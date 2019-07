Slovenski in hrvaški prevozniki za možnost prečkanja vseh mejnih prehodov

Slovenski in hrvaški prevozniki morajo imeti možnost prečkanja vseh mejnih prehodov, ne glede na mesto naklada, sta prepričani vodstvi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Hrvaške obrtne zbornice. Kot so izpostavili na OZS, je zaprtje mejnih prehodov politično vprašanje, posledica pa so visoki stroški za gospodarstvi obeh držav.

Vodstvi zbornic, ki sta se danes sestali s predstavniki obeh sekcij za promet, želita čim hitrejšo rešitev problematike. Od vlad obeh držav zbornici zahtevata hitro reševanje problemov, predvsem pozivata, naj se čim prej sestane meddržavna mešana komisija, v kateri bodo predstavniki slovenskih in hrvaških prevoznikov ter predstavnikov policije obeh držav.

Na srečanju so izpostavili, da morajo imeti slovenski in hrvaški prevozniki možnost uporabljati vse mejne prehode, ne glede na mesto naklada. "Interesi slovenskih in hrvaških prevoznikov so skupni, zato morata transport in dobava med obema gospodarstvoma potekati nemoteno," so v sporočilu za javnost zapisali na OZS.

Obe zbornici bosta svojim vladam tudi posredovali zahtevo za čim hitrejšo rešitev problematike prevoznikov.

Potem ko je Hrvaška za tovorna vozila zaprla mejni prehod Mursko Središče, je Slovenija omejitve s prvim junijem uvedla na 17 mejnih prehodih. S problematiko se sicer ukvarja tudi vladna delovna skupina, ki je po treh tednih od omejitve ocenila, da težave, ki pri tem nastajajo, niso neobvladljive.