Drzno kot še nikoli? Ford v Evropi kmalu le še na elektriko.

Še nekaj let in pri Fordovih avtomobilih v Evropi se bomo poslovili od bencinskih in dizelskih motorjev. Čez pet let bodo prodajali le še polno električne in priključno hibridne modele, od leta 2030 naprej pa predvidoma – skladno z danes razkrito novo strategijo – le še povsem električna vozila.

Ford ima že daljše obdobje težave s poslovanjem v Evropi, kjer pa se mu je uspelo v zadnjem četrtletju lanskega leta spet vrniti k dobičku. Takrat so globalno do leta 2025 napovedali naložbo 22 milijard dolarjev v elektrifikacijo vozil, s čimer so načrtovano naložbo skoraj podvojili.

Milijardo dolarjev bodo vložili tudi v prenovo svoje osrednje tovarne v nemškem Kölnu, kjer bodo preuredili proizvodnjo in izdelali tudi svoj evropski center za električna vozila. Prvi namenski električni avtomobil za Evropo bodo tam izdelovali že leta 2023, za zdaj pa v tej tovarni proučujejo še možnost dodajanja drugega električnega modela.

Za Ford je model mustang mach-E prvi pravi električni avtomobil. Foto: Ford

Nova strategija je za Ford, ki do zdaj resnejših električnih avtomobilov (izjema le nekdanji focus electric) še nima, zagotovo drzna. Do sredine leta 2026 bodo imeli v evropski ponudbi le še avtomobile, ki so sposobni po cesti voziti brez neposrednih izpustov. To so električna vozila, prav tako pa tudi priključni hibridi. Leta 2030 bodo te hibride umaknili in ponujali le še polno električna vozila.

Podobno bo tudi pri Fordovi ponudbi gospodarskih vozil, kjer so vodilni v Evropi. Do leta 2030 bodo dve tretjini vozil prodali s priključno hibridnim ali povsem električnim pogonom.

Prvi električni ford v Sloveniji morda že letos

Glede konkretne usode obstoječih modelov še ni veliko znanega, prav tako ne glede morebitnih novih električnih modelov. Predvidoma letos v drugi polovici leta v Evropo (tudi v Slovenijo) prihaja prvi pravi električni ford – to je model mustang mach-E.