Grozijo jim visoke kazni: se zato na glavo obrača avtomobilski svet?

Med glavnimi ''krivci'' za dvig emisij ogljikovega dioksida pri proizvajalcih avtomobilov so ravno crossoverji. V primerjavi s kombilimuzinami največje težave povzročajo slabša učinkovitost, večja masa in neaerodinamičnost. Foto: PRIMA

Avtomobilskim proizvajalcem grozijo milijardne kazni, če do leta 2021 ne dosežejo emisijskih ciljev, ki jih je določila Evropska unija. Lani so bili izpusti CO 2 najvišji od leta 2014 naprej, zato morajo proizvajalci nekako omejiti prodajo bencinsko gnanih avtomobilov ter dvigniti prodajo električnih oziroma vsaj elektrificiranih avtomobilov. Po sedanjih podatkih te meje, postavljene na 95 gramov CO2 na kilometer, ne bo doseglo kar nekaj proizvajalcev.

Vsota vseh kazni lahko doseže 34 milijard evrov

Pred avtomobilskimi proizvajalci sta dve zelo razburljivi leti. Zaradi zahtev Evropske unije bodo morali leta 2021 številni globoko seči v žep in plačati milijardne kazni zaradi previsokih izpustov emisij CO 2 . Čeprav morajo vsi novi prodani avtomobili določene znamke šele leta 2021 v okolje izpustiti manj kot 95 gramov CO 2 na prevožen kilometer, bodo proizvajalci morali plačati kazen tudi za avtomobile, prodane v prihodnjem letu.

Kot so razkrili v poročilu pri JATO dynamics, so emisije CO 2 dosegle najvišjo raven po letu 2014. Če bi ravni CO 2 ostale na enaki ravni kot leta 2017, bi morali proizvajalci skupaj plačati za približno 34 milijard kazni. Skupini Volkswagen in skupini PSA, kot dvema največjima proizvajalkama avtomobilov v Evropi, bi se zaradi izrečenih kazni leta 2021 prepolovil letni neto zaslužek.

Petindevetdeset evrov na presežen gram CO 2

Kako bo potekal izračun kazni? Za vsak gram CO 2 čez mejo bo proizvajalec moral plačati 95 evrov. To številko bodo pomnožili s številom izdelanih avtomobilov v letih 2020 in 2021. Pet odstotkov najbolj emisijsko umazanih avtomobilov v letu 2020 ne bo vključenih, vendar bo že za avtomobile, prodane prihodnje leto, treba plačati kazen.

Kot so razkrili pri JATO, so bile v povprečju emisije CO 2 na 23 evropskih trgih v letu 2018 na 120,5 grama na kilometer, kar je za 2,4 grama več kot leta 2017. Analitiki rast emisij pripisujejo številnim različnim dejavnikom. Med njimi ima največji vpliv vse večja priljubljenost crossoverjev, ki so težji in imajo slabšo aerodinamiko, zato porabijo več goriva kot pogonsko primerljive kombilimuzine.

Drugi pomembni dejavnik je zaton dizelsko gnanih avtomobilov. Predvsem zaradi afere dieselgate in zaprtja nekaterih središč mest za starejše dizelske motorje se je zaupanje v to vrsto pogona skrhalo, kupci pa so raje kupili bencinsko gnani avtomobil z večjim izpustom CO 2 .

Vse več proizvajalcev bo morali prodati več dizelskih avtomobilov, saj proizvedejo manj ogljikovega dioksida kot bencinsko gnani avtomobili. Hkrati so današnji dizli bistveno bolj čisti kot predhodniki. Foto: Reuters

Skupini Volkswagen grozi 1,4 milijarde kazni

Kia v Evropi proda okoli 500 tisoč avtomobilov. Če bi pri vsakem prodanem avtomobilu presegli CO 2 le za en gram, bi morali plačati kazen v višini 50 milijonov evrov. Če bi obdržali takšno razmerje med prodanimi avtomobili, bi leta 2021 pri vsakem avtomobilu presegli mejo za pet gramov, zato morajo do leta 2020 razmerje prodanih elektrificiranih modelov dvigniti na 30 odstotkov.

Seveda, večji kot je presežek, večja bo končna številka. Skupina Volkswagen bi morala glede na lanske številke plačati kazen v višini 1,4 milijarde evrov. Pri Fordu in skupini FCA pravijo, da bodo zadostili zahtevam Evropske unije. Prvi so začeli z agresivno elektrifikacijo modelov, drugi pa so nedavno sklenili posel s Teslo.

Proizvajalci so si določili svoje cilje do leta 2021. Tudi zastavljene cilje bodo nekateri zgrešili, ki so v večini primerov višji, kot jih je določila Evropska unija. Foto: Car magazine

Višje kazni, manj zaslužka in dražji avtomobili

Avtomobilski proizvajalci so zaradi direktiv Evropske unije primorani v zniževanje povprečnega izpusta CO 2 svojih avtomobilov. To lahko najučinkoviteje storijo s proizvodnjo hibridnih ali električnih avtomobilov. Kdor teh v ponudbi še nima, lahko od konkurenčnih proizvajalcev odkupi določene ekološke kvote in se tako izogne kaznim iz Bruslja. Italijansko-ameriški koncern Fiat Chrysler (FCA) bo tako od Tesle odkupil za več sto milijonov evrov takih bonusov. Na ta način bodo izpust svoje flote znižali na trenutno zadovoljivo raven.



Investicijska banka UBS pričakuje, da bodo s to potezo pri FCA zadostili zahtevam Evropske unije, toda cena bo visoka. Zaradi razvoja novih tehnologij elektrificiranega pogona se bo njihov zaslužek znižal na 7,4 milijarde evrov. To je 20-odsotni padec na delnico. Padec zaslužkov in visoke cene razvoja bo v 75 odstotkih pokril proizvajalec sam, preostali del pa bo na plečih kupcev. Zaradi afere dieselgate je zaupanje kupcev same proizvajalce padlo, prav tako pa se postavlja vprašanje, ali bodo kupci novih avtomobilov pripravljeni plačati bistveno višjo ceno avtomobila ter s tem sami plačevati za napake proizvajalcev.

Vsi prodajno najuspešnejši modeli znamk bodo morali na ceste zapeljati na začetku prihodnjega leta, le tako bodo znamke še upale, da ne presežejo dovoljenih mej izpustov ogljikovega dioksida. Foto: Volkswagen

