Le evro za 100 km? Razmerje med močjo in porabo navduši. #video

Teslin model 3 je eden od najbolj drugačnih avtomobilov na cestah in da je električni, sploh ni najbolj izstopajoč podatek. Še bolj navdušuje, da ima Teslin model 3 dva elektromotorja s krepkimi 400 "konji", štirikolesni pogon in za tako zmogljivost izjemno nizko porabo. Ker pa je tesla močno drugačna, deli mnenja; za nekatere je najboljši avtomobil, za druge, nekoliko podcenjevalno, le "gadget" na štirih kolesih. Nihče pa ne more oporekati izjemnemu razmerju med zmogljivostjo in porabo. Voziti 441-"konjski" avtomobil le za kak evro ali dva na sto kilometrov namreč za številne lastnike ni nikakršno pretiravanje.

Teslin model 3 je preprosto tako zelo drugačen od vseh bolj ali manj primerljivih avtomobilov na trgu. Foto: Gregor Pavšič Leta 2007 je Steve Jobs osuplemu občinstvu pokazal prvi iPhone. Ob bučnem aplavzu je razkril, da bo telefonu odstranil gumbe in jih nadomestil z velikim zaslonom. "Po njem se ne bomo premikali z miško, niti ne paličico, temveč s svojim prstom," je obljubil, medtem ko je z dvema prstoma povečeval in zmanjševal fotografije, brskal po internetu in poslušal glasbo. Devet let pozneje je nedaleč stran, v Kaliforniji, svoj najpomembnejši izdelek razkril Elon Musk. Prvi mož Tesle, avtomobilski Steve Jobs. Teslin model 3 je bil v notranjosti nenavadno minimalističen, imel je le še nekaj najnujnejših gumbov in na sredini rekordno velik zaslon na dotik. Kot prva tesla je bil namenjen velikoserijski proizvodnji, bil je cenovno relativno dostopen, predvsem pa je obljubil veliko visokotehnoloških programerskih rešitev. V 24 urah je Musk o rezervaciji prepričal 180 tisoč ljudi.

Palec gor: razmerje med zmogljivostjo in porabo, dodana toplotna črpalka, odlična odzivnost zaslona, enostavnost polnjenja

Palec dol: ni prikazovalnika "head-up", ni 360-stopinjskega pogleda okrog vozila, malo prostora za voznikovo levo nogo

Teslin model 3 je do konca lanskega leta prepričal okrog 800 tisoč kupcev, od tega več kot polovico v lanskem kriznem letu. Model 3 je postal najbolje prodajani električni avtomobil na svetu. Foto: Gregor Pavšič Slabih pet let pozneje. Tesla je na ceste poslala okrog 800 tisoč modelov 3 – samo v lanskem kriznem letu (z manjšinskim delom modela Y) dobrih 440 tisoč – in postala najbolje prodajani električni avtomobil na svetu. V Sloveniji so prvi model 3 registrirali aprila leta 2019 in medtem ko Tesla prodajnih rezultatov za naš trg ne razkriva, smo do konca januarja prešteli 129 na novo registriranih Teslinih modelov 3. Januarja je bil model 3, tudi po zaslugi sredi epidemije učinkovite spletne prodaje, v Sloveniji najbolje prodajani električni avtomobil.

Podrobneje smo ga predstavili že lani, ko smo vozili model 3 v različici performance. Tokrat sem sedel v različici long range, ki ima rahlo večji doseg in šibkejši pogon. V tem času je Teslina "trojka" dobila tudi nekaj pomembnejših osvežitev (več na fotografijah spodaj), a bistvo avtomobila še vedno ostaja enako. Model 3 se postavlja na sam vrh ponudbe električnih avtomobilov, na cesti privablja poglede mladih in starih, med ljubitelji avtomobilov pa se še naprej krešejo mnenja. Za nameček ni bistveno dražji od primerljivih novih električnih vozil, še posebej ob deset tisočakov cenejši različici standard range plus (enojni motor).

Pri tej tesli je pač težko ostati nevtralen in avtomobil je tako drugačen od vseh preostalih, da deli mnenja. Komur je njegov koncept všeč, ga označuje za najboljši avtomobil. Istočasno drugi izpostavljajo manjšo kompaktnost in izdelavo, ki ni povsem na ravni nemških premijskih znamk. Nekoliko podcenjevalno avtomobil označujejo le za "gadget" na štirih kolesih.

Ta električni avtomobil združuje odlične zmogljivosti, pogon s krepkimi 400 "konji", štirikolesni pogon in obenem zelo nizko porabo. In prav kombinacija teh adutov, tudi ob upoštevanju morebitne manjše kompaktnosti in masivnosti, na cesti deluje odlično. Foto: Gregor Pavšič

Poglejte si že to minimalistično notranjost. Ta od voznika zahteva nekaj privajanja, a dve ročici ob volanu in dva gumba resnično zadostujeta vsem potrebam. Z obema gumboma na volanskem obroču na primer premikamo radijske postaje (ali pesmi znotraj zbirke), prilagajamo nastavitev radarskega tempomata, v parkiranem stanju tudi nastavljamo položaj volana. Leva obvolanska ročica je smernik, upravlja žaromete in brisalce vetrobranskega stekla, z desno pa premikamo "prestave" menjalnika in vklopimo radarski tempomat. Foto: Gregor Pavšič

Pomemben del prenove modela 3 je ureditev prostora med sprednjima sedežema, ki je zdaj veliko priročnejši. Foto: Gregor Pavšič

Toda naj si o Teslinem konceptu mislimo, kar si želimo, ključni poudarek tega avtomobila je neizpodbiten - to je avtomobil z dvema elektromotorjema s skupno močjo 441 "konjev", štirikolesnim pogonom, realnim dosegom več kot 400 kilometrov in predvsem za tako zmogljiv avtomobil izjemno nizko porabo. Štirikolesno gnani "441-konjski" avtomobil voziti za en evro na 100 prevoženih kilometrov, kadar ga seveda polnimo doma, je osupljiv podatek, kajne?

Zaradi vgrajene toplotne črpalke je sprednji prtljažnik izgubil nekaj litrov, a še vedno je zavidljivo velik in praktičen. Foto: Gregor Pavšič Model 3 ima zdaj vgrajeno toplotno črpalko in zato boljši izkoristek toplotne energije. Poraba je tudi v zimskih mesecih nižja, kot bi bila sicer. In po porabi avtomobil ostaja odličen, še posebej če porabo ocenjujemo z vidika zmogljivega pogona. Poraba v kombinaciji mestnih in podeželskih cest je znašala med 15 in 16 kilovatnimi urami (kWh), na avtocesti se ni dvignila čez 20 kWh. Povprečna poraba 17 kWh na sto prevoženih kilometrov se zato zdi povsem realna, to pa zagotavlja tudi realne dosege krepko čez 400 kilometrov.

In pri tem poudarjamo, da model 3 sploh nima skrajno velike baterije. Kapaciteta 70 kWh niti ni mnogo višja kot pri neposrednih tekmecih.

Velik zaslon resda sprva lahko jemlje voznikovo pozornost, a na dotik vsaj deluje hitro, zanesljivo in iz vidika celotnega operacijskega sistema zato prave konkurence v Sloveniji še nima. Foto: Gregor Pavšič

Realna cena polnjenj je višja, ena ključnih prednosti je zanesljivost in preprostost lastnih polnilnic

Voziti teslo za en evro na sto kilometrov? No, voziti jo je mogoče še ceneje, in sicer ob uporabi trenutno najcenejše elektrike v Sloveniji. Doma morda niti ne napolnimo celotne baterije, tudi sicer pa bo lastnik uporabljal polnilnice različnega tipa. Za Teslo so najdragocenejši njihovi "superchargerji", saj si preprostejšo uporabo polnilnic težko predstavljamo. Obenem gre za močne polnilnice z nadvse konkurenčno ceno. Lastnik tesle bo torej izkoriščal "miks" polnilnic, kjer pa ob racionalni uporabi strošek stotih kilometrov ne bi smel preseči dveh evrov.

Toliko stane polnjenje za 100 kilometrov (17 kWh) na različnih polnilnicah:

AC ali DC? čas polnjenja in moč strošek trgovski centri DC 30-50 min. 0 EUR doma AC 180 min. 1,1 EUR Gremo na elektriko AC 90 min. (11 kW) 2,3 EUR Elevat AC 90 min. ( 11 kW) 2,69 EUR Petrol do 20 kW AC 90 min. (11 kW) 4,25 EUR Tesla DC 7 min. (do 120 kW) 5,1 EUR Petrol 50 kW DC 20 min. 6,46 EUR Petrol nad 50 kW DC 10 min. (100 kW) 10,2 EUR Ionity DC 7 min. 12,7 EUR

Navedene cene za 100 kilometrov dosega oziroma 17 kWh elektrike so okvirne. To še posebej velja za strošek polnjenja doma, ki je odvisen od izbranega ponudnika in cene električne energije. Upoštevali smo ceno slabih pet centov na kWh (brez DDV), toda na trgu je danes mogoče dobiti tudi paket nočne tarife s ceno električne energije en cent na kWh (brez DDV). Strošek domačega polnjenja je tako v praksi lahko še občutno nižji od navedenega. Cene ostalih polnilnic so določene glede na število kWh, ponekod tudi na moč polnjenja. V zgornji razpredelnici ni polnilnic madžarskega MOL, kjer velja cena 7,9 evra na eno polnjenje in ni odvisna od časa polnjenja, niti od količine kWh.

Ena od ključnih prednosti Tesle pa so njihove lastne polnilnice, v Sloveniji na treh lokacijah. Voznik ne potrebuje nobene kartice in iskanja aplikacij po telefonu, tu je sistem priključi in polni prignan do praktično popolnega delovanja. Foto: Gregor Pavšič

Volan v tesli model 3 je zelo neposreden. Med skrajnima točkama je le en vrtljaj. Foto: Gregor Pavšič

Volanski sistem v modelu 3 je zelo neposreden, med najbolj skrajnima točkama je le en vrtljaj. To pozitivno vpliva tudi na odzivnost volana, prav tako na lahkotnost vožnje po ovinkasti cesti.

Na mokri in zaviti cesti je tudi štirikolesni pogon ponujal zares veliko oprijema in zaradi takojšnjega potiska moči in navora, kjer dovajanje energije s pogona na kolesa ne preneha niti za delček sekunde, je ob dinamični vožnji skozi ovinke z mislimi spet težko slediti avtomobilu. Podobno kot pri porsche taycanu turbo, ki smo ga vozili lani. In spet je električni avtomobil najmanj brutalen takrat, ko se bližamo ovinku. Ob začetku zaviranja se najprej vklopi agresivna rekuperacija zavorne energije in šele nato za pojemek poskrbijo pravi zavorni diski.

Ta avtomobil zna tudi v Sloveniji že sam peljati na avtocesto, prehitevati in tudi, glede na vnaprej določen cilj v navigaciji, zapustiti avtocesto. Vsak premik potrdi voznik. Več o teh funkcijah v prihodnjih dneh. Foto: Gregor Pavšič

Če sem v modelu 3 performance pogrešal sedeže z boljšim bočnim oprijemom, so bili tokrat sedeži boljši. Ker je vozniški prostor tako minimalističen, je med dinamičnim "polaganjem" ovinkov občutek zanimiv, a zelo drugačen kot v športnih BMW-jih, mercedesih ali audijih. Medtem ko na voznika vplivajo kar občutne težnostne sile, ni ukleščen med volan, poln gumbov, proti njemu obrnjeno sredinsko konzolo in velikim sredinskim grebenom.

Minimalizem v notranjosti avtomobila ni nujno slab oziroma vozniku ponuja pravšnje nadomestilo za vse tiste gumbe in stikala, ki jih tak avtomobil nima več. V modelu 3 si zato še vedno želim prikazovalnik "head-up" na vetrobransko steklo z vsaj prikazom trenutne hitrosti. Ta podatek je resda ves čas v desnem zornem kotu očesa, a vendarle bi prijal tudi spredaj.

Kamere okrog vozila tudi ponoči skrbijo za avtomobil (vklopljen sistem Sentry Mode) porabi približno tri odstotke baterije, 360-stopinjski pogled in tudi nekoliko boljšo kakovost slike kamer pa še pogrešamo. Foto: Gregor Pavšič

Ročica za preprost vklop radarskega tempomata na desni strani volanskega obroča. Z dvema pritiskoma se vklopi Autopilot, ki drži položaj znotraj voznega pasu. Od voznika zahteva zelo pogosto prijemanje za volanski obroč. Foto: Gregor Pavšič Sicer pa ima volanski obroč le dva gumba in obvolanski ročici, ki sta pravzaprav dovolj za vse med vožnjo potrebne funkcije. Klimatsko napravo se nastavlja le na spodnjem delu sredinskega zaslona, a ta zaslon je izjemno dober, odziven in voznik po njem ne bo tapkal "v prazno".

Teslin zaslon skupaj z operacijskim sistemom je vsaj med avtomobili, ki smo jih v Sloveniji kadarkoli vozili, daleč pred vsemi. Ne le zaradi zabave, ki jo ponuja (igrice, YouTube, Netflix), temveč predvsem zaradi odzivnosti in hitrosti tam, kjer to potrebujemo tudi med vožnjo - na primer pri navigaciji.

Cena?

Tesla model 3 v različici longe range v Sloveniji stane 54 tisoč evrov. V Ljubljani bodo za slovenske kupce začeli opravljati nekatera manjša servisna popravila, za katere tako ne bo treba več do avstrijskega Gradca. Tudi s prevzemom vozil v Ljubljani ni težav, spletna prodaja pa je Tesli januarja v Sloveniji omogočila tudi dokaj nemoteno prodajo in predajo vozil kupcem.

Cenovno je tako taka tesla primerljiva z električnim kio e-nirom, primerljiv (še vedno je doseg precej manjši) Volkswagnov ID.3 je devet, morda celo deset tisočakov cenejši. Zanimiva izbira je tudi različica standard range plus, ki ima sicer uradno 130 kilometrov manj dosega in tudi šibkejši pogon (en motor, pogon le na zadnji kolesi). Cena take tesle se v Sloveniji začne pri 44 tisočakih. Kdor bi pri nakupu izkoristil še nižjo obrestno mero kreditiranja prek Eko sklada in bi jo pogosto polnil doma, bi temu primerno lastniške stroške dodatno znižal.

Sicer pa je električna tesla tudi premijska alternativna nemški klasiki, torej BMW serije 3, audiju A4 in mercedes-benzu razreda C, in prav tako njihovim električnim različicam, kot je napovedani BMW i4.

Tehnični poudarki



dolžina: 4.694 mm, širina: 1.849, višina: 1.443 mm, medosna razdalja: 2.875 mm, masa praznega vozila: 1.919 kg, nosilnost: 388 kg, prtljažnik: 542 l, vleka: do 1.000 kg



sistemska moč pogona: 324 kW (441 "konjev"), navor: do 493 Nm, kapaciteta baterije: 70 kWh, pospešek do 100 km/h: 4,4 s, najvišja hitrost: 233 km/h, moč polnjenja DC: do 190 kW, moč polnenja AC: do 11 kW, doseg po WLTP: 580 km, poraba na testu: 17 kWh na 100 km, cena v Sloveniji: 53.990 EUR ...

Nastavitve delovanja avtomobila prek sredinskega zaslona Foto: Gregor Pavšič

Sredinski zaslon za brskanje po internetu, kratkočasenje ob YouTubu, Netflixu, arkadnih igricah ... Foto: Gregor Pavšič

Zadaj ima model 3 zdaj električna dvižna vrata, pod dnom prtljažnika pa še uporabno dodatno odprtino. Foto: Gregor Pavšič

Potniki zadaj nimajo možnosti za nastavitev klimatske naprave, na voljo pa imajo dva priključka USB-C. Foto: Gregor Pavšič

Na polnilnicah z izmeničnim tokom AC polni avtomobil z močjo do 11 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič