V Avstriji kilometrski zastoji: "Česa takega še nisem doživel"

Prometni zastoji na avstrijskih cestah ob prazničnem podaljšanem koncu tedna so se nadaljevali tudi danes. Po podatkih avstrijske avto-moto zveze (ÖAMTC) je do zastojev prišlo pri delovišču predora blizu Gollinga na turski avtocesti (A10), kjer je bila dopoldne približno 25-kilometrska kolona, potovalni čas pa se je podaljšal za več kot tri ure.

Neprekinjen zastoj od četrtka do nedelje

"To počnem že 25 let, vendar doslej še nisem doživel, da bi prišlo do neprekinjenega prometnega zastoja od četrtka zvečer do nedelje," je za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedal Alfred Obermayr iz ÖAMTC.

Največji prometni zastoj je nastal na ozkem grlu Golling ob meji z Nemčijo, kjer je na območju gradnje predora na voljo le en vozni pas v vsako smer.

Sobotni zastoj dolg kar 45 kilometrov

V soboto se je prometni zastoj raztezal od Gollinga čez Walserberg na Solnograškem in čez mejo na Bavarsko in je znašal dobrih 45 kilometrov.

Po besedah Obermayrja je umiritev prometa pričakovati najkasneje do zgodnjega popoldneva.

Upočasnjen promet z zastoji je bil tudi na Tirolskem, in sicer na brennerski avtocesti ob meji z Italijo ter na cesti proti prelazu Fernpass ob meji z Bavarsko, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V preostalih delih Avstrije je promet po podatkih ÖAMTC potekal normalno.