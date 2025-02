Kitajski Lynk&Co bo v Evropo pripeljal priključni hibrid, ki bo imel uradno do 200 kilometrov električnega dosega.

Kitajsko znamko, ki je v lasti Geelyja, smo v Sloveniji že spoznali po hibridnem modelu 01 in nato nedavno še povsem električnem 02. Na Kitajskem so pri Lynk&Co zdaj razkrili svoj naslednji model 08, ki pa je priključni hibrid. Tudi ta avtomobil bodo pripeljali v Evropo, in sicer najprej letos sredi poletja. Kdaj bo na voljo v Sloveniji, za zdaj še ni znano.

Foto: Lynk&Co

Posebnost modela 08 je za Evropo nadpovprečni električni doseg za priključni hibrid. Avtomobil ima namreč dve različici baterije. Ena ima kapaciteto 21 kilovatnih ur (kWh), druga pa kar 40 kWh.

Uradni doseg pri večji bateriji znaša do 200 kilometrov, kar je dvakrat toliko kot danes v Evropi (uradno) nudijo najzmogljivejši priključni hibridi. Napoved je sicer zelo optimistična, saj imajo priključni hibridi navadno vsaj od 30 do 50 odstotkov višjo porabo električne energije kot izključno električni avtomobili, tako da bo 40 kWh prej dovolj za okrog od 150 kot 200 kilometrov realnega dosega. Zaradi toliko višje porabe so tudi električni kilometri pri priključnem hibridu precej dražji.

Osnova pogona je 1,5-litrski turbobencinski motor

Skupni doseg 08 bo več kot 1.100 kilometrov in to bo za Evropo prvi vtis kitajskih priključnih hibridov, med katerimi nekateri omogočajo uradni skupni doseg celo med 1.500 in dva tisoč kilometri.

Baterija 08 omogoča tudi hitro polnjenje (DC), od 10 do 80 odstotkov bo polnjenje trajalo 33 minut. To kaže na precej nizko moč polnjenja.

Osnova pogona je sicer 1,5-litrski turbobencinski motor (120 kW), temu pa dodajo še enega ali dva elektromotorja.

Izhodiščna cena za Lynk&Co 08 v Evropi bo okrog 53 tisoč evrov, pri čemer še ni jasno, kakšna kapaciteta baterije bo na voljo za tako ceno.

Foto: Lynk&Co

Foto: Lynk&Co