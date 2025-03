V Sloveniji smo nedavno spoznali novega električnega A6 e-tron in Q6 e-tron, zdaj pa so Nemci razkrili še klasičnega A6 v karavanski izvedbi in s klasičnimi motorji na notranje zgorevanje. To je prvi prikaz nove imenske hierarhije modelov pri Audiju, kjer si bodo klasični in električni modeli od zdaj spet delili oznake. Pri električnih bodo dodali oznako e-tron, pri klasičnih pogonih pa TFSI ali TDI.

Foto: Audi

Kako dolgo še z dizlom?

Tako bencinsko kot dizelsko različico bosta poganjala dvolitrska štirivaljna motorja. Pri dizelskem TDI gre za 48-voltni blagi hibrid. Bencinski motor TFSI zmore 150 kilovatov, enako dizelski, ima pa bencinski pričakovzno manj navora kot dizelski (340 proti 400 Nm).

Bencinsko gnani A6 bo imel pogon na sprednji par koles, pri dizelskem pa bo mogoče izbrati tudi štirikolesno gnano različico.

Pri Audiju bodo na izbranih trgih ponudili tudi trilitrski šestvaljni bencinski motor (270 kW), ki bo prav tako blagi hibrid.

Od predhodnika daljši za šest centimetrov

Novi A6 avant je dolg 4,99 metra, tako da je šest centimetrov daljši od predhodnika. Dobil je agresivnejšo in bolj športno zunanjost, med drugim pa ima zračno vzmetenje in možnost štirikolesnega krmiljenja. Pri Audiju izpostavljajo nadgradnjo podvozja in tršo usmeritev, povečan naklon koles in podobne izboljšave za še večjo vozno dinamiko in boljši občutek na volanu.

Prostornina prtljažnika v novem Audijevem karavanu je 503 litrov, kar pa je mogoče s podiranjem druge vrste sedežev povečati do 1.534 litrov.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi