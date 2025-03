Norvežani so letos v dveh mesecih registrirali 18.292 novih avtomobilov. Kar 95,3 odstotka je bilo električnih, skupaj s priključnimi hibridi pa je delež avtomobilov s kablom znašal 96,6 odstotka trga. Do konca februarja so torej Norvežani registrirali 278 klasičnih hibridov, 70 avtomobilov z bencinskim motorjem in 282 avtomobilov z dizelskim motorjem. Taka prodaja neposredno odraža ponudbo v norveških prodajnih salonih, kjer le redke znamke sploh nudijo nove avtomobile s klasičnimi pogoni. Če pa jih, so večinoma precej dražja od električnih vozil.

Delež priključnih avtomobilov v trgu novih vozil za leto 2025:

električni priključni hibridi Norveška 95,3 % 1,3 % Finska 30,4 % 22,8 % Švedska 31,9 % 24,4 % Danska 65,4 % 2,2 % Nizozemska 35,2 % 16,1 % Nemčija 17,1 % 9,1 % Italija 5 % 4,1 % Španija 6,8 % 7.5 % Francija 17,7 % 4,4 % Velika Britanija 22,8 % 8,9 % Slovenija 8,6 % 3,9 % EU 15,2 % 7,4 % EU + EFTA + VB 16,9 % 7,6 %

vir: ACEA

BMW je pri električnih avtomobilih tudi letos med najuspešnejšimi znamkami v Evropi. Foto: Gašper Pirman

Toda Norveška je posebna država z visokim standardom, ki tudi ni del Evropske unije. Medtem ko je trg novih avtomobilov že skoraj povsem električen, je marsikje po Evropi precej drugače. Blizu norveški prodaji so le še Danci, le še Finci in Švedi pa imajo skupno več kot 50-odstotni delež električnih avtomobilov in priključnih hibridov.

Kot kažejo zgornji podatki, pri hitrosti elektrifikacije tudi v začetku letošnjega leta izstopajo evropske severne države. Poleg Skandinavije je to tudi še Nizozemska. Na drugi strani te hitrosti pogonskih sprememb pa niso le manjše države kot sta Slovenija in (ne tako majhna) Bolgarija (tradicionalno imata najnižji delež alternativnih pogonov), temveč tudi evropski največji trgi.

Delež električnih avtomobilov je v Nemčiji in Franciji letos na 17 odstotkih, v Veliki Britaniji celo pri2 22 odstotkih, toda v Italiji znaša komaj pet, v Španiji pa ne niti sedem odstotkov. Španija je ena redkih držav, kjer so letos registrirali celo več priključnih hibridov kot električnih avtomobilov.

Foto: Gregor Pavšič

Prodajna statistika je tudi pri deležu razporeditve pogonov sicer lahko zavajajoča. Slovenija ima v zadnjih letih spet porast tako imenovanih “enodnevnih” registracij. Precej lani registriranih renault cliov, ki je bil uradno najpogosteje registriran avtomobil v Sloveniji, so izvozili v tujino. To ni edini primer.

Najbolj prodajane pa so različice s klasičnim bencinskim motorjem, ki je torej neelektrificiran. Tovrsten način pomeni, da se bencinski avtomobil šteje k registraciji Slovenije, toda dejansko se proda in uporablja v državi, ki zato vsaj navidezno daje vtis hitrejšega prehoda na alternativne pogone.