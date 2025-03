Foto: Reuters Leta 2025 se je evropska avtomobilska industrija bala zaradi zahtevanega znižanja izpustov CO2 pri novih avtomobilih in visokih kazni, ki so proizvajalce čakale ob preseganju ciljnih vrednosti.

Volkswagnu kot največjemu proizvajalcu je po določenih napovedih grozilo 1,5 milijarde evrov kazni, celotni industriji pa od deset do 15 milijard evrov. Ker proizvajalci večinoma zamujajo pri uvajanju elektrifikacije v svojo ponudbo, so proti Bruslju v zadnjih mesecih tako proizvajalci (večinoma prek združenja ACEA) kot določene države članice že poslale prošnje za prilagoditev ciljev.

Da bi se že letos izognili kaznim, bi morali avtomobilski proizvajalci v Evropi doseči okrog 20-odstotni delež električnih avtomobilov. Večina je trenutno še daleč od tega cilja.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen jim je očitno prisluhnila in sprejela salomonsko rešitev. Cilj povprečnega izpusta CO2 ostaja enak, uvedla pa bi triletno obdobje za doseganje teh ciljev. Proizvajalcem tako ne bi bilo treba izpustov ustrezno znižati že letos, temveč v obdobju treh let do konca leta 2027. To bi bil ustrezen odgovor na trg, kjer posamezni proizvajalci nove avtomobile uvajajo različno hitro, pri dobavah pa so pogoste tudi večmesečne zamude.

"Obstaja jasno povpraševanje po večji prilagodljivosti glede ciljev CO2. Ključno načelo tukaj je ravnovesje. Po eni strani potrebujemo predvidljivost in pravičnost za pionirje, tiste, ki so uspešno opravili svojo nalogo. To pomeni, da se moramo držati dogovorjenih ciljev. Po drugi strani pa moramo prisluhniti glasovom deležnikov, ki v teh težkih časih zahtevajo več pragmatizma in tehnološko nevtralnost," je usmeritev Evropske komisije pojasnila von der Leyen.

To je za zdaj šele predlog Evropske komisije, ki pa ga morajo potrditi tako v Evropskem parlamentu kot tudi države članice.

Potrditev predloga bi imela takojšnje vplive tudi na avtomobilski trg letos. Proizvajalci bi morali letos pospešiti prodajo vozil s priključnim kablom, temu pa so že namenili dodatne aktivnosti in popuste. Prelaganje ciljev za tri leta pomeni tudi kratkoročno manj cenovno ugodnih ponudb.

Kako hitro se elektrificirajo?

Avtomobilski proizvajalci v zamudi, zato predlog iz Bruslja večinoma pozdravljajo

Prvi odziv avtomobilskih proizvajalcev je pozitiven. To velja vsaj za tiste, ki so bili še daleč od zahtevanih ciljev. Čakale so jih kazni, ki bi jih morali plačati Bruslju, ali odkup tako imenovanih eko kreditov od pri elektrifikaciji uspešnejših tekmecev.

Italija in Češka, ki sta si prizadevali za omilitev kazni, sta pozdravili predlog.

Italijanski minister za industrijo Adolfo Urso je dejal, da to pomeni rešitev evropske avtomobilske industrije, medtem ko je češki minister za promet Martin Kupka poudaril, da si bo njegova država prizadevala za petletno podaljšanje.

Oliver Blume, izvršni direktor največjega evropskega avtomobilskega proizvajalca Volkswagen Group, je dejal, da pozdravlja pragmatičen pristop Komisije, ki ne vpliva na zmanjšanje emisij CO2 in avtomobilskim proizvajalcem omogoča prilagodljivost pri spodbujanju povpraševanja z dostopnimi novimi modeli.

Renault je poudaril, da bo prilagodljiv pristop Komisije evropskim avtomobilskim proizvajalcem omogočil zmanjšanje emisij in ohranitev konkurenčnosti v času hitre rasti trga električnih vozil.

Sigrid de Vries, generalna direktorica evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA, je dejala, da je predlog pozitiven, vendar bo doseganje ciljev še vedno zelo zahtevno.

Le redki so proti triletnemu odlogu zastavljenih ciljev. Poleg Tesle, ki bi na račun eko kreditov pridobila velik del sredstev, so se negativno odzvali tudi pri Volvu. Od konkurence bi samo letos pridobili okrog 300 milijonov evrov.

"EU-standardi, določeni pred leti, so industriji dali obilo časa za pripravo in zagotovili več mehanizmov za skladnost," je v izjavi po e-pošti dejal izvršni direktor Volva Jim Rowan.

Volvo "je izvedel obsežne naložbe, potrebne za pripravljenost na leto 2025", je dejal Rowan. "Podjetja, kot je naše, ne bi smela biti v neugodnem položaju zaradi kakršnihkoli sprememb zakonodaje v zadnjem trenutku."

Okoljska skupina Transport & Environment je spremembo opisala kot "neprecedenčno darilo evropski avtomobilski industriji".

"Rahljanje pravil EU o čistih avtomobilih nagrajuje zaostajajoče in evropski avtomobilski industriji ne prinaša drugega kot še večji zaostanek za Kitajsko," je v izjavi dejal izvršni direktor T&E William Todts.

Evropa potrebuje lastno proizvodnjo baterij

Evropska komisija bo predvidoma že jutri predstavila načrt izboljšanja konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije. Von der Leyen je pripravljena prisluhniti tudi predčasni oceni izvedljivosti strategije konca prodaje klasičnih pogonov z letom 2035, kar je že danes videti kot popolna misija nemogoče. Med ključne strateške cilje je von der Leyen izpostavila potrebo po evropski proizvodnji baterij, s katero bi bili manj odvisni od Kitajske. Ta del bo zahteven, saj zanašanje na lastne baterije vsaj v začetnem obdobju prinaša višje cene in višje finančne obremenitve za proizvajalce.