Slovenija in Hrvaška dosegli sporazum glede tovornih vozil na mejnih prehodih

Zaradi ukrepa, ki je začel veljati 1. junija, so morali številni avtoprevozniki narediti tudi 100 kilometrov več, da so prišli do meje.

Zaradi ukrepa, ki je začel veljati 1. junija, so morali številni avtoprevozniki narediti tudi 100 kilometrov več, da so prišli do meje. Foto: Bor Slana

Po tem, ko je Slovenija 1. junija za tovorna vozila s Hrvaške zaprla kar 17 mejhnih prehodov, je hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo podalo izjavo, da je s slovenskim ministrstvom za infrastrukturo doseglo dogovor o prometu tovornih vozil preko mejnih prehodov v Slovenijo, ki naj bi stopil v veljavo 1. oktobra. Vstop v državo so na nekaterih mejnih prehodih omogočili le vozilom, registriranim v točno določenih hrvaških župnijah.

Kot smo poročali junija, je Slovenija za vstop tovornih vozil s Hrvaške zaprla 17 mejnih prehodov, kar bi tako za prevoznike kot za celotno hrvaško gospodarstvo pomenilo velike izgube. Ukrep je začel veljati s 1. junijem, kar je povzročilo veliko preglavic in predvsem hude zastoje, saj so imela podjetja velike težave s preusmerjanjem svojih vozil.

Gre za prepoved prehoda tovornih vozil, pri katerih najvišja dovoljena teža presega 7,5 tone, pri tem je veljalo le nekaj izjem prevoznikov iz dežel, ki mejijo na Slovenijo in prevoznikov Liško-senjske župnije.

"Razlog za omejevanje težkega tranzitnega tovornega prometa je v izboljšanju varnosti in kakovosti bivanja prebivalcev, ki živijo ob cestah, na katerih je uvedena omejitev, in preusmeritev le tega na varnejše vzporedne avtocestne povezave, ki predstavljajo cestne povezave z boljšimi prometno tehničnimi elementi," so nam tedaj sporočili z ministrstva, več o tem si lahko preberete tukaj.

Gre za prepoved prehoda tovornih vozil, pri katerih najvišja dovoljena teža presega 7,5 tone. Foto: Gašper Pirman

Na mejnih prehodih le vozila določenih hrvaških župnij

Po poročanju hrvaških medijev naj bi vse od 1. junija obe strani problematiko reševali na več srečanjih, na katerih so konkretizirali ukrepe, ki bodo začeli veljati 1. oktobra letos.

Mejna prehoda Jelšane (Rupa) in Starod (Pasjak) bodo lahko uporabljala tovorna vozila, ki presegajo maso 7,5 tone in so registrirana izključno v sedmih od 21 hrvaških župnij in sicer v Istrski, Primorsko-goranski, Ličko-senjski, Zadarski, Šibensko-kninski, Splitsko-dalmatinski in Dubrovniško-neretvanski župniji.



Mejne prehode Zavrč (Dubrava Križovljanska), Središče ob Dravi (Trnovec) in Petišovci (Mursko Središće) bodo lahko uporabljala izključno tovorna vozila, registrirana v Medžimurski in Varaždinski župniji.



Mejna prehoda Dobovec (Lupinjak) in Bistrica ob Sotli (Razvor) bodo lahko uporabljala le tovorna vozila, registrirana v Krapinsko-zagorski župniji.

Foto: policija.si

Najpomembnejša naloga nove komisije bo gradnja mostu na Dragonji

Na srečanju so določili tudi ustanovitev posebne skupine za promet, ki bo sodelovala pri nadaljnjem napredku in izboljšanju prometnega sodelovanja med državama. Komisija bo začela delovati konec avgusta, ena od njenih najpomembnejših nalog pa bo rešitev tranzitnih koridorjev in drugih odprtih vprašanj, povezanih s prehodi meje in čezmejnim sodelovanjem.

Ena od tem srečanja je bila tudi nedavna odločitev hrvaške vlade o sprožitvi postopka za sklenitev sporazuma s slovensko vlado, ki naj bi bil rezultat sodelovanja med hrvaškim ministrom Olegom Butkovićem in slovensko ministrico Alenko Bratušek in ki je temelj za gradnjo mostu na mejnem prehodu Dragonja – Kaštel v Istri, vrednost projekta pa po oceni Hrvaških cest znaša slabih 680 tisoč evrov oziroma pet milijonov hrvaških kun, od tega zneska pa naj bi vsaka stran prispevala polovico.