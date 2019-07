Cestnina na Hrvaškem: nič več gotovine, nič več zastojev?

Čez tri leta za uporabo hrvaških avtocest ne bomo več potrebovali gotovine, cestnino bodo pobirali na precej bolj moderne načine in se tako predvsem poleti izognili dolgim kolonam. Podiranje cestninskih postaj in vzpostavitev novega sistema bosta stala 77 milijonov evrov.

Na hrvaških avtocestah načrtujejo uvedbo novega sistema pobiranja cestnin, ki naj bi zaživel leta 2022, so napovedali na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Z novim sistemom bodo ukinili plačevanje z gotovino. Pričakujejo, da bodo tako popolnoma odpravili gnečo na cestninskih postajah, do katere prihaja še posebej med osrednjo turistično sezono in ob praznikih.

Nič več zastojev zaradi plačevanja cestnine?

Dozdajšnja oblika pobiranja cestnin na cestninskih postajah ima povprečno zmogljivost 200 vozil na uro, novi sistem pa bo omogočal prehod tudi do 3.000 vozil na uro.

Poleg mikrovalovne tehnologije (DSRC) bo v uporabi tudi sistem samodejnega prepoznavanja registrskih oznak vozil (ALPR). ALPR sistem bo mogoče uporabiti s pomočjo aplikacije, ki je povezana z bančnimi karticami uporabnika in omogoča neposredno plačilo. Tisti uporabniki, ki ne bodo imeli dovolj denarja na svojih računih, bodo storili prekršek in bodo kaznovani.

Foto: Google Street View

Prepoznali bodo vašo registrsko oznako avtomobila

Vozniki težkih tovornih vozil bodo pri uporabi hrvaških avtocest cestnino plačevali na podlagi mikrovalovne tehnologije (DRSC), ki je posodobljena različica dosedanjega brezstičnega pobiranja cestnine (ENC). Ostali uporabniki avtocest bodo lahko izbirali med tehnologijo DRSC in sistemom samodejnega prepoznavanja registrskih oznak vozil (ALPR), ki je namenjen predvsem tistim, ki hrvaških avtocest ne uporabljajo pogosto.

Napovedali so postavitev številnih prodajnih mest za naprave DSRC, posebej ob mejnih prehodih. Načrtujejo tudi posebne trakove na avtocestah za prijavo v sistem samodejnega prepoznavanja registracij. Pričakujejo, da bo nov sistem učinkovit najmanj naslednjih 15 let po uveljavitvi.

Naložba bo stala 77 milijonov evrov

Izpostavili so, da bo postavitev novega sistema stala 570 milijonov kun (77 milijonov evrov). Stroški vključujejo tudi odstranitev obstoječih cestninskih postaj. Po uvedbi novega sistema naj bi mesečno privarčevali 13 milijonov kun (1,75 milijona evrov) v primerjavi z dosedanjimi stroški.

Možnost uvedbe cestninjenja s satelitskim določanjem položaja vozil (GNSS) z mobilno komunikacijo je vlada zavrnila, ker je ta rešitev bistveno dražja, še posebej za uporabnike. Študijo novega sistema je pripravila španska družba IDOM.

Novi sistem naj bi najprej uvedli na avtocestah, ki so v lasti javnih podjetij Hrvatske autoceste in Autocesta Rijeka-Zagreb, nato pa tudi na tistih, za katere skrbita koncesionarja Bina-Istra in Autocesta Zagreb-Macelj.