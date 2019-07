Bencinski motor kot dizelski? Delno nas je prepričal.

Sedli smo za volan ene najbolj pričakovanih novosti v avtomobilski industriji. Mazdin motor skyactiv X na papirju obljublja veliko ter kot prvi združuje dva do sedaj nezdružljiva svetova. Je Mazdi uspelo izdelati bencinski motor, ki deluje kot dizel in ima tudi takšno porabo? Da in ne.

Foto: Mazda

Ko smo končali testno vožnjo novega motorja, smo imeli mešane občutke. Glede na atmosferski motor je učinkovitost bistveno izboljšana, a kljub temu ne nujno upraviči nakupa pred običajnim bencinskim G. Vsekakor je X namenjen zahtevnejšim kupcem, ki cenijo obilico inženirskega znanja ter verjamejo v prihodnost te tehnologije. Gre šele za prvo vgradnjo in pri Mazdi bodo nadaljevali z razvojem, zato mislimo, da je pred tem motorjem (kljub vse ostrejšim zahtevam EU) še svetla prihodnost.

Preobrat avtomobilske industrije: kdo bo ga bo preživel?

Že ptički čivkajo o prihodu novih emisijskih zahtev Evropske unije, ki bodo udarili po žepih avtomobilskih proizvajalcev. Vsak proizvajalec se nižanja izpustov CO2 loteva na svoj način – nekateri hitijo z razvojem električnih modelov, spet drugi stavijo na priključne hibride in tretji iščejo rešitve drugje. Med te tretje seveda sodi tudi Mazda.

Japonci se že od nekdaj stvari lotevajo drugače, na svoj unikaten način in se ne ozirajo na druge proizvajalce. Z veliko mero občutka in inženirskega znanja stopajo po svoji poti. To so nam jasno povedali že pred leti, ko nosi brezglavo skočili na vlak elektrifikacije in pričeli z razvojem novega motorja skyactiv X.

Zaklad inženirskih rešitev

Zahteve EU so jih v to prisilile. Zato bodo pri Mazdi prihodnje leto predstavili svoj prvi električni model, delno pa so elektrificirali tudi svoje bencinske motorje. a nad motorno klasiko niso obupali. Še zdaleč ne, v času, ko vsi proizvajalci mrzlično vlagajo v razvoj ''elektrike'', so inženirji v Hirošimi skriti pred očmi javnosti razvijali skyactiv X.

Foto: Mazda

Poenostavljeno rečeno je dvolitrski atmosferski motor, ki je hkrati bencinski in dizelski. V praksi to pomeni, da gre v osnovi za bencinski motor, vendar mu za boljšo učinkovitost priskoči v pomoč homogeno zgorevanje po principu dizelskega motorja. Vžig goriva v zgorevalni komori motorja se tako v idealnih pogojih ne zgodi preko svečke (kot je to pri bencinskih motorij), temveč zaradi izredno visoke kompresije in temperature v valju pride do točke samovžiga (vžig s pomočjo kompresije).



Svečka pri vžigu zmesi, ki je pri tem motorju bistveno bolj bogata z zrakom in za delovanje potrebuje manjšo količino goriva v zgorevalni komori, priskoči na pomoč le pri visokih obratih in pri ogrevanju motorja na optimalno temperaturo. Hkrati ima motor nameščen še dodaten kompresor, ki nad 3.000 obrati v komoro pošlje še dodatno zalogo zraka ter izboljša zgorevalni proces.



Zaradi vseh teh elementov je posledica manjša poraba goriva (tudi do 20 odstotkov) in manjše emisije CO2 (tudi do 30 odstotkov), v komori je bolj homogena zmes in se vžge bistveno hitreje ter bolj simultano.



Proces je seveda v praksi izredno težko dosegljiv in je za njegov prihod kriva predvsem razvoj tehnologije. Ventili (dovodni in izpušni) so povsem elektronski, vsaka komora ima ločen nadzorni senzor, ki omogoča homogeno delovanje tudi pri višjih obremenitvah motorja ter seveda izredno visoka kompresija. Že običajni atmosferski bencinar skyactiv G se je svetu predstavil kot serijski motor z najvišjo kompresijo, pri X pa je ta kompresija še višja (16.3: 1).



Nikakor ne smemo pozabiti na preostale dele motorja. Prilagoditi so morali delovanje zračne lopute, ki je v primerjavi z običajnim motorjem vedno odprta in omogoča hipen odziv stopalke za plin, spremenili so obliko temena batov in s tehnologijo blagega hibrida še izboljšali učinkovitost motorja.

224 Nm navora pri atmosferskem motorju? Nič več znanstvena fantastika

Ravno zaradi zgoraj opisanih rešitev smo se izredno veselili prvih testnih kilometrov Opravili smo jih v novi mazdi 3, ki bo kot prva dobila ta motor. V Slovenijo bo prišel septembra, za povsem novo CX-30 pa bo pripravljen za vgradnjo nekoliko kasneje v jeseni.

Kaj smo ugotovili po skoraj 130 prevoženih kilometrih v gričevnati okolici Frankfurta?



Motor je v prostem teku praktično neslišen, o vibracijah ne duha ne sluha in odzivnost stopalke za plin hipna. Vozili smo različico s 6-stopenjskim samodejnim menjalnikom (serijsko je motor sparjen s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom).



Zaradi krajšega razmerja prvih petih prestav je vožnja nekoliko bolj dinamična, saj je menjalnik nenehno skrbel, da se je motor vrtel v optimalnem območju – med 2.500 in 3.500 vrtljaji. Zaradi boljšega zgorevanja so pri Mazdi lahko znatno dvignili navor motorja in ga zadržali na daljšem območju vrtljajev. 224 njutnmetrov je na voljo že pri 3.000 vrtljajih, tam je posledično najbolj odziven in tudi najbolj varčen. Zaradi turbo motorjev smo navajeni voziti pri okoli 2.000 vrtljajev, zato je sprva potrebno nekaj privajanja na takšen način vožnje. Pri teh vrtljajih je X namreč neodziven in se zbudi pri 2.300-2.500 vrtljajih. Ko preseže to mejo je nadpovprečno uglajen, nenaporen in lahkoten za vožnjo.



Dobro skriva svojo moč. Kljub 132 kilovatom ne gre za športnika. Sicer lepo pospešuje, a sunek ni izrazit, temveč linearen čez celotno območje in predvsem prilagojen vsakodnevni uporabi.



Zaradi nekoliko krajšega prestavnega razmerja se je kazalec vrtljajev pri 130 kilometrih na uro ustavil pri številki 2.750. Tam je potovalni računalnik vztrajal pri porabi med 6 in 6,5 litra. Na koncu testnega kroga (precej je gričev in pospeševanj navkreber) je potovalni računalnik pokazal 7,7 litra. Priznamo, pričakovali smo nižjo povprečno porabo. Za primerjavo – isti odsek smo s skoraj 60 ''konjev'' šibkejšim bencinskim G 120 prevozili s povprečjem 7,5 litra.



Ko smo končali krog smo ostali z mešanimi občutki. Glede na atmosferski motor je učinkovitost bistveno izboljšana, a zaenkrat ne vem ali je dovolj velika, da upraviči nakup pred običajnim bencinskim G. Vsekakor je X namenjen zahtevnejšim kupcem, ki cenijo obilico inženirskega znanja ter verjamejo v prihodnost te tehnologije. Gre šele za prvo vgradnjo in pri Mazdi bodo nadaljevali z razvojem, zato mislimo, da je pred tem motorjem svetla prihodnost, kljub vse ostrejšim zahtevam Evropske unije glede emisij CO2.

Blagi hibrid: Tudi tukaj so ubrali svojo pot

V zadnjih letih vse več proizvajalcev izboljšuje učinkovitost svojih motorjev z vgradnjo 48-voltne tehnologije blagega hibrida. Pri izključno bencinskih motorjih so se za takšno potezo odločili tudi pri Mazdi, vendar tako kot vedno, nekoliko spremenili koncept.

Namesto 48-voltne napetosti so uporabi 24-voltno. Pred sprednjo levo luč so vgradili pretvornik DC-DC in pod sovoznikov sedež namestili manjšo litij-ionsko baterijo s kapaciteto 600 kJ. Elektronski zaganjalnik-generator služi za hitro in povsem neznaznavo prižiganje in ugašanje motorja, zavore pa ne izkoriščajo navora motorja, temveč so nadzorovane povsem elektronsko.

Zakaj 24 V in ne 48V? Pri Mazdi so to odločitev pojasnili, da enostavno niso potrebovali takšne napetosti. S tem so lahko zmanjšali velikost baterije, gostoto celic v njej in za delovanje sistema uporabili cenejše sestavne elemente. Princip naj bi bil povsem enakovreden 48-voltnemu sistemu.

Preberite še: