Avtomobil, ki poskrbi za večni voznikov nasmeh #foto

Po južnofrancoskih gorskih cestah, kjer dirkači iščejo meje oprijema in se pišejo največje reli zgodbe, smo se preganjali s kraljico športnih malčkov. Fiesta ST, opremljena z novim 1,5-litrskim trivaljnikom, ničesar ne prepušča naključju in s prepričljivimi voznimi lastnostmi še vedno odločno vlada svetu malih športnih avtomobilov.

Novo generacijo fieste ST poganja nov aluminijasti 1,5-litrski prisilno polnjeni trivaljnik s 147 kilovati in 290 njutonmetri navora.



Opcijski performance pack prinaša sprednjo mehansko delno zaporo diferenciala Quaife, izboljšane vzmeti v obliki ''banane'' in sistem launch control.



Prvič so na voljo trije vozni profili – normal, sport in race track.



Motor v načinu normal po potrebi izključuje valj in s tem prihrani pri porabi goriva in izpustih.



Na voljo je v tri- in petvratni izvedenki.



Izpušni sistem ima aktivno zaklopko, ki izboljša zvok glede na vozne lastnosti.

Foto: Ford

Občutki z najboljšega vozniškega sedeža na svetu

Ko smo zgodaj zjutraj sedli za volan najmočnejše izvedenke iz fiestine družine, ki šteje štiri člane (titanium, vignale, active in ST), smo s cmokom v grlu in nekaj strahu nervozno pričakovali, kaj nas bo čakalo. Izkušnje in predanost Fordovega oddelka Ford Performance so nam vlivale optimizem, a v današnjih časih nas je marsikateri nekoč odlični športni avtomobil pustil na cedilu zaradi globalizacijskih zahtev ter zmanjševanja motorjev.

Pravzaprav se je v mestu Tourrettes, v neposredni bližini medenega Cannesa, vendar pri nadmorski višini malce manj kot šesto metrov, hladno jutro začelo odlično. Skozi dvojni zaključek izpušne cevi se je zaslišal rezek zvok. V nosu vgrajenem trivaljniku ni ne duha ne sluha, 1,5-litrski motorček pa ima že na mestu ušesom zelo prijeten zvok. Kljub jutranji prometni konici, kjer je bila vožnja popolna za ogrevanje pnevmatik in motorja, je med prestavljanjem prestav prav prijetno pokalo iz izpušne cevi.

Po nekaj desetih kilometrih smo vozniško kraljico, še preden smo se dodobra zapodili po popolnih gorskih cestah v francoski Provansi, kjer so tudi trase monaškega relija za svetovno prvenstvo, že dodobra spoznali. Šeststopenjski ročni menjalnik je natančen in dovolj kratek, da ga zlahka krotimo tudi ob hitri menjavi prestav. Vzmetenje je seveda športno, a avto kljub vsemu ne poskakuje čez večje luknje.

Na cestah, kjer se podijo tudi reli dirkalniki, smo preganjali fiesto ST. Športna mladenka se je izkazala z odličnimi voznimi lastnostmi, ki jih na novo raven dvigujeta delna sprednja zapora diferenciala in spremenjeno vzmetenje. Foto: Gašper Pirman

Največja novost je 1,5-litrski trivaljni bencinski agregat. Kljub izgubi enega valja gre za vrhunski pogonski sklop, ki navduši tako z elastičnostjo kot z zvočno kuliso. Foto: Gašper Pirman

Hvalimo bočno oporo in udobje školjkastih sedežev Recaro Foto: Ford

Pravi značaj pokaže na robu oprijema

Vedno, ko proizvajalec vozil predstavi novo generacijo majhne športne rakete, se vsi sprašujejo, kako se spoprime s pritiskom in zoperstavi največjim tekmecem. Pred fiesto ST je bila težka naloga – ostati najboljši vozniški avtomobil na svetu. Inženirji športnega oddelka Ford Performance so zato pljunili v roke in za 20 kilogramov težjo, vendar dimenzijsko večjo in bistveno bolje opremljeno prvakinjo dobro pripravili na spopad.

Največ dela so seveda storili pri podvozju. Po stotinah prevoženih zavojev, serpentin in kombinacijah S smo spoznali, da je fiesta ST postala bolj resna. Kaj to pomeni v praksi? Pri polnem napadu na Napoleonovo cesto je bistveno hitrejša kot njena predhodnica, a hkrati tudi manj igriva. Zadek je ubogljiv kot najbolj poslušen vojak, mehanska zapora diferenciala lepo razporeja sile in občutek na volanu je impresiven. Zaradi tršega zadnjega diferenciala je karoserija za osem odstotkov bolj toga, kar se kaže tudi pri tem, da ljubljenka vozniških src v ozkih zavojih zelo rada dvigne zadnjo tačko. Kljub temu, da gre za avtomobil s pogonom na sprednji kolesni par smo, z novinarskim kolegom spoznali, da je fiesta ST odlično uravnotežen avtomobil – prav lepo so se segrele tudi zadnje pnevmatike, kar je pri taki vrsti avtomobila lahko velikokrat težava, saj ponujajo mehanski oprijem le sprednje pnevmatike, zadnje pa se znajo ob tem ''šlepati''.

Inovacije, s katerimi je korak pred tekmeci



Vzmeti v obliki t. i. banane so ukrojene za boljšo vektorsko usmeritev sil in zagotavljajo ostrejšo vožnjo v ovinek in večjo Prvič so na voljo izbirni vozni profili: normal, sport in racetrack. Foto: Ford



Prvič je za doplačilo na voljo mehanski diferencial Quaife z omejenim zdrsom (LSD), ki pomaga zagotoviti najboljši oprijem pri vožnji skozi ovinke. Skupaj z izboljšanim nadzorom vektorjev navora, ki pri vožnji skozi ovinek z zaviranjem notranjega sprednjega kolesa izboljša lego na cesti in zmanjša podkrmiljenje.



1,5-litrski motor EcoBoost lahko ob normalnem načinu izklopi delovanje valja. Ta tehnologija samodejno prekine dovod goriva in delovanje ventilov enega od valjev, če vožnja ne zahteva vse zmogljivosti, na primer pri vožnji z enakomerno hitrostjo oziroma "križarjenju" brez obremenitev motorja. Sistem omogoča izklop in ponovni vklop valja v 14 milisekundah, kar je 20-krat hitreje, kot traja, da pomežiknemo.



Povsem iz aluminija izdelani motor je opremljen z vgrajenim izpušnim kolektorjem. Tehnologija z aktivnim izpušnim ventilom pa še dodatno potencira športni značaj avtomobila.



Opcijski paket Performance prinaša delno zaporo diferenciala Quaife, ki sodeluje s sistemom vektoriranja navora. Z odlično nastavljenim vzmetenjem je fiesta ST še za odtenek bolje uravnotežena kot predhodnica. Foto: Ford

Za zaviranje skrbijo štiribatne čeljusti proizvajalca Brembo, ki so nameščene pod 18-palčne pnevmatike. Foto: Gašper Pirman

Menjalnik je šeststopenjski ročni, pri Fordu pa ne nameravajo ponuditi možnosti samodejnega menjalnika. Edino pravilno, le tako se rodi prvinska povezava med avtomobilom in voznikom. Foto: Gašper Pirman

Predniki, ki so tlakovali njeno pot

Zgodba se je začela pisati že daljnega leta 1981, ko je tradicijo hitrih fiest začela utirati XR2. Kot eden od prvih superminijev je z atmosferskim 1,6-litrskim motorjem z 62 kilovati postavila dobre temelje za vse prihodnje generacije. Do leta 1989 smo dobili še dve izpeljanki XR2, stvari pa je na glavo postavila fiesta RS turbo. Mogočna fiesta z motorjem s prisilnim polnjenjem je znatno dvignila motorne številke, z mizerno dodatno opremo, a prepoznavnimi trikrakimi aluminijastimi platišči je moralna prednica današnje fieste ST.

Nam še najbolj poznana fiesta je kot prva nosila oznako Sports Technologies - ST in poskrbela za novo definicijo modela. Hitrost je dopolnjeval tudi videz: prva Fiesta ST je imela 17-palčna platišča iz zlitine, kolutne zavore spredaj in zadaj in za doplačilo črte po navdihu superšportnika forda GT. Avto, ki nas je začaral, pa je na ceste zapeljal leta 2013. Spet se je vrnil prisilno polnjeni motor, zato je moč narasla na 134 kilovatov in navor na 240 njutnmetrov. Skupaj z vrhunskimi voznimi lastnostmi se je z zlatimi črkami zapisala v srca ljubiteljev športnih avtomobilov.

Upornica po meri vozniških bogov

Fiesta ST, upornica v družini, strumno sledi filozofiji svojih predhodnic. Serijsko je opremljena s školjkastimi sedeži recaro, vozni profili ponujajo potrebno raznolikost v kakovosti vožnje, vsakomur pa na srce polagamo, naj pri nakupu ne pozabi na opcijski paket Performance – mehanska zapora diferenciala pomeni razliko in med vožnjo poskrbi za ekstazo.