Foto: Gregor Pavšič Na slovenske ceste je pripeljal zelo vpadljiv kitajski električni avtomobil, ki prinaša premijsko notranjost in zanimive rešitve, na preizkus pa postavlja tudi cenovno konkurenčnost kitajskih električnih vozil po uvedbi višjih carin. Kaj torej ponuja avtomobil zanimivega imena – lynk&co 02?

Dolg je 4,46 metra, oblikovali so ga moderno in minimalistično. Že na zunaj prav nič ne skriva, da ima električni pogon. Notranjost je moderna, digitalna in kakovostno izdelana, za svoje dimenzije je dovolj prostoren in praktičen, so pa Kitajci nekoliko tvegali pri bateriji in vgradili relativno majhno baterijo s kapaciteto 66 kilovatnih ur (kWh). Realen doseg bo vsaj med 300 in 350 kilometri, cena pa vsaj 37 tisočakov brez upoštevanja subvencije.

Palec gor: zanimiva oblika, kakovost vozniškega prostora, možnost 22-kilovatnega polnilnika AC, konkurenčna cena

Palec dol: ni možnosti večje baterije, ni prikaza stanja baterije v odstotkih, doplačljiva toplotna črpalka

Foto: Lynk&Co

Foto: Lynk&Co

Znamke Lynk&Co še ne poznajo vse države v Evropi, Slovenija pa jo že od lanskega lansiranja priključnohibridnega modela z oznako 01. Zdaj se je znamki, ki je sicer kitajskega porekla in spada pod streho Geely (podobno kot Volvo), pridružil še izključno električni avtomobil.

To je lynk&co 02, ki je dolg 4,46 metra, širok 1,84 metra in ima 2,75 metra medosne razdalje. To je kupejevsko zasnovani kompaktni križanec, ki stavi na moderno in minimalistično zunanjost, kjer vleče vzporednice s sorodnimi znamkami pod okriljem Geelyja, kot so Volvo, Polestar in tudi Zeekr. Avtomobil je prav gotovo oblikovan zanimivo in je zato na cestah vpadljiv, pa ne le zaradi svoje (trenutne) redkosti.

Kljuke na vratih so skrite in tudi v notranjosti je avtomobil oblikovan moderno, minimalistično in prej v skandinavskem kot kitajskem slogu. Vozniški prostor določata zanimiv volanski obroč in osrednji ležeči zaslon, ki je podoben kot v teslah.

Foto: Gregor Pavšič

Lynk&Co stavi na preprosto ponudbo. Na voljo je le ena različica avtomobila, ki pa ima dva paketa opreme. Vsakega 02 poganja elektromotor z močjo 200 kilovatov, ki se prenašajo na zadnji par koles.

Načrtov o dvojnem elektromotorju za zdaj še ni, so pa proizvajalci pripravljeni pripraviti štirikolesno gnano različico ob zadostnem povpraševanju. Do stotih kilometrov na uro avtomobil pospeši v 5,5 sekunde, najvišja hitrost pa je 180 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Baterija je le ena – gre za tip NCM s kapaciteto 66 kWh. To je torej baterija relativno majhne kapacitete, s katero Kitajci prav gotovo nekoliko tvegajo.

Manjša baterija pomeni nižjo maso avtomobila (ta znaša 1.820 kilogramov), posledično nižjo porabo in tudi nižje proizvodne stroške, toda zavestno majhna baterija zahteva tudi učinkovito polnjenje.

Moč pri polnjenju DC znaša do 150 kilovatov, od 10 do 80 odstotkov se baterija po tovarniških podatkih napolni v 30 minutah. To sicer glede na majhno baterijo ni presežek, bo pa zadovoljilo povprečnega uporabnika – ta bo baterijo tako ali tako največkrat polnil doma.

Posebnost avtomobila je možnost 22-kilovatnega polnilnika AC (serijsko je moč do 11 kW), kar je del višjega paketa opreme.

Foto: Gregor Pavšič

V prihodnje bo 02 morda dobil tudi manjšo baterijo. Za zdaj ni znano, ali bodo Kitajci posegli tudi po baterijah tipa LFP. Te imajo precej manjšo degradacijo, kar je še posebej dobro pri baterijah z manjšimi kapacitetami. Take baterije so bile do zdaj pogoste prav pri kitajskih avtomobilskih znamkah; uporabljajo manj redkih materialov (na primer kobalta) in so praktično popolnoma odporne na "toplotne pobege" (požare).

Kako se bo lynk&co 02 obnesel pri kombinirani vožnji in kako učinkovito se zares polni, bomo sodili po obsežnejšem testu. Enako velja za pričakovano porabo ob kombinirani vožnji. Tovarniška po standardu WLTP ni postavljena ravno nizko (17,1–17,6 kWh/100 km).

Če predpostavljamo povprečno porabo od 16 do 18 kWh na 100 kilometrov, bo realni doseg avtomobila v kombiniranem režimu vožnje (mesto, avtocesta) znašal med 300 in 350 kilometri, z nekaj več mestnimi kilometri pa tudi proti štiristotici.

Tovarniški doseg po WLTP pri kombinirani vožnji sicer znaša do 435 kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Lynk&Co

Foto: Gregor Pavšič

Predstavniki Lynk&Co pravijo, da so pri zasnovi avtomobila dali večji poudarek na hitrejšem polnjenju kot zagotavljanju velikega dosega z uporabo večje baterije.

Pri podrobnostih so žal pozabili le na zalogo energije v odstotkih in ne le v oceni dosega v kilometrih, ki je precej manj natančna. Podatek v odstotkih najdemo le v enem izmed podmenijev na sredinskem zaslonu. Podobno napako so storili pri Volkswagnu in Toyoti, a nato s programsko nadgradnjo izpis podatkov kmalu uredili.

Foto: Gregor Pavšič

Po prvem vtisu lahko pohvalimo prostornost avtomobila, saj je tudi prostora za potnike zadaj dovolj – stopala nog so dokaj visoko (baterije v dnu), zato položaj zadaj ni najprijetnejši. Prtljažnik meri od 410 do 1.349 litrov, pohvaliti pa velja 15-litrski sprednji prtljažnik za hrambo polnilnega kabla.

Še to – s tem avtomobilom bo mogoče vleči tovor mase do 1,6 tone, tovor na strehi pa lahko tehta do 75 kilogramov.

Serijska oprema nagovarja premijska vozila, cena vsaj 37 tisoč evrov

Predstavniki Lynk&Co na regijskem razkritju avtomobila še niso imeli podatka, koliko so na evropske cene 02 vplivale višje uvozne carine za električne avtomobile kitajskega porekla.

Na prvi pogled pa so cene konkurenčne, saj je izhodišče postavljeno pri 37 tisočakih. Model 02 je serijsko že zelo dobro opremljen, na primer tudi z 19-palčnimi platišči, panoramsko streho, pri višjem paketu opreme pa voznik dobi omenjeni 22-kilovatni polnilnik AC, 20-palčna kolesa, boljše ozvočenje in 360-stopinjsko kamero. Prav tako je del višjega paketa tudi toplotna črpalka. Višji paket stane 41 tisoč evrov, zaradi nekaj več opreme in večjih koles pa bo imel malce manjši doseg.

V Sloveniji lahko trenutno za električni avtomobil s tako maloprodajno ceno kupec dobi subvencijo 6.500 evrov, kar ga postavlja na cenovno mejo dobrih 30 tisočakov.

