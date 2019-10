Ko v avto naliješ za več kot 100 evrov goriva in te ta navduši #foto

Mercedes-Benz se z novo generacijo športnega terenca GLE upravičeno postavlja na sam vrh razreda. Nudi oblikovno evolucijo ravno prav vpadljivega vozila, ki prepriča predvsem z udobjem in tudi zavidanja vrednimi terenskimi zmogljivostmi ter možnostjo vleke 3,5-tonskega priklopnika. Štirivaljnemu dizlu je tu in tam pošla sapa, zato bi bil z večjo zalogo moči in navora takemu terencu po meri predvsem šestvaljni dizelski motor. Ta pa je vsaj 16 tisočakov dražji.

Foto: Gregor Pavšič S prvo generacijo Mercedes-Benzovega športnega terenca GLE (po umiku poimenovanja ML) smo se peljali po eni izmed stranskih makadamskih poti na Nanos, z njegovim naslednikom pa do koče na dobrih tisoč metrov visoki Slavnik. Ta je bil kot eden najvišjih vrhov slovenske Istre spet odlično izhodišče za preizkus tega zares impozantnega športnega terenca iz Stuttgarta, ki mu je pravo mero minimalizma in istočasnih mišic dal tudi slovenski oblikovalec Robert Lešnik. Kombinacija avtocestne vožnje, nekaj podeželskih ovinkov in relativno luknjastega makadama (protipoplavnim jarkom) se je zdela kot popolna kombinacija za tisto, kar želi tak športni terenec biti.

Večji in še vedno izjemno udoben

Novi GLE je nastal na novi platformi in v primerjavi s predhodnikom je dobrih deset centimetrov daljši in ima tudi kar osem centimetrov daljšo medosno razdaljo. Navzven je doživel oblikovalsko evolucijo, ki ponuja dobro ravnovesje med klasičnimi terenskimi mišicami in (limuzinsko) uglajenostjo.

Vožnja je v večini primerov izjemno udobna in na tem področju GLE na trgu nudi enega najbolj prepričljivih paketov. Odlična vozna izkušnja izvira tako iz položaja sedenja in kakovosti sedežev kakor iz dovršene ergonomije notranjosti. Zanimiva podrobnost so (terenska) držala na obeh straneh sicer precej širokega sredinskega dela med obema sprednjima sedežema.

Prek zračnega vzmetenja je mogoče spustiti le zadek

Svoje doda še zračno vzmetenje takega vozila, ki med drugim omogoča tudi ročno nastavljanje višine. Tako ga je mogoče na slabši cesti dvigniti dlje od tal in ga na avtocesti nasprotno spustiti bližje asfaltni podlagi. Zanimiva funkcija je tudi možnost spuščanja samo zadka, kar je primerno ob nalaganju prtljage (ali vrečk iz trgovine) v prtljažnik avtomobila. To spuščanje je mogoče sprožiti prek stikala v prtljažnemu delu GLE-ja.

Največja dilema: štirivaljni ali 16 tisočakov dražji šestvaljni motor?

Tako velik in tudi z varnostno-asistenčnimi sistemi zelo dobro založen športni terenec ima veliko maso. V primeru testnega avtomobila je ta znašala skoraj 2,2 tone. To niti ni presenetljivo, vsekakor pa je to podatek, ki bi ga kupec moral poznati vnaprej. Če bi želel zares dobro izkoristiti potencial GLE-ja, bi moral glede na to maso izbirati vsaj motor, vozniški ritem med ovinki in morda celo velikost gum.

Testni avtomobil je namreč poganjal "le" štirivaljni dizelski motor, ki ima moč 180 kilovatov in 500 njutometrov navora. Ta motor smo v nekaterih mercedesih že pohvalili, pri tako velikem športnem terencu pa bi morda veljalo razmisliti o trilitrskem šestvaljniku v modelu 400 d. Ta ima lahko dodatnih 63 kilovatov moči (šibkejši šestvaljnik 43 kilovatov manj), torej tretjino več kot štirivaljnik, in ta moč je na voljo pri nižjih vrtljajih motorja. Štirivaljnik največjo moč doseže pri 4.200, močnejši od obeh šestvaljnikv pa od 3.600 do 4.000 vrtljajev v minuti.

Pospešek do sto kilometrov na uro je uradno sekundo in pol hitrejši, a to kljub temu ni bistven podatek. Večja moč in navor prinašata predvsem bolj uglajeno vožnjo, manjše naprezanje motorja in s tem tudi njegovo nekoliko tišje delovanje. In še to, šestvaljnik v avtomobil prinese dodatnih sto kilogramov mase.

Razlika v ceni ni majhna. Medtem ko izhodiščni dizelsko gnani GLE s štirivaljnim motorjem stane 70 tisoč evrov, jih je treba za šibkejši šestvaljnik dodati še skoraj 16, za močnejšo različico pa dobrih 22 tisočakov. In kot smo pri premijskih znamkah že dobro vajeni, je osnovna cena čisto zares le osnovna. Testni GLE je imel namreč na sebi še za 45 tisoč evrov dodatne opreme.

