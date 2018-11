Nova mazda 3: Japonci spet s pogumnimi rešitvami

Letos smo Mazdin prototip modela 3 spomladi vozili v obliki prototipa in že takrat smo poročali, da je avtomobil po prvih vtisih zelo dobro zvočno zatesnjen, da ima resnično vrhunski ročni menjalnik in da tudi novi bencinski motorji odlično spadajo v celoten paket Mazdine kombilimuzine. Ta prihaja v spodnji srednji razred kot resen izzivalec novega forda focusa in prodajnega kralja volkswagen golfa. Bodo Evropejci sprejeli pogumno oblikovanega japonskega aduta?

Zanimiva so zadnja stranska stekla, ki so dokaj kratka, za njimi pa se odpira še nadpovprečno dolg del karoserije. Foto: Mazda Skrb za zlitje voznika, avtomobila in ceste

Nova mazda 3 povzema oblikovalski slog, ki so ga pri Mazdi določili s konceptom vision coupe. Oblikovalec Kevin Rice je sicer v tem času že zapustil Mazdo, serijski avtomobil pa kljub temu prinaša svež oblikovalski pristop. Zanimiva so zadnja stranska stekla, ki so dokaj kratka, za njimi pa se odpira še nadpovprečno dolg del karoserije.

Mazda prinaša več novosti, s katerimi poskuša zbližati voznika, avtomobil in cesto. To velja za sedeže, oblikovanih po voznikovi hrbtenici, povečano vzvojno čvrstost karoserije, bolj odziven motor in predvsem veliko bolj tiho notranjost. Vožnja prototipa je bila resnično mirna in prijetna.

Kako bo nova mazda 3 prodajno uspešna v Evropi in Sloveniji? Foto: Mazda

Nov bencinski motor s petino manjšo porabo goriva?

Najpomembnejša novost je prav nova generacija dvolitrskega bencinskega motorja s tehnologijo Skyactive-X, ki bi v realnem prometu lahko zagotavljal tudi do 20 odstotkov prihranka goriva. Del pogona je tudi elektromotor za pomoč motorju, ki skupaj tvorita mehki 24-voltni hibridni pogon.

Podobno bo tudi pri 1,5-litrskem in dvolitrskem bencinskem motorju Skyactive-G, prav tako tudi pri 1,8-litrskem dizelskem motorju. Skrb za zniževanje izpustov CO 2 je visoko na listi prioritet Mazde v Evropi, saj jih lahko v nasprotnem primeru (kot tudi druge proizvajalce) kmalu doletijo visoke kazni s strani Evropske unije.

V notranjosti tudi nov digitalni zaslon

V notranjosti izpostavljamo nov 8,8-palčni digitalni zaslon. Zanj pri Mazdi obljubljajo večjo odzivnost in bolj intuitivno upravljanje. Med varnostnimi sistemi bo tudi infrardeča kamera in infrardeči LED, ki bosta skupaj nadzorovala voznikovo stanje oziroma utrujenost.

Foto: Mazda

Foto: Mazda

Foto: Mazda