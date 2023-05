Potep po Ljubljani: nov "avtomobilček" za 10 tisočakov

Po Ljubljani prvič z 2,4-metrskim Citroënovim malčkom, ki se pelje s hitrostjo največ 45 kilometrov na uro, ima dva sedeža in ga lahko z izpitom AM vozijo tudi najstniki, stari vsaj 15 let. Prav gotovo vpadljiv in nenavaden "avtomobil", ki je v notranjosti tudi dokaj špartanski, bo stal okrog deset tisoč evrov.

Foto: Gregor Pavšič Avtomobilskim nostalgikom je ime ami še kako dobro znano, to je bil sorodnik spačka in diane, ki so ga izdelovali tudi v koprskem Cimosu. 45 let pozneje je avtomobilski svet povsem drugačen in danes oznaka AMI predstavlja komaj 2,4 metra dolg in 1,36 metra širok avtomobil, namenjen največ dvema osebama, ki se lahko peljeta s hitrostjo do 45 kilometrov na uro. Ultimativno mestno naravnan avtomobil, resnici na ljubo se bo bolje znašel v velikih metropolah kot "majhni" Ljubljani, lahko vozijo tudi že petnajstletniki, in sicer z vozniško kategorijo AM. Za Citroënovega malčka, ki lahko z enim polnjenjem prevozi okrog 70 kilometrov, bo treba v Sloveniji odšteti dokaj zajetnih deset tisoč evrov.

Palec gor: posebnost, simpatičnost, okretnost, odlagalne površine

Palec dol: nizka hitrost, omejenost uporabe, špartanska notranjost

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Stranska vrata so razprostirajo skoraj po celotni dolžini avtomobila, pri katerem sta si na prvi pogled sprednji in zadnji del zelo podobna. Za odpiranje vrat je treba pritisniti gumb, vrata so vpeta zadaj in zato je vstopanje v vozilo ter izstopanje iz njega precej olajšano.

Prvi vtis izza volana je zanimiv, a tudi nenavaden. Volan ni nastavljiv, po globini pa je mogoče nastaviti vsaj voznikov sedež. Zraven volana so le trije gumbi, tam je še priključek USB, gumbe za upravljanje pogona pa so prestavili na levo stran ob voznikov sedež. Vzvratnega ogledala ni, saj voznik sedi skoraj tik pred zadnjim steklom in ga načeloma niti ne potrebuje.

Za sedeži je nekaj malega prostora, toliko več ga je pred sovoznikovim sedežem. Na tem je mogoče pošteno stegniti noge in izkoristiti večji del medosja avtomobila. Plus tega avtomobila so tudi odlagalne površine.

Foto: Gregor Pavšič

Notranjost pa je kar precej špartanska, to je treba priznati. Predvsem sedeži so trdi, tak avtomobil nima klimatske naprave, pa tudi zvočnikov ne. Namesto klimatske naprave so pri roki priprta stranska okna, pred volan so namestili prostor za lasten zvočnik s povezljivostjo bluetooth, na sredinsko konzolo pa držalo za mobilni telefon – ta bo postal nekakšen lasten prenosni infozabavni vmesnik, saj Citroën ponuja tudi aplikacijo in rdeči gumb na volanu je namenjen prav upravljanju teh povezljivostnih storitev.

AMI vendarle ni čisto pravi avtomobil. Sodi v kategorijo L6e-BP, zato ga je tudi mogoče peljati že s 15 leti in z vozniško kategorijo AM. Ta kategorija predstavlja "lahka štirikolesa z maso neobremenjenega vozila, manjšo od 350 kilogramov, brez mase baterij pri električnih vozilih, katerih največja konstrukcijsko določena hitrost ne presega 45 kilometrov na uro".

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prav iz zgornjih navedb izvirajo največje omejitve takega avtomobila, ki niso tako majhne. Teoretično se z njim lahko peljete skoraj povsod, izjema so le hitre ceste in avtoceste, toda z najvišjo hitrostjo 45 kilometrov na uro bo tak malček na cesti hitro precej počasna ovira.

Na Dunajski cesti v Ljubljani pri omejitvi 50 kilometrov na uro težav ni bilo, na nekaterih cestah z 20 kilometrov na uro višjo omejitvijo bi bilo zagotovo že bolj neprijetno. Še veliko bolj med morebitno vožnjo po regionalni cesti v predmestje ali okoliška naselja.

Foto: Gregor Pavšič

Doseg znaša do 75 kilometrov. Baterija je majhna, in sicer kapacitete 5,5 kilovatne ure. Šestkilovatni elektromotor je postavljen zadaj in tudi poganja zadnji kolesi. To zagotavlja večjo okretnost avtomobila, ki je kljub trdemu volanu zelo zgledna.

Baterije se polni prek klasične domače 220-voltne vtičnice, z dokupom adapterja pa tudi prek javnih polnilnic z izmeničnim tokom AC. Polnjenje je počasno, saj traja do štiri ure.

Citroën je avtomobil pripravil tudi v tovorni izvedbi, kjer so sovoznikov sedež zamenjali z odlagalnimi boksi. Homologacijsko sta si obe različici enaki. Pod polico odlagalnega boksa je 260 litrov prostornine, nanjo pa je mogoče odložiti do 30 kilogramov težke predmete. Do strehe je prostornine 400 litrov, v vozilo pa spravimo do 1,2 metra dolge predmete.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Poskus agentske prodaje prek interneta

Za Citroën v Sloveniji je AMI tudi poskus novih prijemov pri prodaji. Ta ne bo klasična, temveč agentska in se bo izvajala prek interneta. Fizične zaloge vozil ne bodo imeli, po Sloveniji pa so za predajo vozil določili devet agentov. Po dva sta iz Ljubljane in Maribora, preostali pa še iz Kopra, Kranja, Celja, Murske Sobote in Novega mesta. Ti so tudi Citroënovi koncesionarji in so vključeni tudi v njihovo mobilnostno mrežo Free2Move. Letos nameravajo prodati 120, v prihodnjih letih pa nato okrog 200 vozil letno.

AMI bo stal okvirno deset tisočakov

AMI bo v Sloveniji stal od 9.500 do 10.500 evrov, kar je relativno veliko – v nekaterih državah, kot sta Italija in Francija, je precej cenejši, in sicer zato, ker je tam Citroën na ravni uvoznika, v Sloveniji pa prek skupine Frey Group zasebnega trgovca. Podjetja si bodo lahko odbila DDV, zato cena brez tega davka znaša dobrih osem tisoč evrov.

Avtomobilček bo namenjen več skupinam. To so lahko podjetja, saj bo AMI prav gotovo zanimiv oglaševalski pano na štirih kolesih, kljub nizki hitrosti vozila ciljajo tudi na različne dostavne in kurirske službe, tudi na pošte in občine. Sodeč po izkušnjah iz tujine pa bo AMI še posebej zanimiv kot drugi ali celo tretji domači avtomobil za družine z najstniškimi otroki, ki bi ga v mestu lahko uporabljali za lastno mobilnost.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič