Ta na isti platformi omogoča tako razvoj visokotehnoloških in zmogljivih električnih avtomobilov na 800-voltni platformi, kot tudi prostorsko bolje izkoriščenih avtomobilov s hibridnimi motorji. Eden od poudarkov novega avtomobila pa je tudi Mercedesov lastni operacijski sistem MB.OS, ki se v vse večji meri zanaša na prepletenost z umetno inteligenco. Po zagotovilih iz Stuttgarta je novi CLA, ki ga z prehodnikom enači predvsem ime, najpametnejši in tehnološko najbolj napreden avtomobili Mercedes-Benza.

Eden najbolj vpadljivih podrobnosti na novem CLA - zadnje luč in imitacija Mercedesovih zvezd. Foto: Gregor Pavšič

Pred več kot šestimi leti sem bil v Stockholmu na predstavitvi prvega novodobnega električnega mercedesa EQC. Ta naj bi pomenil Mercedesov pohod v svet elektromobilnosti, a ta pot je bila veliko bolj trnava kot je kazalo leta 2018 na Švedskem. Konkurenca je ostra, preboj električnih vozil pa je vsaj v Evropi počasnejši od želja proizvajalcev.

“Zato moramo vzporedno nuditi oba tipa pogonov, električnega in klasičnega. Mercedes še nikoli v zgodovini v razvoj ni vlagal toliko denarja kot zdaj. To si lahko privoščimo, a v nedogled obeh tipov pogonov ne bomo mogli razvijati,” je za Siol.net v Rimu povedal Markus Schäfer, ki je v upravi Mercedes-Benza zadolžen za tehnični razvoj.

Prvič za volanom novega CLA - notranjost je prečiščena in povsem digitalna. Klasičnih stikal praktično ni. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes bo električnega CLA ponujal z dvema kapacitetama baterije, pri večji bosta na voljo tako pogon na sprednji kot tudi na vsa štiri kolesa. Foto: Gregor Pavšič

CLA prihaja na ceste že sredi letošnjega leta. Foto: Gregor Pavšič

Nemci so v večnem mestu sicer razkrili CLA, toda pomen razkritja je bila predvsem celotna platforma MMA. Ta postavlja povsem nov začetek tehničnega razvoja, programske podpore in tudi načina proizvodnje. Platforma MMA je Mercedesov odgovor na platformo BMW “Neue Klasse”. Nemški premijski proizvajalci s tem zgledijo zgledu celovito drugačnega pristopa do avtomobila, ki ga je nekoč utemeljila Tesla in novim zahtevam kitajskega trga.

Platforma MMA je namenjena kompaktnim Mercedesom (predvidoma za še za naslednike modelov GLA in GLB, klasični razred A in B bodo črtali), ki je prilagojena tako za najnaprednejše električne pogone na 800-voltni platformi kot tudi 48-voltne hibridne pogone na osnovi 1,5-litrskega štirivaljnega bencinskega motorja. Že v sklopu razkritja CLA so pokazali tudi njegovo zamaskirano izvedbo “shooting brake.” Vse avtomobile s platforme MMA bodo pri Mercedesu razkrili v manj kot treh letih, je potrdil Schäfer.

Južnoafriška pevka Tyla na Mercedesovemu šovu v Rimu. Foto: Gregor Pavšič

Mercedes s takim pristopom odgovarja na zahteve trga v različnih regijah in se obenem kot najstarejši avtomobilski proizvajalec prilagaja potrebam spremenjenega sveta. Razkritje v Rimu je privabilo veliko vplivnežev, ustvarjalcev vsebine za družbene mreže, v Italiji so bili gosti iz Kitajske, razkritje avtomobila je s svojim nastopom podprla pevka Tyla. Več o zakulisju zanimive, a tudi zelo drugačne predstavitve avtomobila, kmalu v posebni reportaži. Tokrat vendarle več predvsem o avtomobilu in platformi, na katero pri Mercedesu postavljajo velike upe. Ta platforma ima za Mercedes vrednost celo “biti ali ne biti”.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Novi CLA je dolg 4,72 metra in je okrog štiri centimetre daljši od prehodnika. Medosno razdaljo so z novo platformo povečali za okrog šest centimetrov na 2,79 metra. CLA je zdaj prvi moderni mercedes s sprednjim prtljažnikom (prostornina 101 liter) - zadnji mercedes s sprednjim prtljažnikom je bil mercedes-benz 130 (W23) v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Prtljažnik zadaj ima osnovno prostornino 405 litrov. To pa je 55 litrov manj kot je bil prtljažnik velik prej. Prostor za noge so povečali potnikom spredaj (+ 11 cm), zadaj pa ga bo nekaj manj (- 7 cm).

Foto: Gregor Pavšič

Kakšen je CLA v notranjosti? Oblikovalci pri Mercedesu so iskali prečiščenost in minimalizem, vse pa je dejansko usmerjeno proti velikanskemu zaslonu - te se razprostira prek celotne širine avtomobila in daje vtis ene digitalne enote.

Dejansko so to trije zasloni - najprej levo voznikovi merilniki (10,25 palca), nato osrednji zaslon (14 palcev) in skrajno desno, ta zaslon pa ne bo serijski, še dodatni za sovoznika. Tako velik poudarek zaslonom pa ni namenjen le zaradi trendovskega videza, temveč velikega poudarka pri razvoju celotnega avtomobila na programskemu vmesniku.

Vtis je dober, čeprav je tudi precej trših materialov. Slabši vtis pa puščajo na pritisk občutljive tipke na volanskem obroču, ki se jih pri Mercedesu še niso znebili.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tega so zdaj ločili od mehanskega dela avtomobila ter razvili lastni operacijski sistem MB.OS. Pri tem so integrirali več različnih ponudnikov tako informacij (Google) kot različen sisteme umetne inteligence. Vse to naj bi pomagalo k večji povezanosti voznika z avtomobilom, na nekaj daljši rok pa ta tudi vse večji delež glasovnega upravljanja oziroma komuniciranja z avtomobilom. V mercedese tako s CLA prihaja virutalni asistent, ki se bo sproti učil in se prilagajal pogovoru z voznikom. Slovenščine vsaj za zdaj še ne zna. Več o potencialu novega operacijskega sistema v prihodnjih dneh.

Foto: Gregor Pavšič

V Rimu so predstavili dve električni različici CLA in sicer 250+ in 350 4matic, ki obe uporabljata baterije tipa NMC s kapaciteto 85 kilovatnih ur (kWh). Kapaciteta za tak avtomobil dejansko ni pretirano velika, kar kaže na prepričanost inženirjev v ugodno porabo. Proti koncu leta bodo pokazali tudi različico CLA z baterijami LFP, ki bodo imele kapaciteto 58 kWh. Pri teh bo energijska gostota pričakovano nižja in sicer 450 Wh/l proti 680 Wh/l pri baterijah NMC.

Pri elektromotorjih dva pomembna poudarka - sprednji ima možnost odklopa, kadar ga voznik oziroma sistemski pogon ne potrebuje, na zadnji osi pa je postavljen dvostopenjski menjalnik. Prva prestava je namenjena vožnji v mestu, speljevanju in vleki tovora, druga pa dovajanju moči pri višjih hitrostih in visoki energijski učinkovitosti na avtocesti.

Foto: Gregor Pavšič

Doseg bi bil lahko okrog 500 kilometrov, hitro polnjenje tudi prek 300 kilovatov

Pri osnovni različici podatki o porabi po WLTP obetajo veliko, saj je uradna poraba od dobrih 12 do 14 kWh. Tudi z dodatkom višje porabe v realnem prometu bi lahko CLA na sto kilometrov porabil okrog 15 ali 16 kWh, to pa pri razpoložljivi kapaciteti omogoča okrog 500 kilometrov dosega.

Omenjeno porabo bi lahko pretvorili v porabo enega litra goriva na sto kilometrov, kar z vsemi rešitvami napoveduje visoko energijsko učinkovitost.

800-voltna platforma prinaša visoke moči polnjenja in s tem kratke postanke za polnjenje baterije. Najvišja moč polnjenja pri enosmernem toku DC bo do 320 kilovatov, kar je podobno kot porsche taycan, pri enosmernem toku AC je največja moč polnjenja do 11 kilovatov. Koliko se bo baterija napolnila v desetih minutah (pri Mercedesu so večkrat poudarili več kot 300 kilometrov dodatnega dosega) bomo ocenjevali šele po resnejšem testu avtomobila.

Pri polnjenju ne bo manjkala učinkovita toplotna črpalka in predgretje baterije pred začetkom hitrega polnjenja.

Hibridni motor so morali izdelati veliko bolj kompaktnega

Zavoljo nove platforme, ki je arhitekturno prilagojena električnemu pogonu - to pomeni manjše motorje in s tem krajše previse - so morali izdelati tudi primerno bolj kompakten bencinski motor z notranjim zgorevanjem.

Razvojni inženirji so uspeli rešiti izziv in hibridni motor je zdaj dovolj kompakten za uporabo v zasnovi električnega vozila. Motor je 1,5-litrski štirivaljni z močjo okrog 140 kilovatov, dodatno pa ima pogon še 20-kilovatni elektromotor. Tega so vgradili v osemstopenjski menjalnik. Ko je baterija dovolj napolnjena (kapaciteta 1,3 kWh), bo mogoče krajše razdalje (pri jadranju pa tudi prek 100 km/h in to ne glede na trenutno prestavo) izkoriščati električni pogon. Več tehničnih podrobnosti o hibridnih različicah CLA bodo pri Mercedesu razkrili še v naslednjih mesecih.

CLA z 48-voltnim hibridnim pogonom bo na ceste prišel proti koncu leta. Vozniki bodo lahko tudi tu izbirali med pogonom na sprednji par ali vsa štiri kolesa.