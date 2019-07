Slovenske avtoceste: nove nadzorne točke za večjo varnost in boljšo pretočnost

Prometna varnost na avtocestah je v veliki meri odvisna od tehnične brezhibnosti vozil in psihofizičnega stanja voznikov, predvsem profesionalnih voznikov (tovorna vozila, avtobusi, prevoz nevarnih snovi). DARS poleg rednega cestninskega nadzora skupaj s policijo, prometnim inšpektoratom, finančno in veterinarsko upravo izvaja tudi dodaten nadzor vozil, tovora in voznikov. Da bo ta nadzor strokoven, varen in v skladu z najvišjimi standardi, so na DARSU uvedli nove nadzorne točke.

V zvezi s slednjimi, smo se pogovarjali z mag. Ulrichom Zorinom, vodjo službe za upravljanje prometa in prometne varnosti na Darsu.

"Letos smo v sklopu podiranja cestninskih postaj uredili tudi nekaj nadzornih točk. To pomeni, da smo na lokacijah, kjer so bile prej cestninske postaje, preuredili "plato" z namenom, da izločamo vozila in jih kontroliramo. V sklopu teh nadzornih točk imamo tudi sistem spremenljive prometne signalizacije. Nadzorne točke so namenjene preusmerjanju in nadzoru vseh vrst vozil (tovorna vozila, avtobusi, osebna vozila, vozila, ki prevažajo nevarno blago, drugavozila)," uvodoma pove sogovornik.

DARS proti zastojem tudi s postavitvijo portalov nad avtocestami Na Darsu želijo omejiti zastoje s sistemi vodenja in nadzora prometa, ki zbirajo prometne in vremenske podatke, o njih pa v dejanskem času informirajo voznike. V načrtih je tudi sistem upravljanja hitrosti. S sistemi vodenja in nadzora prometa oziroma tako imenovanimi inteligentnimi transportnimi sistemi (ITS) je v Sloveniji trenutno pokritih 21 odstotkov avtocest in hitrih cest, so pojasnili na Darsu. Sestavni deli teh sistemov so med drugim grafični prikazovalniki prometno-informativne signalizacije, kamere, vremenske postaje in detektorji prometa, na Darsu pa njihov delež vseskozi povečujejo.

Ključni cilj – varnost in pretočnost prometa

"Glavni namen nadzornih točk je izločiti z avtoceste preobremenjena vozila, utrujene voznike, vozila s prepovedjo vožnje in tehnično nepopolna vozila. Na ta način bodo pripomogle k večji prometni varnosti, tako v smislu zmanjšanja števila prometnih nesreč kot števila poškodovanih v nesrečah," razloži mag. Ulrich Zorin.

Tehnična novost nadzornih točk je samodejno izločanje posamezne vrste vozil s pomočjo spremenljive prometne informacijske signalizacije, kar pomeni, da lahko kadarkoli izločijo določeno vrsto vozil na nadzorno točko brez fizičnega postavljanja zapore.

Nadzorna točka Torovo

Do konca leta več nadzornih točk

V sklopu odstranjevanja cestninskih postaj so doslej že vzpostavili nadzorni točki na lokacijah Log (primorska avtocesta) in Torovo (gorenjska avtocesta). Vzpostavitev dodatnih štirih nadzornih točk pa je predvidena pri odstranjevanju in preureditvi območij cestninskih postaj Kompolje (štajerska avtocesta), Dob (dolenjska avtocesta), Pesnica (štajerska avtocesta) ter Prepolje (podravska avtocesta).

"Vzpostavljajo se že nove točke na nekdanji cestninski postaji Pesnica, pa v Prepoljah. Vse nove nadzorne točke bodo vzpostavljene do konca tega leta, ko se bodo porušile tudi druge cestninske postaje. V načrtu imamo tudi večji projekt vzpostavljanja spremenljive signalizacije od Krtine do Postojne, vključno z delom dolenjske avtoceste, ljubljanske obvoznice. Obnovitvena dela sicer potekajo v skladu z napovedmi. V navezavi na turistično sezono je treba povedati, da za zdaj večjih zastojev ni bilo, razen na mejnih prehodih proti Hrvaški in Avstriji," pove mag. Ulrich Zorin.

Na kaj naj bodo pozorni vozniki? Na preusmeritev na nadzorno točko bo voznike opozarjala spremenljiva prometna signalizacija, ki bo voznikom sporočala: katera vozila naj se preusmerijo,

kateri pas naj uporabljajo,

kje je lokacija nadzora (dolžina do mesta preusmeritve),

kakšna je omejitev hitrosti.

Koordinacija prek nadzornega centra

Nadzor glede na svoje pristojnosti izvajajo inšpekcijske službe - denimo veterinarska, finančna uprava, policija, cestninski nadzor, v okviru skupnih akcij ali posamezno. Na določeni nadzorni točki potem različne inšpekcijske službe izvajajo svoja dela. Vsi ti organi pregledajo določeno vrsto vozil. Ta signalizacija je prirejena za več vrst izločanj.

"Različni organi imajo svoj program dela. Pozimi se bodo na ta način pregledale gume, pnevmatike na tovornih vozilih. Veterinarska inšpekcija bo denimo pregledala prevoz živine, naša služba za cestninski nadzor preverja vinjete. Vsaka inšpekcijska služba ima svoj program dela. So pa tudi nenapovedane akcije, ki jih izvaja policija … Je pa tudi zelo dobro, da lahko zdaj, ko se kaj drugega zgodi na tem odseku, bodisi zastoji bodisi neugodne vremenske razmere, prekinemo izločanje. Predhodno je vse usklajeno z nadzornimi organi, denimo kdo se izloča, kako dolgo se izloča," pove mag. Ulrich Zorin.

Koordinacija sicer poteka prek nadzornega centra, ki spremlja stanje na določenem odseku.

Spremenljiva signalizacija pred nadzorno točko Log

Postavitev novih portalov nad avtocestami V okviru projekta postavitve novih portalov nad avtocestami in priključki je tako na začetku letošnje pomladi stekla postavitev 14 novih portalov, šestih polportalov na posameznih avtocestnih priključkih, dva obstoječa portala pa bodo dogradili. Postavljajo jih med Lukovico pri Domžalah na štajerski avtocesti ter Divačo na primorski avtocesti, na ljubljanskem obroču in dolenjskem vpadnem krakom nanj, med Grosupljem in Ljubljano. S portali opremljajo tudi območja posameznih nekdanjih čelnih cestninskih postaj. Kot rečeno, sta za zdaj to Torovo na gorenjski in Log na primorski avtocesti, kjer sta zdaj tako imenovani nadzorni točki.

Vozniki nadzorne točke dobro sprejeli

Ulrich Zorin poudarja, da so voznik nov sistem dobro sprejeli.

"V praksi se je pokazalo, da vozniki poznajo signalizacijo in se nanjo dobro odzivajo, ni večjih prekrškov. Bomo pa mi v naslednjih mesecih našim uporabnikom pokazali, kakšne vrste signalizacije lahko še pričakujejo. To je tudi zanje nekaj novega, zagotovo. Na spremenljivih prometnih signalizacijah bodo različni simboli, znaki, ki ponazarjajo, katera vozila se izločajo. Pripravljamo preventivne akcije za naslednje mesece. Občutek je, da se vozniki strinjajo z novo uvedbo, ne nazadnje je cilj varnost. Samo pomislite – če izločimo preutrujene, alkoholizirane ali celo zadrogirane voznike, smo naredili veliko … Voznike ob preusmeritvah sicer prosimo za upoštevanje spremenljive prometne signalizacije, v primeru zastojev pa za strpno vožnjo," sklene mag. Ulrich Zorin.

Kako bo na cestah? Klasično poletno povečan promet bo proti morju v petek popoldan in soboto, v drugi smeri pa bodo največje obremenitve v soboto in nedeljo. Večje zgostitve na mejnih prehodih pričakujemo ves konec tedna, ter tudi v ponedeljek dopoldan v obeh smereh. Preden se odpravite na pot, preverite razmere na cestah, pot načrtujte ter po potrebi uporabite alternative poti, pri čemer vam lahko pomaga tudi Prometno-informacijski center ter mobilna aplikacija DarsPromet+ (DarsTraffic +).

