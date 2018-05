Izpusti CO2 v EU spet občutno višji, rast tudi v Sloveniji

Pospešena gospodarska dejavnost v Evropi vpliva tudi na rast izpustov ogljikovega dioksida iz fosilnih goriv. Lani so se po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat v primerjavi z 2016 povečali za 1,8 odstotka. Najbolj so narasli na Malti in Estoniji, najbolj pa so upadli na Finskem in Danskem. V Sloveniji so narasli za 3,1 odstotka.

Lansko zvišanje emisij ogljikovega dioksida (CO2) sledi rahlemu (-0,4 odstotka) padcu v 2016, sovpada pa med drugim z okrepljeno gospodarsko dejavnostjo v večjem delu Evrope.

Najbolj so se izpusti povečali na Malti

Najbolj občutno so se izpusti lani glede na 2016 po prvih ocenah Eurostata povečali na Malti (12,8 odstotka) in v Estoniji (11,3 odstotka). Sledile so Bolgarija (8,3 odstotka), Španija (7,4 odstotka), Portugalska (7,3 odstotka), Madžarska (6,9 odstotka) in Romunija (6,8 odstotka).

V Sloveniji večji za 3,1 odstotka

V Sloveniji so se ob petodstotni gospodarski rasti po prvih ocenah Eurostata povečali za 3,1 odstotka, kar je 2,7 odstotne točke manj kot v 2016.

Od preostalih držav iz skupine največjih evropskih gospodarstev so se izpusti v Nemčiji kljub 2,2-odstotni gospodarski rasti zmanjšali za 0,2 odstotka, v Franciji so ob dveodstotni gospodarski rasti narasli za 3,2 odstotka, v Italiji prav tako, pri čemer se je italijanski BDP okrepil za 1,4 odstotka, v Veliki Britaniji pa so ob 1,8-odstotni krepitvi gospodarske dejavnosti upadli za 3,2 odstotka. Na Poljskem so se ob skoraj petodstotni rasti BDP dvignili za 3,8 odstotka.

Največji padec izpustov kljub zdravi rasti na Danskem in Finskem

Največji padec izpustov so lani kljub zdravi gospodarski rasti zabeležili na Finskem (-5,9 odstotka) in Danskem (-5,8 odstotka). Nordijske države so sicer najdlje v procesu ločevanja izpustov toplogrednih plinov od gibanja gospodarske dejavnosti. Emisije so poleg že omenjenih Velike Britanije in Nemčije upadle še na Irskem (-2,9 odstotka), v Belgiji (-2,4 odstotka) in v Latviji (-0,7 odstotka).

Daleč največji delež izpustiv še vedno ustvari Nemčija

V EU sicer daleč največji delež vseh izpustov CO2 ustvari Nemčija (23 odstotkov). Sledijo Velika Britanija (11,2 odstotka), Italija (10,7 odstotka), Francija (10 odstotkov), Poljska (9,8 odstotka) in Španija (7,7 odstotka). Slovenija ustvari vsega 0,4 odstotka vseh emisij CO2.

Izpusti CO2 so najpomembnejši dejavnik globalnega segrevanja ozračja, saj predstavljajo okoli 80 odstotkov vseh emisij toplogrednih plinov. Poleg gospodarske rasti in s tem povezane krepitve industrijske aktivnosti in povečevanja prometa nanje med drugim vplivajo še rast števila prebivalcev in podnebne razmere.