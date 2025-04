Očitno nova strategija, Mercedes ukinja še dva svoja modela

Mercedes-Benz se bo predvidoma umaknil iz segmenta majhnih kombijev in dostavnikov, kar pomeni konec za modela citan in razred T, prav tako pa se v tem segmentu zaključuje tudi sodelovanje z Renaultom.

O načrtovanem koncu proizvodnje modelov citan in razred T je najprej poročal nemški Automobilwoche, nato so novo strategijo potrdili tudi pri Mercedes-Benzu. V prvi polovici prihodnjega leta se bodo umaknili iz segmenta manjših kombijev in dostavnikov, kjer so sodelovali tudi z Renaultom. Model citan je bil Mercedesova izvedba renaulta kangooja. Poleg različic s klasičnimi motorji ukinjajo tudi električni različici EQT in e-citan. Pri Mercedesu obljubljajo, da bodo rezervne dele za vse odhajajoče modele nudili še vsaj deset let po koncu proizvodnje.

Mercedes in Renault sta sodelovanje sklenila leta 2009, ko sta družbi vodila še Dieter Zetsche in Carlos Ghosn. Sodelovanje je potekalo tako pri razvoju in proizvodnji vozil ter tudi motorjev. Večina skupnih projektov je že končanih.

Prodaja je padala in je bila iz vidika Mercedesa zanemarljiva

Pri Mercedes-Benzu se bodo usmerili v segment srednje velikih in velikih kombijev (od razreda V naprej), kjer so donosi ustrezno višji. Mercedes je lani prodal 28.500 majhnih kombijev, kar je bilo deset odstotkov manj kot leta 2023.

Delež majhnih kombijev je predstavljal manj kot deset odstotkov celotnega Mercedesovega programa tovrstnih vozil.

Pri osebnih avtomobilih so ob razkritju nove platforme MMA prav tako napovedali ukinitev nekaterih najmanjših modelov, med drugim to velja za razred A in razred B.

Foto: Gašper Pirman