Izpusti CO2 še nikoli tako visoki, so res krivi avti?

Več bencinskih avtomobilov prinaša večje izpuste CO2

V primerjavi z letom 2017 so se v letu 2018 emisije CO2 povišale za 2,7 odstotka, je razkrila študija Global Carbon Project, ki pod eno streho združuje mednarodno znanstveno sodelovanje akademikov, vlad in industrije. Znanstveniki tako opozarjajo, da so nekatere zaveze, sprejete s pariškim podnebnim sporazumom v letu 2015, praktično nedosegljive.

Od leta 2021 do leta 2030 bodo morali avtomobilski proizvajalci v Evropi pri svojih flotah vozil znižati povprečni izpust CO2 za 35 odstotkov. Tak je zadnji kompromis predstavnikov držav članic EU. Nekatere države in okoljevarstveni komite so zagovarjali celo 40-odstotno znižanje, druge države pa iz bojazni pred visokimi stroški in dražjimi avtomobili tudi zgolj 20-odstotno znižanje izpustov CO2. Dovoljeni povprečni izpust se bo tako znižal s 95 na okrog 61 gramov na prevoženi kilometer.

Namesto zmanjšanja občutno povečanje

V študijah so predvidevali, da bo svet v ozračje v letošnjem letu izpustil 37,1 milijarde ton ogljikovega dioksida, to pa bi s pomočjo ukrepov zmanjšali za 2,7 milijarde ton. Stopnja napake pri izračunu je bila določena na približno eno odstotno točko, organizacija pa za izračune v aktualnem letu in napovedi za prihodnje leto upošteva podatke štirih največjih onesnaževalcev okolja - Kitajske, ZDA, Indije in Evropske unije.

V Evropi največ izpustov CO2 ustvari Nemčija. Skupni izpusti CO2 v Evropi so se v letu 2018 sicer zmanjšali, in to kljub močno povečani prodaji bencinsko gnanih avtomobilov. Foto: Reuters

V ZDA trend upadanja prekinili z gromozanskim skokom

ZDA so v zadnjih letih uspešno nižale izpust ogljikovega dioksida, v letošnjem letu pa v okolje izpustile nadpovprečno veliko izpustov. To se je zgodilo prvič po letu 2013, v primerjavi z lanskim letom se je letos številka dvignila za 2,5 odstotka. Kitajska, sicer največji onesnaževalec okolja, je prav tako v letošnjem letu močno povečala izpuste ogljikovega dioksida, in sicer za 4,6 odstotka, kar je daleč največ po letu 2011.

V ZDA sta za povečane izpuste kriva vroče poletje in mrzla zima, saj to prinaša bistveno večje potrebe po elektriki, ki skrbi za hlajenje in ogrevanje. Kitajci so zaradi hitre gospodarske rasti povečali proizvodnjo elektrike, ki jo pridobijo iz premoga. Če želijo države dosegati cilje, ki so si jih postavile v pariškem podnebnem sporazumu, bodo morali izpusti CO2 začeti padati do leta 2020, drugače bodo cilji postali neuresničljivi.