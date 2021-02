Tesla bi odrezala pol volana: zakaj to ni nujno slabo #video

Volanski obroči so se v zadnjih desetletjih le malo spremenili. Še največjo spremembo je vpeljal Peugeot z občutno manjšim volanskim obročem, ta je celo tako majhen, da naj bi prek njega videli na merilnike. Pravo revolucijo dojemanja volanskega obroča pa je zdaj napovedala Tesla. Kot so nam potrdili, fotografije prenovljene notranjosti modelov S in X niso nikakršni dražilniki, očitno bo to postala serijska rešitev. Medtem ko pri Tesli vprašanj o vsakodnevni uporabnosti take oblike volanskega obroča nadalje ne komentirajo, so pristojni organi na Nizozemskem in Veliki Britaniji takemu Teslinemu volanu načeloma že prižgali zeleno luč. Iz vidika zakonodaje tak volan zanje ni sporen.

Ali za varno vožnjo res potrebujemo cel volanski obroč?

Pred dnevi sem sedel v Teslinem modelu 3. Volanski sistem je zelo neposreden – le en vrtljaj med najbolj skrajnima točkama – toda obroč je še klasičen. Zavrtel sem ga in opazil, da se moje roke zgornjega dela obroča ne dotikajo. Ko sem nato sedel še v drug avtomobil, sem ob vožnji po mestu prav tako volanski obroč držal le na srednjem delu oziroma v najbolj idealnem položaju "petnajst do treh".

Kako sami držite volanski obroč v avtomobilu? Položaj "petnajst do treh" 2 +

Položaj "deset do dveh" 1 +

Različno, pogosto tudi z rokama na vrhu obroča 0 +

Najraje ga držim le z eno roko 0 + Oddanih 3 glasov

Foto: Tesla

Volanski obroč brez zgornjega dela: bi lahko voznike celo silil k pravilni drži?

Kdor volanski obroč drži tako, tudi z odsekanim zgornjim delom ne bi imel težav. Drugače je s tistimi, ki so vajeni še starega položaja "deset do dveh" ali pa obroč celo z obema rokama držijo na vrhu. Bi torej volanski obroči brez zgornjega dela – Teslin ali pa v prihodnje tudi drugih proizvajalcev – lahko celo prisilil voznike k pravilni drži volanskega obroča in s tem k varnejši vožnji?

"Če držiš volanski obroč pravilno, tega zgornjega dela ne potrebuješ. Strinjam se, da bi tak volan lahko celo prisil voznike k pravilni drži. Kdor pa že dalj časa volanski obroč drži drugače in je navajen take vožnje, bi se znašel pred kar velikim izzivom," pravi Manuel Pungertnik, vodja AMZS Šole vožnje in inštruktor varne vožnje.

Prednosti položaja "petnajst do treh"

"Danes roke držimo na prečkah volanskega obroča. Tam so tudi nameščeni vsi gumbi in če bi morale biti roke kjerkoli drugje na volanu, bi jih proizvajalci namestili tja, ne na prečke," nadaljuje Pungertnik, ki položaj "petnajst do treh" zato ocenjuje kot najbolj varnega.

"Pri takem položaju smo med vožnjo daleč najbolj elastični. Lahko smo zelo sunkoviti, ko to potrebujemo, oziroma z volanom delamo z občutkom. To je še posebej pomembno, kadar je cesta mokra. Če so roke višje, je to tudi varnostna težava. V volanu je zračna blazina in če roke držimo na vrhu, jih imamo v primeru nesreče v območju sprožene varnostne blazine. Ne samo, da nas ne bo mogla obvarovati, celo poškoduje nas lahko. V tem položaju vse ovinke pri vožnji nad 50 kilometri na uro opravljamo z eno roko. Kadar moramo volanski obroč še bolj zavrteti, so hitrosti tudi bistveno nižje."