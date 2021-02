Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Če bi Tesla v serijske avtomobile res vgradila volanski obroč z odsekanim vrhom, to očitno vsaj v dveh evropskih državah ne bi bilo v neskladju z zakonodajo.

Tesla je ob fotografijah prenovljenih modelov S in X razburila avtomobilsko javnost z zamislijo o drugačnem konceptu volanskega obroča. Ta ima odrezan vrh in je bolj kot klasičnemu volanu podoben krmilom v letalih. Čeprav je mogoče, da bo Tesla nazadnje uporabila volanski obroč klasične oblike, pa taka ideja odpira zanimiva zakonodajna vprašanja.

Očitno je področje oblike volanskih obročev precej nedorečeno. V Veliki Britaniji bi organi, pristojni za homologacijo vozil, takemu volanu dali zeleno luč. Regulative so vezane na volanski sistem in ne določajo oblike ter velikosti volanskih obročev. Enako je tudi stališče homologacijskega organa na Nizozemskem. Po njihovi interpretaciji zakonodaja namenoma dopušča možnost alternativnih oblik in prav tako določa pravila le za celoten volanski sistem, ne zgolj za volanski obroč.