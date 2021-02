Višje cene, nov obračun: Petrolovih novosti vsi ne bodo veseli

Petrol bo odpravil brezplačno uporabo polnilnic AC (do 22 kW), na "hitrih" polnilnicah DC pa bo storitev bolj pošteno obračunaval po količini elektrike, ne več po minutah polnjenja. Nov je tudi cenik uporabe, polnjenje na 50-kilovatnih polnilnicah DC bo dražje kot do zdaj.

Petrol do leta 2025 napoveduje več kot 1.300 novih električnih polnilnic, 15. februarja pa bo začel veljati tudi nov cenik uporabe obstoječih polnilnic. Spremembi sta dve, in sicer odprava brezplačne uporabe polnilnic z izmeničnim tokom AC in močjo do 22 kilovatov (kW), na polnilnicah z enosmernim tokom DC pa bodo uporabo obračunali glede na količino prenesene električne energije, ne več glede na minute polnjenja. Prav tako bo različna tarifa za polnilnice DC z močjo do 50 kW in (za zdaj redkejše) polnilnice z močjo nad 50 kW.

"To spremembo so si naši uporabniki želeli in mi smo jim prisluhnili. Nenehno zbiramo povratne informacije s terena ter se poskušamo prilagajati željam in potrebam uporabnikov. Ključno vlogo v razvoju trajnostne mobilnosti vidimo predvsem v postavitvi ustrezne javne električne polnilne infrastrukture na strateško najpomembnejših frekventnih, centralnih in tranzitnih lokacijah: na javnih parkiriščih, v garažnih hišah, mestnih središčih, turističnih krajih in na avtocestah," razlaga Tadej Smogavec, vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.

Petrol bo od zdaj "kaznoval" tudi predolgo in zato neracionalno uporabo električnih polnilnic. Foto: Gregor Pavšič

V primeru polne registracije bo ena kilovatna ura na 50-kilovatni polnilnici stala 38 centov, na "ultrahitri" pa že kar 60 centov. To je na primer dvakrat več, kot stane uporaba 120-kilovatnih Teslinih "superchargerjev", in skoraj toliko, kot znašajo cene pri Ionityju (75 centov na kilovatno uro).

Na 50-kilovatni polnilnici DC je znašala minuta polnjenja do zdaj 20 centov. Ob dovolj ogreti bateriji je v 20 minutah avtomobil sprejel okrog 16 kilovatnih ur elektrike, kar bi bilo pri nekaterih avtomobilih lahko dovolj za sto prevoženih kilometrov. Tako polnjenje bi stalo štiri evre, po novem ceniku bo stalo dobrih šest evrov. To je torej 50 odstotkov višja cena.

Računi za polnjenje bodo praviloma višji. Kdor bo imel avtomobil z neogreto baterijo in zato uporabljal nizko moč polnjenja, bo morda plačal celo manj. Foto: Gregor Pavšič

Nov cenik uporabe Petrolovih električnih polnilnic:

do 22 kW od 22 do 50 kW nad 50 kW polna registracija: 0,25 EUR/kWh 0,38 EUR/kWh 0,60 EUR/kWh začasna registracija: 0,30 EUR/kWh 0,45 EUR/kWh 0,69 EUR/kWh čas polnjenja pred vklopom dodatne tarife: 180 min. 60 min. 40 min. cena dodatne tarife: 0,07 EUR/min. 0,15 EUR/min. 0,30 EUR/min.

Nov obračun bo vendarle pravičnejši

Če bi bila baterija slabše ogreta in bi bila moč polnjenja zato manjša, polnjenje pa posledično daljše, bi bila cenovna razlika manjša.

Obračunavanje po kilovatnih urah in ne času polnjenja je sicer pravično do uporabnikov, saj vsi avtomobili nimajo enake moči polnjenja, ta pa je odvisna tudi od segrete baterije. Tako so do zdaj vozniki z manj učinkovitim polnjenjem za enako količimo elektrike plačali več kot tisti z vozili z učinkovitejšim polnjenjem.

Prav tako bo Petrol od zdaj "kaznoval" predolgo in zato neracionalno uporabo električnih polnilnic.