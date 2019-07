To so visoke kazni, ki grozijo avtomobilskim znamkam

Tesla je povsem električni proizvajalec avtomobilov, zato njihovi modeli težav z izpusti emisij nimajo. Posledično lahko ekološke bonuse prodajajo drugim proizvajalcem in jim s tem pomagajo znižati izpuste CO2. Foto: Gregor Pavšič

Meje 95 gramov ne bo dosegel nihče razen Tesle

Kaj pa Tesla? Res je, Američani kot povsem električni proizvajalec nimajo težav s kaznimi in zato lahko prodajo svoje ekološke kvote drugim. To so sicer storili pri skupini Fiat Chrysler Automobiles in aprila od Tesle odkupili za več sto milijonov evrov takih bonusov. Kljub visoki kupni ceni je odkup takih bonusov, ki zmanjšajo izpuste CO2, cenejši kot plačevanje kazni Bruslju. Pri FCA se zavedajo težav, ki jih imajo zaradi previsokih izpustov – po podatkih o emisijah iz leta 2018 bi bila namreč ravno italijansko-ameriška naveza največji plačnik. Če do prihodnjega leta ne bodo znižali emisij CO2, bo njihova kazen znašala 3.373 evrov na vsak prodani avtomobil. Ob prodanih dva milijona in 235 tisoč avtomobilih bi morali Evropski uniji nakazati kar sedem milijard evrov kazni.

Proizvajalec Emisije CO2 v letu 2018 Cilj za leto 2021 Razlika Plačilo kazni na avtomobil v evrih Skupina Volkswagen 121,2 94,7 26,5 2.525 Skupina PSA 114,2 91,1 23,1 2.194 Skupina Renault 113,2 89,9 23,3 2.207 Skupina BMW 127,1 99,6 27,5 2.609 Hyundai-Kia 121,9 91,9 30,0 2.852 Ford 123,7 96,6 27,1 2.576 Skupina FCA 125,3 89,8 35,5 3.373 Daimler 134,3 100,7 33,6 3.192 Skupina Toyota 101,3 93,4 7,9 745 Nissan 112,9 93,9 19,0 1.807 Volvo 130,2 104,6 25,6 2.425

Emisije najvišje po letu 2014

Čeprav morajo vsi novi prodani avtomobili določene znamke šele leta 2021 v okolje izpustiti manj kot 95 gramov CO2 na prevožen kilometer, bodo proizvajalci morali plačati kazen tudi za avtomobile, prodane v prihodnjem letu.

Kot so razkrili v poročilu pri JATO dynamics, so emisije CO2 dosegle najvišjo raven po letu 2014. Če bi ravni CO2 ostale na enaki stopnji kot leta 2017, bi morali proizvajalci skupaj plačati za približno 34 milijard kazni. Poleg že omenjene skupine FCA so na tankem ledu tudi pri Daimlerju. Glede na podatke iz leta 2018 bi njihova kazen znašala 3.192 evrov na prodani avtomobil, do konca leta 2020 pa morajo izpuste vseh prodanih avtomobilov znižati za več kot 30 gramov na avtomobil. Tudi njihova kazen, če ne bodo dosegli zastavljenih ciljev, bo znašala več kot sedem milijard evrov.

Toyota je zaradi svojega hibridnega programa trenutno daleč pred konkurenco glede emisij CO2. Za dosego ciljev do leta 2021 morajo storiti najmanjši korak naprej in v povprečju emisije zmanjšati za 7,9 grama na avtomobil. Foto: PRIMA

Petindevetdeset evrov na presežen gram CO2



Kako bo potekal izračun kazni? Za vsak gram CO2 čez mejo bo proizvajalec moral plačati 95 evrov. To številko bodo Zaradi vse večje priljubljenosti bencinskih motorjev in križancev so bile v letu 2018 emisije CO2 največje po letu 2014. Hkrati je za to kriv tudi upad prodaje dizelskih avtomobilov, ki imajo manjši izpust emisij CO2 kot bencinski. Foto: Volkswagen



Kot so razkrili pri JATO, so bile v povprečju emisije CO2 na 23 evropskih trgih v letu 2018 120,5 grama na kilometer, kar je za 2,4 grama več kot leta 2017. Analitiki rast emisij pripisujejo številnim različnim dejavnikom. Med njimi ima največji vpliv vse večja priljubljenost crossoverjev, ki so težji in imajo slabšo aerodinamiko, zato porabijo več goriva kot pogonsko primerljive kombilimuzine. Drugi pomemben dejavnik je zaton dizelsko gnanih avtomobilov. Predvsem zaradi afere dieselgate in zaprtja nekaterih mestnih središč za starejše dizelske motorje se je zaupanje v to vrsto pogona skrhalo, kupci pa so raje kupili bencinsko gnani avtomobil z večjim izpustom CO2.



V prednosti proizvajalci z manjšimi modeli

Pred proizvajalci je sedaj odločilno polletje, saj morajo pričeti intenzivno razvijati električne in elektrificirane modele. Le tako bodo lahko znižali povprečje emisij CO2 in ujeli zastavljene cilje ter se hkrati izognili plačilu visokih kazni. Ob koncu leta bodo svoje največje igralce predstavili pri skupini Volkswagen, PSA in Daimlerju. Ti modeli morajo biti v prodajnih salonih v začetku prihodnjega leta, če želijo aktivno nižati emisije.

Številni proizvajalci pripravljajo električno ofenzivo, le tako jim bo uspelo doseči zastavljene cilje. Foto: Gašper Pirman