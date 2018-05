Vse je mogoče: Mestni avto in skok na robnike #video

Potem ko smo se po francoskih cestah zapodili s športno kraljico fiesto ST, smo s terensko novinko fiesto active zapeljali z asfaltiranih cest v neokrnjeno naravo. Z 19 milimetri višjim odmikom od tal, prilagojenim vzmetenjem, dodatnimi zaščitami in tremi voznimi profili je presenetila z voznimi lastnostmi – na urejenih cestah in zunaj njih.

Poudarki:



Active je peti član razširjene družine - titanium, vignale, ST-line, ST in active.



Od tal je dodatno dvignjen za 19 milimetrov.



Poleg črnih oblog blatnikov ima dodatno zaščito odbijačev in dna.



Motorno paleto sestavljata dva 1,5-litrska dizla in štirje litrski bencinski agregati.



Vozniku so na voljo trije vozni profili normal, eco in slippery.



V notranjosti so spremembe vizualne narave, večopravilna enota ostaja sync3.



Za boljše vozne lastnosti so optimizirali sprednje blažilnike in namestili novo hidravlično odbojno zadržalo za ublažitev sunkov.

S povišano oddaljenostjo od tal je fiesta active pripravljena, da se spopade z urbano džunglo. Foto: Gašper Pirman

Peterček

Avtomobilski svet se spreminja z neverjetno hitrim tempom. K temu ne pripomore le nadzvočno hiter razvoj novih tehnologij, temveč ima pomembno mesto pri tem tudi beseda SUV. Vse več tradicionalnih avtomobilskih segmentov, ki so nekoč veljali za zlata jajca proizvajalcev, upada. Med njimi so pod udarom raznih manjših športnih terencev tudi mali mestni avtomobili, zato so pri Fordu ubrali drugačno smer.

Fiesta ni več običajen mestni avtomobil. Ne, zaradi različnih in vse bolj zahtevnih kupcev se je družina razširila na pet modelov – titanium, vignale, ST-line, ST in active. Če je prva v nekakšnem smislu duhovna naslednica predhodnice in smo športni paket ST-line in različico ST poznali že od prej, sta vignale in active nekaj povsem novega. Prodajni spekter družine je tako primeren za praktično vse vrste kupcev – od razmeroma nezahtevnih do športnih, tistih, ki si želijo premijskega občutka, in tistih, ki konce tedna preživijo v naravi.

Če pogledamo še v prodajno enačbo, hitro postane jasno, zakaj je active pomemben član novonastale mladostniške družine. Ker je kar 20 odstotkov vseh prodanih fiest opremljenih s paketom ST-line, bodo kupci z veseljem pogledali še v drugo stran in svoji fiesti namenili malenkost več alternativnih sposobnosti.

Trojček



A fiesta ni prva, ki je dobila oznako active. Še pred njo so jo pri Fordu namenili najmanjšemu modelu ka+, ki je dodatno od tal oddaljen za 23 milimetrov in je oblečen v posebne terenske dodatke. Tretji član aktivne Fordove družine je tudi novi focus. Od tal je dodatno dvignjen za 30 milimetrov, poleg terenskih dodatkov pa je tako kot manjša dva brata opremljen z izboljšanim vzmetenjem, ki izboljša terenske zmogljivosti, a ne pokvari tistih prvinskih občutkov na cesti, značilnih za vse avtomobile z logotipom modrega ovala.

Od običajne fieste je active dodatno od tal oddaljen za 19 milimetrov. Foto: Gašper Pirman

17-palčna platišča so lepa, a jih lahko pri terenski vožnji hitro opraskamo. Foto: Gašper Pirman

Športni sedeži so kontrastno obarvani z barvo zunanjosti. Prijetna popestritev notranjosti, a razlike med različico active in titanium so manjše narave. Foto: Gašper Pirman

Kaj pravzaprav prinaša active?

Fiesta active stopa naprej z velikimi koraki, a v teritorij avtomobilov SUV v celoti ne zmore posegati. Od tal je od običajne fieste oddaljena za dodatnih 19 centimetrov (18 milimetrov zaradi vzmetenja, milimeter zaradi višje bočnice na pnevmatiki), kar nas je prijetno presenetilo, ko smo lomastili po francoskih hribih. Zmagoslavno smo se počutili, ko smo brez večjih težah zapeljali na kar strmo skalno gmoto (tam so nastale fotografije). Če smo povsem iskreni, smo bili presenečeni, da povsem do vrha nismo nikjer zadeli v zaščitna odbijača ali dno avtomobila. Pohvalno.

Štirikolesnega pogona ni, so pa trije vozni profili



Terensko navdahnjena fiesta sicer povzema tradicionalen videz, ki ga uprabljajo številni proizvajalci. Poleg povišane oddaljenosti od tal so jo oblikovalci na čelu z Amko Leenartsem, glavnim oblikovanjem za Ford Europe, opremili še s črnimi zaščitnimi oblogami, dodatno zaščito obeh odbijačev in dna avtomobila, ji namestili strešne nosilce, spremenili masko hladilnika in jo obuli v 17-palčna kontrastna platišča. Fiesta active ne pozna štirikolesnega pogona in ga tudi v prihodnje ne bo. Spredaj gnani avtomobil se bo voznim razmeram prilagajal s tremi voznimi profili (normal, eco in slippery).

Tudi privzdvignjena ostaja vozniško odlična

Dobre vozne lastnosti ima fiesta zapisana globoko v svojih genih. Če smo se po poteh monaških relijev navduševali nad voznimi lastnostmi nove ST, smo vozniško odlično pričakovali in deloma tudi zahtevali od različice active. Pri Fordu nas niso razočarali in upravičili pričakovanja. Mala aktivna fiesta ima zaradi dodatne oddaljenosti od tal še posebej prirejeno podvozje. Največ pozornosti so inženirji namenili optimizaciji sprednjih blažilnikov, ki imajo novo hidravlično odbojno zadržalo za ublažitev sunkov in tresljajev pri vožnji čez grobe površine. Hkrati ima unikatno geometrijo členov vzmetenja, posebne nastavitve vzmeti in blažilnikov pa dopolnjuje prilagojena nastavitev električnega servovolana in elektronskega nadzora stabilnosti (ESC) za višjo raven udobja in odzivnost na najrazličnejših podlagah.

Voznik lahko izbira med tremi voznimi profili normal, eco in slippery. Foto: Gašper Pirman

Sync3 že poznamo, še vedno pa gre za preprosto in pregledno večopravilno enoto. Foto: Gašper Pirman

Presenetilo nas je, kako dobro se je fiesta active odrezala na francoskih brezpotjih. Če zmore to, bo zlahka opravila tudi z najvišjim robnikom v mestu. Foto: Gašper Pirman

Vozili smo močnejšega dizla

Sprva smo sedli za volan avtomobila, ki ga je gnal že preverjeni 1,6-litrski dizelski agregat s 120 ''konji''. Kljub številnim hitro odpeljanim zavojem in plezalnim vložkom nas je na koncu presenetila povprečna poraba goriva, ki je na relaciji približno sto kilometrov (od letališča smo po Napoleonovi cesti zapeljali do hotela v vasici Tourretes) znašala malce nad petimi litri. Morda še bolj kot razmeroma varčen agregat nas je prepričala njegova vsestranska kombinacija moči, navora, predvsem pa sva z novinarskim kolegom ugotovila, da gre za odlično izoliran avtomobil. Zvok dizelskega motorja v notranjosti je praktično nezaznaven.

1,5-litrski TDCi uporablja optimizirano zasnovo zgorevalne komore, turbopolnjenje – vključno s spremenljivo geometrijo lopatic pri različici s 120 KM – in dovršeno vbrizgavanje goriva za večjo prefinjenost. Pametno regenerativno polnjenje poveča učinkovitost porabe goriva s selektivnim vklapljanjem alternatorja in polnjenjem akumulatorja pri potisnem hodu in zaviranju vozila.

Poleg močnejšega dizla bodo na voljo še prostorninsko enak dizel s 85 ''konji'' ter paleta bencinskih litrskih agregatov s 85, 100, 125 in 140 ''konji''.