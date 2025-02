Audija s pridihom Porscheja: kaj vse nudita in ali bi z večjim šlo do Ingolstadta? #foto

Audi je v Slovenijo pripeljal dva modela na 800-voltni zasnovi, ki so ju razvili skupaj s Porschejem. Tako limuzina, karavan kot športni terenec prepričajo z videzom in zmogljivostmi, obetajo vrhunsko polnjenje, odprto vprašanje je vezano le še na porabo energije. Po oceni Audijevega vodstva bi lahko Slovenci letos skupno kupili sto vozil Q6 oziroma Q6.

Foto: Gregor Pavšič Audi in Porsche sta skupaj izdelala 800-voltno platformo PPE, s katere smo nedavno že spoznali porscheja taycana in macana. To sta zdaj prva električna audija z nove platforme, ki iz tehnološkega in uporabniškega vidika obetata veliko. To velja za zmogljivosti, pa tudi za hitrost oziroma moč polnjenja. Obe novosti sta zanimivi, vpadljivi in tudi kakovostno izdelani, za končno oceno obeh novosti bo potreben realen podatek o uporabi. Se bo mogoče z novim A6 e-tron, ki je mimogrede aerodinamično najučinkovitejši audi do zdaj, iz Ljubljane brez polnjenja odpeljati vsaj do Münchna, če že ne do Ingolstadta?

Ne glede na končni odgovor o konkretnem dosegu bo lahko Audi višjo porabo nadomestil z odličnim polnjenjem. Podobno je bilo že pri porscheju macanu, kjer smo med tisoč kilometrov dolgo vožnjo po avtocesti v povprečju porabili 27 kilovatnih ur (kWh) na sto kilometrov, a v povprečju na poti tudi polnili zgolj po 15 minut. Vožnja brez postanka iz Ljubljane do 500 kilometrov oddaljenega Ingolstadta bo resen izziv tudi za najbolj vztrajne in trmaste, polnilnic z 800-voltno tehnologijo pa je na poti cel kup. Če poraba ni pretirana, bo tudi cena za elektriko lahko cenejša od trenutno precej goriva v Avstriji in Nemčiji.

Toda o tem več takrat, ko bomo z obema do zdaj najnaprednejšima električnima audijema odpeljali daljšo vožnjo. Za zdaj več o prvih vtisih: zunanjost obeh avtomobilov kažejo fotografije. A6 e-tron, ki bo na voljo kot limuzinski sportback in karavanski avant, je oblikovno in delno tudi tehnično modernejši od Q6 e-trona. Oblika je bolj futuristična, ima skrite kljuke na vratih in podobno.

na razpolago je baterija z neto kapacitete 75 ali 95 kWh

masa večje baterije je 570 kilogramov, pri prvem audiju e-tron je presegala 700 kilogramov

sistemska moč motorja pri Q6 e-tron je 185–360 kW, pri A6 e-tron pa 210–370 kW

moč polnjenja je pri 80-odstotni napolnjenosti še nad 100 kW

največja moč polnjenja je 270 kW

tako kot Porsche ima tudi Audi priključek AC na obeh straneh avtomobila (priključek DC je na levi strani)

vmesnik ponuja podatek o temperaturi baterije, kar je koristen podatek za voznika

predgretje (ali hlajenje) baterije pred polnjenjem se aktivira z izbiro ustrezne polnilnice v navigaciji; ročni zagon toplotne optimizacije baterije (kar poznamo pri volkswagnu ID.7) bo na voljo po programski nadgradnji

oba avtomobila sta dobila dodatni prtljažnik spredaj; pri A6 e-tron ima 27, pri Q6 e-tron pa 64 litrov prostornine – rešitev je zelo primerna za hrambo polnilnega kabla type2

Zelo digitalizirana notranjost, a večjih sprememb ni

Za volanom pri obeh modelih srečamo znano in predvidljivo Audijevo notranjost. Na naslonjalu za roke na vratih je krmilna enota, s katero poleg sedežev upravljamo tudi žaromete in ogledala. Osrednji zaslon je velik 14,5 palca, usmerjen pa je proti vozniku. Sovoznik ima lahko za doplačilo svoj ločen 10,9-palčni zaslon. Celoten vozniški prostor je izrazito digitaliziran, saj je klasičnih stikal zelo malo. Zanimiva možnost je popoln izklop tako osrednjega kot sovozniškega zaslona, in sicer z daljšim pritiskom na vrtljiv gumb za nastavitev glasnosti zvočnikov.

Prostorsko dovolj razkošna in izdelana po Audijevih standardih

Po prvem vtisu je volanski mehanizem hitro odziven, pospeški pogona pa zelo prepričljivi. Prostora na zadnji klopi in v prtljažniku prav gotovo ni malo, saj so zaradi namenske električne platforme previsi kratki. Medosna razdalja pri A6 e-tronu znaša 2,9 metra.

Med adute obeh poleg 800-voltne platforme lahko spada tudi zračno vzmetenje, enako napredni sistemi žarometov. In še to: A6 e-tron je prvi audi, ki ima lahko na zadnjih vratih osvetljen logotip.

A6 e-tron ima osnovno prostornino prtljažnika vsaj 502 litrov, Q6 e-tron pa vsaj 511 litrov.

Letos za sto Slovencev?

Pri Audiju pričakujejo, da bo največ povpraševanja po večji bateriji. Cene za A6 e-tron se začnejo pri 62 tisoč evrih, za Q6 e-tron pa pri 50 tisoč evrih. Toda to je le izhodišče in z dodatno opremo bodo cene precej narasle in večinoma presegle mejo, ki pri nakupu električnega vozila na podjetje še dovoljuje izkoristek odbitnega DDV. Trgovci nameravajo letos v Sloveniji skupno prodati sto vozil Q6 e-tron oziroma A6 e-tron.

