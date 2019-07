Varnost na cestah slabša: policija bo okrepila nadzor #foto

Poletni meseci so zaradi večje obremenjenosti cest, številnih tujcev in varljivega občutka varnosti običajno najbolj kritični, zgodi se največ prometnih nesreč. Letošnjo prvo polovico poletja so žal zaznamovali številni tragični dogodki, zato so pri Agenciji za varnost prometa organizirali sestanek z nadzornimi organi za večjo varnost v cestnem prometu.

Agencija za varnost prometa se je srečala s predstavniki Generalne policijske uprave, Inšpektorata RS za infrastrukturo, Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana in Skupnosti občin Slovenije z namenom povečanja aktivnosti za zajezitev poslabšanja varnosti v cestnem prometu. Foto: AVP

Varnost na cestah se je poslabšala

Foto: Gašper Pirman Varnost v cestnem prometu v Sloveniji se je v poletnih mesecih poslabšala, sicer pa je v prvi polovici letošnjega leta nekoliko slabše kot v enakem obdobju lani. V prvi polovici letošnjega leta se je v Sloveniji zgodilo 8.600 prometnih nesreč (8.774 v enakem obdobju lani), kar je za dva odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V prometnih nesrečah je umrlo 56 oseb (41 v enakem obdobju lani), kar je 37 odstotkov več oziroma 15 oseb več kot v enakem obdobju lani.

Hudo telesno poškodovalo se je 326 oseb (376 v enakem obdobju lani), kar je 13 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, lahko telesno pa se je poškodovalo 2.958 oseb (3.228 v enakem obdobju lani), kar pomeni upad za osem odstotkov. V prvem polletju 2017 smo zabeležili 55 smrtnih žrtev, 382 hudo telesno poškodovanih ter 3.143 lažje telesno poškodovanih.

Poletje ima kljub svoji lepoti številne skrite pasti, ki prežijo na voznike. Ravno zaradi lažnega občutka varnosti (daljši dnevi, boljša vidljivosti in manj dežja) vozniki hitro precenijo svoje zmogljivosti, poletni meseci pa v povprečju na slovenskih cestah vzamejo največ življenj. Vpliv visokih temperatur, neprilagojena hitrost, gost promet, pomanjkanje časa, izkušenj ter utrujenost so tisti dejavniki, ki povečujejo nestrpnost, zmanjšujejo pozornost, povečujejo lažni občutek varnosti ter zmožnost prilagajanja hitrosti in varnostne razdalje.

Po regijski porazdelitvi Slovenije najbolj izstopata predvsem goriška in savinjska regija. Delež umrlih tujcev na slovenskih cestah je v obdobju od januarja do junija 2015 znašal dva odstotka, v letošnji prvi polovici leta pa kar 21 odstotkov. Med tujci je bilo največ državljanov Bosne in Hercegovine.



Letošnje leto smo s slabšim stanjem varnosti cestnega prometa začeli že januarja, ko je v prometnih nesrečahumrlo kar 10 oseb (dve v enakem obdobju lani), v mesecu aprilu je umrlo 12 oseb (devet v enakem obdobju lani) in junija 13 oseb (tri v enakem obdobju lani), kar je tudi posledica mile zime in lepšega vremena.

Ozaveščanje in več akcij

Policija bo poleti izvajala povečan nadzor po vsej Sloveniji. V prvi polovici julija so povečali nadzor nad motoristi, drugo polovico julija bodo podrobneje nadzorovali tovornjakarje, v avgustu bodo spet začeli izvajati akcijo Hitrost. Hkrati so začeli izvajati tudi preventivne aktivnosti na terenu. Tako so doslej v okviru 11 nočnih akcij v osmih slovenskih mestih ozaveščali številne obiskovalce prireditev. Razdelili so več tisoč kosov različnega promocijskega materiala in 350 alkotesterjev, izvedli več sto preizkusov z alkotesti na vsakem večernem dogodku, 140 oseb pa so varno odpeljali domov.