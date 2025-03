Leto preobrata? Prvi podatki znani, takšen je začetek.

Avtomobilski trgovci so iz vidika registracij novih avtomobilov letošnje leto začeli nekoliko slabše kot lansko. V prvih dveh mesecih so v celi Evropi registrirali 1,95 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 2,6 odstotka manj kot v enakem obdobju predlani. V Evropi uniji (EU) je padec registracij triodstoten. Število registracij je upadlo na največjih trgih (Nemčija, Italija, Francija, Velika Britanija), izjema je bila z osemodstotno rastjo le Španija. Tudi v Sloveniji je število registracij novih avtomobilov letos zraslo za 7,6 odstotka. Po dveh mesecih je sicer še prezgodaj sklepati o naraščanju trga, saj na številke za zdaj vplivajo tudi dobave že lani prodanih avtomobilov.

Delež električnih avtomobilov na Norveškem je letos že 95-odstoten.

Priključni avtomobili so na četrtini trga

Leto se je po pričakovanju začelo dobro pri prodaji električnih avtomobilov. Na ravni celotne Evrope je prodaja teh avtomobilov zrasla za 31 odstotkov, zgolj v EU pa za 28 odstotkov. Velik padec so v prvih dveh mesecih doživeli avtomobili z izključno bencinskimi ali dizelskimi avtomobili, kakršnih je na trgu vse manj. Pri bencinskih je v celi Evropi prodaja padla za skoraj 22 odstotkov (–21,9 odstotka), pri dizelsko gnanih pa za 27 odstotkov. V prvih dveh mesecih je padlo tudi število registracij priključnih hibridov, in sicer v Evropi za 3,4 odstotka in v EU za pet odstotkov.

Delež električnih avtomobilov je letos v Evropi že skoraj 17-odstoten (16,9 odstotka), skupaj s priključnimi hibridi so na približno četrtini trga. Zgolj v EU je delež električnih avtomobilov pri nekaj več kot 15 odstotkih (15,2 odstotka). Na višji delež pri preostalih državah vplivata predvsem Velika Britanija (tržni delež EV 22,8 odstotka) in Norveška (tržni delež EV 95 odstotka).