Konec popustov, rešitev že odpisanih modelov? Ne, izzivi za trgovce ostajajo enaki.

Evropska komisija je s spremembo izračuna povprečnega izpusta CO2, ki se ne bo veljal le za leto 2025, temveč kot povprečje za triletno obdobje, na prvi pogled oddaljila zahtevane cilje in želje po povečanem deležu polno elektrificiranih (to je priključnih) avtomobilov. V začetku leta smo že pisali, da bodo ostri cilji letos trgovce prisilili k dobrim cenam za priključne avtomobile in prvi znaki na trgu so to potrjevali. Nekatere znamke so za svoje električne avtomobile znižale cene ali pripravile ugodne pakete, Škoda je ceno nekaterih priključnih hibridov (na primer kodiaq) izenačila z dizelskimi različicami.

Marko Škriba pri znamki Volkswagen letos napoveduje več kot 12-odstotni delež priključnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Ali torej oddaljitev teh ciljev z 2025 na triletno obdobje 2025–2027 za Slovence pomeni tudi slabše razmere za nakup novega avtomobila? Bo "dovoljena" prodaja nelektrificiranih bencinskih pogonov v letu 2025 voda na mlin kitajskim znamkam, ki so s takimi cenovno ugodnimi vozili trenutno zelo konkurenčne? Ali odmik ciljev rešuje nekatere tradicionalne modele brez elektrificiranih pogonov, ki so bili tik pred črtanjem iz prodajnih katalogov?

"Glede na trenutno stanje doseganja povprečnih vrednosti CO2 se je postavljalo vprašanje smiselnosti prodaje določenih modelov. Glede tega pomeni taka odločitev bistveno olajšanje položaja. Ustrezni delež električnih vozil lahko dosežemo le na način, da za kupce predstavljajo dolgoročno smiselno in preudarno rešitev brez omejitve osebne mobilnosti," je za Siol.net povedal Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji, ki skupaj z Renaultom in Škodo obvladuje največji del slovenskega trga novih avtomobilov.

Pri Volkswagnu je polo trenutno edini model, ki ga je mogoče dobiti za manj kot 20 tisočakov. Naslednja električna modela ID.2 (s subvencijo) in ID.1 (morda tudi brez subvencije) bosta prišla pod to mejo. Foto: Gašper Pirman

Pomemben je prehod na trajnostne rešitve z dostopnimi vozili

“Pozdravljamo prizadevanja Evropske komisije za ohranjanje konkurenčnosti avtomobilske industrije ob hkratnem zagotavljanju zavezanosti zelenemu prehodu. Morebitna prilagoditev rokov ne bo bistveno vplivala na naša prizadevanja, saj ostajamo zavezani elektrifikaciji in razvoju trajnostnih mobilnostnih rešitev,” so se odzvali pri Emil Frey Slovenija, ki v Sloveniji zastopajo večino avtomobilskih znamk koncerna Stellantis.

“Vsaka prilagoditev zakonodajnih zahtev vpliva na celoten avtomobilski trg. Naš fokus ostaja na inovacijah in prilagodljivosti, ki omogoča izbiro med različnimi pogonskimi opcijami, od popolnoma električnih vozil do hibridov in klasičnih motorjev z notranjim izgorevanjem. Ključno je, da kupcem omogočimo prehod na bolj trajnostne rešitve, ob hkratni dostopnosti vozil, ki ustrezajo njihovim potrebam.”

Kot so dodali, so cilji trgovcev v Sloveniji usklajeni s strategijo Stellantisa. Prilagajanje lokalnim trgom poteka v okviru širšega evropskega konteksta. Pri Emil Frey Slovenija ocenjujejo, da bo letos njihov delež električnih avtomobilov in priključnih hibridov v prodaji novih vozil znašal okrog deset odstotkov.

Citroën je znamka Stellantisa, kjer vozila nudijo tako z bencinskimi (blagi hibrid) kot tudi polno električnimi pogoni. Pri nekaterih modelih so na voljo tudi priključni hibridi. Foto: Gregor Pavšič

Foto: AP / Guliverimage

Po novem predlogu Evropske komisije se bo povprečni izpust CO2 računal ne za leto 2025, temveč za celotno triletno obdobje 2025–2027. V tem obdobju proizvajalec ne bo smel preseči ciljne vrednosti izpusta CO2. Kdor bo letos prodal več klasičnih bencinsko gnanih avtomobilov, kazni ne bo dobil, bo pa moral v prihodnjih letih močno povečati prodajo električnih avtomobilov ali priključnih hibridov.

Kdor bi torej imel nespornega električnega aduta, bi lahko tvegal, toda tako samozavestnega upanja na prodajo električnih vozil si trenutno ne bo privoščil nihče. Kratkoročno torej prodajne akcije iz vidika kupca izgubljajo nujnost, toda izzivov za trgovce ne premikajo nič kaj dosti v prihodnost.

Foto: Gašper Pirman

Po oceni Škribe bi lahko letos Volkswagen v Sloveniji presegel 12-odstotni delež električnih vozil in priključnih hibridov. V naslednjih dveh letih bo lažje, saj na trg prihodnje leto prihaja ID.2 in nato še ID.1. Tega so kot koncept razkrili predvčerajšnjim v Nemčiji.

Oba sodita med tiste cenovno dostopnejše avtomobile, ki bi lahko dosegali višje prodajne številke. Na letni ravni je do zdaj v Sloveniji le Tesla registrirala več kot tisoč primerkov enega modela – to je bil model Y v letu 2023.

"Deleži BEV in PHEV so daleč pod potrebnimi za doseganje ciljev CO2 ..."

"Naša naloga je in ostaja, da občutno povečamo delež prodanih električnih vozil in priključnih hibridov. Za doseganje tega cilja izvajamo številne aktivnosti, da bi kupcem približali električno mobilnost. V prodajni ponudbo za električna vozila in priključne hibride smo oblikovali izjemno agresivne prodajne ponudbe. V tem pogledu se ne bo spremenilo popolnoma nič, saj so deleži BEV in PHEV daleč pod potrebnimi za doseganje ciljev CO2. Kakšni bi bili ukrepi za vozila na notranje izgorevanje v primeru nesprejetja takega odloka, ne morem napovedati. Slišati je bilo veliko špekulacij," meni Škriba.

Apostolos Cicikostas, komisar EU za trajnostni promet, je ukrepe na področju prehoda na okolju prijazno mobilnost predstavil v okviru akcijskega načrta za okrepitev konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije, ki ga je pripravil na podlagi dialoga o prihodnosti panoge z različnimi deležniki.



Prehod na okolju prijazno mobilnost želi Bruselj pospešiti tudi s spodbujanjem povpraševanja po brezemisijskih vozilih, pri čemer posebno pozornost namenjajo tistim, ki si takšnih vozil ne morejo privoščiti.



Ob akcijskem načrtu je komisija sprejela tudi dokument, v katerem predstavlja možne ukrepe za razogljičenje voznih parkov podjetij, pripravljati pa je začela tudi ustrezno zakonodajo.



Načrt poleg tega vključuje ukrepe, namenjene povečanju proizvodnje baterij za električna vozila v Evropi. Temu bo Evropska komisija v prihodnjih dveh letih namenila 1,8 milijarde evrov v okviru inovacijskega sklada EU, pri čemer bo preučila tudi možnost neposredne finančne podpore proizvodnji baterij. (STA)

Tesla model Y je kot edini električni avtomobil v Sloveniji v enem letu zbral več kot tisoč novih registracij. Foto: Gregor Pavšič

Po njegovih besedah imajo znotraj svojih prodajnih načrtov jasne cilje glede deleža posameznih modelov in števila elektrificiranih vozil. Doseganje teh ciljev se že zdaj natančno zasleduje in pri tem je treba izvajati ukrepe za doseganje ciljev, torej za prodajo pravega razmerja med klasičnimi avtomobili, električnimi vozili in priključnimi hibridi.

Škriba: "Pri oblikovanju teh ukrepov imamo močno podporo proizvajalca. Realno je pričakovati, da bo ta pritisk ostajal ves čas prehoda na električno mobilnost. Gre za ogromen premik v naši panogi, ki zahteva stalno prilagajanje in odzivanje na trenutni položaj. Dejstvo je, da smo kot proizvajalec le eden od igralcev na poti do brezogljične mobilnosti. Za doseganje tega cilja bosta v prihodnje predvsem potrebna večje vlaganje v polnilno infrastrukturo in ustvarjanje predvidljivih pogojev, da bi se tako povečalo zaupanje kupcev."