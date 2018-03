Zavrača "umor" motorja in poveličevanje elektrike

Vozili smo prototip nove generacije mazde 3

Motorji z notranjim izgorevanjem še niso dokončno izpopolnjeni, tako bencin kot dizel imata prihodnost, čistosti elektromobilnosti pa ne moremo slepo verjeti, poudarjajo pri Mazdi. V roke so nam dali prototip vozila z novo generacijo bencinskega motorja, ki občutno zmanjša porabo goriva in izpustov CO2.

Mazdin novi štirivaljni dvolitrski bencinski motor tehnologije Skyactive 3 Foto: Gregor Pavšič Na isti dan, ko je Nemčija spravila pod vprašljivo prihodnost starejše dizelske avtomobile in je Hyundai predstavil zelo mamljivega električnega športnega terenca, smo v Portu sedeli za mizo s predstavniki Mazde in poslušali vizijo nekoliko drugačne avtomobilske prihodnosti. Ta je danes na pomembnem razpotju, tudi zaradi nepredvidljive politike pa za končnega uporabnika, torej voznika in kupca avtomobila, jasnih smernic ni.

Vsak zagovarja pot, na kateri posluje sam

Kdor se ukvarja z elektromobilnostjo, bo zvesto zagovarjal prihodnost električnih avtomobilov. Če boste o elektriki vprašali Igorja Akrapoviča, bo le zamahnil z roko. Avtomobilski proizvajalci, izjema je pravzaprav le izključno "električna" Tesla, danes razvijajo in izdelujejo tako bencinske kot dizelske motorje, obenem pa postopno tipajo tudi na področju elektromobilnosti.

"Dizli so vsekakor zelo čisti, to je dobra tehnologija in zato jo bomo tudi sami še razvijali. Verjamemo vanjo," nam je povedal Martijn ten Brink, ki je pri Mazdi Europe zadolžen za prodajo in odnose s strankami.

Za volanom prototipa mazde 3, ki bo serijska šele čez eno leto. Na vrhu armaturne plošče rdeč gumb za izklop elektrike, le zasilno prezračevanje in dodatni monitorji za nadzor delovanja novega bencinskega motorja. Testni avtomobil je imel že več kot 11 tisoč prevoženih kilometrov, skupno ima Mazda le šest takih prototipov. Foto: Mazda

Mazda ostaja zvesta nekonvencionalnemu pristopu

Pri Mazdi so že dolgo znani po svojem nekonvecionalnem pristopu k razvoju vozil. Bili so skoraj edini proizvajalec, ki se je zavestno odpovedal motornemu "downsizingu". Čeprav bodo tudi sami (v sodelovanju s Toyoto) prihodnje leto predstavili prvi električni avtomobil in so prepričani o dobrih voznih lastnostih tovrstne tehnologije, elektromobilnosti ne podpirajo slepo.

Ten Brink opozarja na problematiko rudarjenja v Afriki (kobalt za elektromotorje), prav tako tudi "umazan" vir elektrike v primeru izgorevanja premoga ali uporabe jedrskih elektrarn.

"Klasični motor z notranjim izgorevanjem lahko postane še boljši. Mi želimo izdelati najbolj učinkovit motor. Boljši kot je motor, manj elektrifikacije bo potreboval v prihodnje. To pa pomeni manj prirastka v masi in kompleksnosti izdelave," dodaja Ten Brink.

Tako mirnega in tihega bencinskega motorja s 190 "konji" morda še ni bilo …

V Portu smo se usedli v črno mazdo 3, ki pa je bila v resnici prototipna različica nove generacije tega vozila. Pod "staro" karoserijo se je namreč skrival nov bencinski motor s tehnologijo Skyactive 3. Ta prinaša nov pristop k izkoristku energije in toplote, kar se bo odražalo v nižji porabi goriva in nižjem izpustu CO2. Ta nov bencinski motor bodo prvič vgradili v naslednjo mazdo 3, ki jo bodo predstavili konec leta, prihodnje leto pa bo avtomobil pripeljal tudi v Evropo.

Pri Mazdi želijo združiti bencinski motor z energijsko učinkovitostjo dizelskih motorjev. Pri tem celo dodajajo, da je lahko tak motor iz vidika izpusta CO2 primerljiv z izpusti električnih vozil, ki uporabljajo elektriko iz premogovnih elektrarn.

Šeststopenjski ročni menjalnik se odlično poda k novemu Mazdinemu motorju. Foto: Gregor Pavšič

Skyactive 3: v valj več zraka kot bencina



Nov koncept motorja Skyactive 3 prinaša kombinacijo vžiga goriva s pomočjo klasične svečke (bencinski motorji) in kompresije (dizelski motorji). Pri tem so izpopolnili tehnologijo, ki so jo pred leti že preizkušali tudi drugi proizvajalci in jo je mogoče danes po zaslugi moderne elektronike uporabljati tudi v velikoserijski proizvodnji.



V valj s pomočjo dodatnega kompresorja pri Mazdi namreč dodajo nadpovprečno količino zraka, tako da je gorivo v valju v manjšini. Težava lahko nastane pri vžigu take mešanice, saj plamen ognja zaradi gostote zraka ne zgori tekoče skozi ves valj. To so inženirji rešili z dodatno vžigalno svečko, ki v pravem trenutku in na pravem mestu vžge stisnjeno mešanico znotraj valja in tako omogoči nemoten vžig oziroma delovanje motorja.



Proti tako imenovanem klenkanju se inženirji borijo tudi z dvofaznim vbrizgom goriva. Del ga vbrizgajo med fazo sesanja zraka, preostanek pa med procesom kompresije.

Motor je zelo tih in deluje tekoče

V prototipnem vozilu smo preizkusili nov bencinski motor, ki bo imel v serijski različici okrog 190 "konjev". Motor je izjemno tih, prožen in močan, da polno izkoristi potencial kombilimuzinskega avtomobila. Tudi prehodi med različnimi fazami izgorevanja mešanice zraka in goriva v valjih so neopazni. Tako zmogljivega in obenem tihega motorja morda nismo še nikoli vozili. Mazdini inženirji, če se bodo uresničile tudi napovedi o vsaj petinskem, če ne že tretjinskem zmanjšanju porabe goriva, so očitno opravili delo z odliko.

Svoje pri Mazdi dopolnjujejo še z natančnim ročnim šeststopenjskim menjalnikom, dobrim položajem za volanom in tudi novo zasnovo sedežev, ki so nekoliko bolj pokončni in tako še bolje poskrbijo za sožitje avtomobila in voznika.

Končni podatki o porabi in izpustih CO2 so za zdaj še neznani. Pri Mazdi napovedujejo, da bodo navor v primerjavi s predhodnikom povečali za od 10 do 30 odstotkov. Za okrog 20 odstotkov bi se lahko, zahvaljujoč novi tehnologiji, zmanjšala tudi poraba goriva pri manj obremenilni vožnji za motor v mestu celo do 30 odstotkov.

Načrtovani novi pogonski sistemi Mazde



Mazda bo po potrebi na trg poslala tako imenovane mehke hibridne pogonske sklope, že letos pa bodo dizelski motor v športnem terencu CX-5 opremili s sistemom selektivne katalitične redukcije (SRC).



2019: Predstavitev prvega električnega avtomobila. Sodelovanje s Toyoto in dobaviteljem baterij Denso, s katerimi bodo v Alabami (ZDA) odprli tovarno z zmogljivostjo 300 tisoč vozil na leto. Električni avtomobil bo verjetno segmenta B, predvidoma pa bo v obliki rotacijskega motorja imel funkcijo podaljševalnika dosega.



2020: Predstavitev nove generacije dizelskih motorjev, ki bodo namenjeni predvsem večjim vozilom.



2021: Izdelava vozila s priključnohibridnim pogonom

Študija kai napoveduje novo mazdo 3. Ta v serijski različici ne bo tako futuristična, a zagotovo lahko pričakujemo zelo dolg sprednji del (tudi zaradi Mazdine motorne tehnologije z večjimi izpušnimi kolektorji) in nadaljevanje oblikovalskih smernic jezika Kodo. Oblikovalec Kevin Rice opozarja na enotnost linij, ki sestavljajo celoto. Foto: Mazda

Foto: Mazda

Pri Mazdi napovedujejo, da bo kombilimuzinska izvedba nove mazde 3 zelo dinamično naravnana. Foto: Mazda