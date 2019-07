Najbolje prodajani avti: med Slovenijo in Hrvaško precej razlik

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodaja avtomobilov v Sloveniji in na Hrvaškem

Medtem ko so avtomobilski trgovci v Sloveniji v prvem polletju prodali 41 tisoč novih osebnih avtomobilov, so jih njihovi kolegi na Hrvaškem prodali dobrih 38 tisoč.

Prodaja novih avtomobilov je v Sloveniji do konca junija padla za 3,8 odstotka. Lani so jih trgovci v tem obdobju prodali 1.641 več, kažejo podatki Sekcije avtomobilskih uvoznikov pri Trgovinski zbornici Slovenije.

Trg, ki ga močno formira povpraševanje po "rent-a-carih"

Rahel padec je letos zabeležil tudi avtomobilski trg na Hrvaškem, ki je sicer tradicionalno odvisen tudi od gibanja naročil za izposojevalnice avtomobilov rent-a-car. Te zaradi obsega turizma pri naših južnih sosedih zelo vplivajo na celotno prodajo. Hrvaški avtomobilski trgovci so tako do konca junija prodali 38.156 novih osebnih avtomobilov, kar pa je bilo le 73 vozil manj kot v enakem obdobju lani.

Škoda octavia pred VW golfom in renault cliom

Najbolj priljubljene znamke so Volkswagen, Renault in Opel. Volkswagen je prodal 4.604 avtomobilov (v Sloveniji sedem tisoč), kar je 12 odstotkov celotnega trga. Sledijo Renault (3.909), Opel (3.813), Škoda (3.226) in Peugeot (2.465).

Medtem ko sta v Sloveniji med posameznimi modeli tradicionalno najbolj priljubljena volkswagen golf in renault clio, je na Hrvaškem to škoda octavia. Sledijo clio, golf, citroën C3, dacia duster in opel astra.