Fiat se bo visoke kazni rešil s pomočjo Tesle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koncern Fiat Chrysler je pripravljen plačati Tesli več sto milijonov evrov, odkupiti ekološke bonuse in se tako izogniti visokim kaznim s strani Evropske unije.

Avtomobilski proizvajalci so zaradi direktiv Evropske unije primorani k zniževanju povprečnega izpusta CO2 svojih avtomobilov. To lahko najučinkoviteje storijo s proizvodnjo hibridnih ali električnih avtomobilov. Kdor teh v ponudbi še nima, lahko od konkurenčnih proizvajalcev odkupi določene ekološke kvote in se tako izogne kaznim iz Bruslja.

Dokler nimajo svojih elektrificiranih vozil, je to očitno edina možnost

Italijansko-ameriški koncern Fiat Chrysler (FCA) bo tako od Tesle odkupil za več sto milijonov evrov takih bonusov, je poročal The Financial Times. Na ta način bodo izpust svoje flote znižali na trenutno zadovoljivo raven. Pri FCA podrobnosti ne razlagajo, tudi pri Tesli o dogovoru uradno še niso komunicirali.

V ZDA je FCA v preteklosti te bonuse že odkupil od Tesle, Toyote in Honde.

Fiat je sicer nedavno napovedal, da bo naslednja generacija modela 500 povsem električna. Prav tako so na avtomobilskem salonu v Ženevi razkrili električni koncept centoventi (električna panda).