Za volanom divjega mercedesa: kje so meje?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva vožnja: Mercedes-AMG GT 63 in 63S 4MATIC+

V centru varne vožnje na Vranskem so te dni spet rohnele Mercedesove pošasti z oznako AMG. Tokrat smo za nekaj hitrih krogov sedli v brutalno štirivratno kupejevsko limuzino GT 63S in na cestah preizkusili še malce manj podivjano različico GT 63. Štilitrski osemvaljnik z dvema turbinama poskrbi za brutalno moč ter zunajserijske pospeške, zato je cenovno seveda dosegljiv le le peščici. Cena za GT 63 se začnejo pri 220 tisoč evrih, za najžlahtnejšo GT 63 S pa pri slovenskem uvozniku želijo vsaj 245 tisoč evrov.

Foto: Gašper Pirman

Na dirkališču ali cesti izstopa na vsakem koraku

Čeprav je bila ob njem parkirana pisana množica Mercedesovih modelov z oznako AMG, ki so sanje skoraj vsakega avtomobilskega navdušenca, je štirivratna kupejevska limuzina med njimi izstopala. Največja, najhitrejša in najglasnejša. O tem, da gre za elitni proizvod sestrske znamke AMG, priča že pogled na dodatke iz ogljikovih vlaken, ogromne sprednje šestbatne zavore v rumeni barvi in štiri oglate zaključke izpušne cevi.

Ko zahrumi, z obraza izgine nasmešek

Najmočnejši 63 S poganja osemvaljni štirilitrski agregat z dvema turbinama s 470 kilovati (639 KM) in 900 Nm navora. S pomočjo štirikolesnega pogona potrebuje od 0 do 100 kilometrov na uro 3,2 sekunde in doseže maksimalno hitrost 315 kilometrov na uro.

Pri ''osnovni'' različici 63 na voznika čaka 430 kilovatov (585 KM) in 800 Nm navora. Do stotice se izstreli 0,2 sekunde počasneje kot močnejši brat in doseže 310 kilometrov na uro. Oba agregata sta opremljena s sistemom za deaktivacijo valjev, zato lahko v načinu eco ali comfort oba varčujeta z gorivom.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Če voznik želi, lahko postane tudi igrača za drsenje

Pet metrov dolga limuzina z maso, višjo od dveh ton, seveda na dirkališču zaradi obilice moči in pametnega štirikolesnega pogona, ki Foto: Gašper Pirman ima dve večlamelni sklopki zadaj za popolno razporejanje navora, zlahka sledi manjšim bratom. Toda dimenzije in masa terjajo svoj davek, kar se najlepše pokaže ob prehodu na običajne ceste.

GT 63 je tam prav presenetljivo udoben in predvsem vsakdanje uporaben avto. Ima zadnja vrata, na zadnji klopi je zlahka sedel novinarski kolega z več kot 190 centimetri, zadaj se še vedno skriva ogromen prtljažni prostor s 640 litri prostornine.

Pobalinski vozniki bodo serijsko pri GT 63 S dobili še program drift, ki ves navor prenese na zadnjo os in s tem omogoči drsenje zadka skozi zavoj. Pri GT 63 je program drift na voljo za doplačilo.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman