Hrvaški avtoprevozniki grozijo z blokado mejnih prehodov #video

Šoferji so siti neprestanih gneč in zastojev na mejnih prehodih. Velikokrat so prisiljeni tudi na daljšo pot do slovenske meje. Istočasno pa na naši strani potekajo protesti civilne iniciative na več lokacijah vzdolž podravske trase. Protestniki zahtevajo gradnjo ptujske obvoznice. Več o prometnem dogajanju v zgornjem videu novinarke Planet TV Samante Gomboc.

