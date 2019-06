Hrvaški prevozniki v krču, Slovenija jim je zaprla 17 mejnih prehodov

"Kdo bo odgovarjal za neuspešno potezo, ki bi jo bilo treba rešiti politično, na ravni vlade in ministrstev? Ne bi smeli dovoliti, da bi imeli prevozniki takšno škodo. In to ni le škoda zanje, kdo bo povrnil škodo hrvaškemu gospodarstvu?" sprašuje Banelli.

S prvim junijem je Slovenija za tovorna vozila nad 7,5 tone zaprla 17 mejnih prehodov s Hrvaško. Tako za hrvaške prevoznike kot za hrvaško gospodarstvo bo to pomenilo velike izgube, je za HRT opozoril Marijan Banelli, akreditirani lobist za promet v EU. Prevoznike preusmerjajo na mednarodne mejne prehode, a to jim povzroča velike težave, nastajajo hudi zastoji.

Prevozniki so ogorčeni nad omejitvami, ki jih je uvedlo slovensko ministrstvo za infrastrukturo. Gre za prepoved prehoda tovornih vozil, pri katerih najvišja dovoljena teža presega 7,5 tone. Izjeme so prevozniki iz dežel, ki mejijo na Slovenijo, in prevozniki Liško-senjske župnije.

Po pisanju HRT je hrvaška obrtna zbornica že zaprosila za pomoč ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Foto: Planet TV Slavonija, Istra in skoraj celotna Hrvaška ima zdaj velike težave s preusmerjanjem svojih tovornjakov. Prevoznikom to povzroča tudi velike stroške, saj morajo nekateri zdaj prevoziti tudi dodatnih sto kilometrov, da lahko pridejo do meje. Trenutno so največja težava zastoji, zaradi katerih je promet praktično nemogoč, je v ponedeljek Banelli povedal za HRT.

Hrvaški lobist za promet v EU: Zdaj smo dobili, kar smo iskali

Kot meni Banelli, je to slovenski odgovor na hrvaško prepoved tranzitnega prometa prek mejnega prehoda, ki so ga slovenski prevozniki uporabljali za krajšo pot do Madžarske. Banelli je dejal, da je Slovenija v odgovor zaprla 17 prehodov, ker je to lahko storila, in dodal: "Zdaj smo dobili, kar smo iskali."

Po njegovem mnenju odgovornost za nastali položaj nosita obe strani, prepričan pa je, da to povzroča veliko škodo hrvaškemu gospodarstvu.

Minister želi doseči izjemo za vse hrvaške prevoznike

Po pisanju HRT je hrvaška obrtna zbornica že zaprosila za pomoč ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo. Minister Oleg Butković je na sestanku s prevozniki dejal, da bo Slovenijo zaprosil za prednostni status za hrvaške prevoznike, in zagotovil, da bodo uporabljeni vsi diplomatski kanali, da bi izjema v določilih veljala za vse hrvaške prevoznike.

Banelli je pojasnil, da takšna poteza prevoznike v odnosu do konkurence degradira v celoti, zanima pa ga, kdo bo prevoznikom povrnil škodo.

"Kdo bo odgovarjal za neuspešno potezo, ki bi jo bilo treba rešiti politično, na ravni vlade in ministrstev? Ne bi smeli dovoliti, da bi imeli prevozniki takšno škodo. In to ni le škoda zanje, kdo bo povrnil škodo hrvaškemu gospodarstvu?" sprašuje Banelli.

Na ministrstvo za infrastrukturo smo naslovili vprašanja, v katerih nas je zanimalo:

- kaj je razlog za uvedbo omejitev,

- kako komentirajo navedbo Banellija, da gre za odgovor na nedavno hrvaško potezo,

- ali bo omejitev veljala zgolj v poletnem času ali gre za dolgoročno rešitev in

- ali s Hrvaško že potekajo dogovori glede določitve izjeme za vse hrvaške prevoznike.

Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.