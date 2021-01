To ni šala: tak volan bodo imele nove tesle #foto

Tesla je prenovila modela S in X, ki sta dobila nove možnosti baterij in opreme. Novost je vodoravni in ne več navpični zaslon na sredinski konzoli (podobno kot pri modelu 3), prav tako so manjši zaslon namestili na sredino pred potnike v drugi vrsti.

Najopaznejša sprememba pa je seveda nov volanski obroč. Tudi ta delno posnema že zdaj znani koncept iz modela 3. Volan nima klasičnih obstranskih ročic za upravljanje smernikov in brisalcev vetrobranskega stekla.

Nekatere funkcijske gumbe so pri Tesli "skrili" v volanski obroč. Foto: Tesla

Volan ima tako dva vrtljiva gumba, ki ju poznamo že iz modela 3. Tema so dodali v volan skrite "gumbe" za smernike, vklop dolgih žarometov, hupo, vklop asistenta samodejne vožnje Autopilot (v praksi vklop radarskega tempomata), aktivacijo zvočnega upravljanja vozila in brisalcev vetrobranskega stekla.

Elon Musk je ob tem napovedal tudi skorajšnjo najzmogljivejšo različico modela S. Različica plaid bo zmogla do sto kilometrov na uro pospešiti v dveh sekundah, s pravimi gumami pa bi lahko dosegla končno hitrost 321 kilometrov na uro.

Plaid Model S ships next month pic.twitter.com/HFUPTnQiPB — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Teslina model S in X z novim volanskim obročem, a tudi vodoravno postavljenim zaslonom na dotik Foto: Tesla

Dodatni zaslon za potnike v drugi vrsti Foto: Tesla