudi enofazno polnjenje z močjo 7,6 kilovata. Vse skupaj deluje v kombinaciji s samodejnim osemstopenjskim menjalnikom.

Od nič do sedem litrov

Naj se vrnemo h ključnemu podatku – povprečni porabi goriva. Naš testni krog se je pričel v Domžalah na bencinski črpalki, kjer smo Majhen volanski obroč kot doslej zahteva nekaj privajanja, a voznik se hitro navadi na nekoliko nenavadno zasnovo. Foto: Gašper Pirman do vrha napolnili bencin/dizel in baterijo. Odpravili smo se na avtocesto, po njej prevozili nekaj kilometrov in zapeljali proti Litiji, tam obrnili in pri Šentjakobu zopet zapeljali na avtocesto. V Lukovici smo zavili z avtoceste in po stari cesti nadaljevali do Trojan. Tam smo obrnili, zapeljali na avtocesto in pot končali na Viču v Ljubljani.

Kaj pravijo številke? 3008 s priključnim hibridom je izključno na električno energijo prevozil 47 kilometrov. Tako smo opravili pot do Litije in energije je ostalo še nekaj več kot deset kilometrov za pot nazaj. Ko je kazalec pokazal, da smo prevozili 75 odstotkov poti na elektriko, je bila povprečna poraba 2,1 litra in prevozili smo 74 kilometrov. Ob 100 prevoženih kilometrih se je poraba ustavila pri 3,4 litra in po 42 kilometrih avtoceste in s prazno baterijo ustavila pri 5,1 litra. Še en zanimiv podatek, ob prazni bateriji in izključno med vožnjo po avtocesti se je poraba tam ustavila pri 6,4 litra.

Zdaj pa dizelski 3008. Z njim smo seveda opravili povsem enako pot. Ker nima opcije vožnje na baterijo, je od Domžal do Litije porabil 4,9 litra, a je bila zaradi bolj prazne ceste povprečna hitrost višja (74 kilometrov na uro) kot pri priključnem hibridu. Ko smo zapustili avtocesto v Lukovici, je bila poraba 5,0 litra, a smo pot do avtoceste prevozili za kamionom, ki ga nismo uspeli prehiteti, zato se je povprečna hitrost do pospeševalnega pasu znižala na 61 kilometrov na uro. Ko smo prevozili 100 kilometrov, je bila poraba 5,4 litra. Še podatek za primerjavo: dizelski 3008 je na enakem odseku avtoceste med Trojanami in Vičom porabil 5,8 litra dizla.

Trikrat da za hibrida, a ne za to ceno

Vožnja s hibridnim 3008 je pravzaprav pričakovana. Mirna tudi takrat, ko je vžgan bencinski motor, lahko prav prijetno hitra in tudi divja. Gre za edini 3008 z možnostjo štirikolesnega pogona, ker sta dva elektromotorja vgrajena na vsaki osi, pospeševanje pa je prav prijetno zvezno (glasno postane le ob višanju obratov na bencinskem motorju). Še več, od nič do 100 kilometrov na uro pospeši v vsega 6,1 sekunde. Pri Peugeotu so držali obljubo o dosegu, ki se približa 50 kilometrom, a bo v mešanem voznem ciklu tam okoli 40 kilometrov.

Zaboli pa pogled na kočno ceno avtomobila. Razen nekaterih malenkosti gre za celovit paket brez večjih pomanjkljivosti ali napak. Zlahka smo se spoprijateljili z njegovo filozofijo, kvaliteno notranjostjo in zunanjo podobo, a za 52 tisoč evrov težko verjamemo, da bo prepričal veliko kupcev.

Če ne drugega, se bo za to ceno marsikdo odpravil v salon premijske trojice ali k Mazdi/Volvu. Na koncu se ne izide tudi računica v primerjavi z dizlom. Povprečna poraba je sicer lahko manjša ob primernih dnevnih relacijah in polnjenju doma. A dvajset tisoč evrov višja nakupna cena je enostavno preveč, tudi za ljubitelja zelene energije, ki si želi narediti korak naprej.

Res je, da je priključni-hibrid skoraj 20 tisoč evrov dražji kot testni dizelski 3008, a je tudi bistveno bolje opremljen in ima več kot dvakrat večjo moč. Po drugi strani je na voljo šibkejši priključni-hibrid, kjer je cena bolj primerljiva v primerjavi z dizelskim 3008. Foto: Gašper Pirman

Dizel kot dinozaver v primerjavi z modernim hibridom

1,5-litrski dizelski blueHDi, ki je pred dvema letoma prišel v 3008 kot zamenjava za šibkejši 1,6-litrski motor s slabšo emisijsko sliko, smo že vozili in ga takrat uvrstili med najboljše dizelske motorje. Še vedno mu pravi karakter da osemstopenjski samodejni menjalnik. Pri 50 kilometrih na uro se je motor v peti prestavi vrtel s 1.700 vrtljaji na minuto. Pri 90 kilometrih na uro smo se vozili v sedmi prestavi, kazalec pa se je prav tako držal pri 1.700 vrtljajih na minuto. Pri 130 kilometrih na uro je indikator na digitalnih merilnikih kazal osmo prestavo in 2.100 vrtljajev.