Konec sramote: Nov asfalt na mostu čez Dragonjo #foto

Most čez reko Dragonjo na državni meji med Slovenijo in Hrvaško je po več letih čakanja le dobil nov asfalt. Še letos bodo tam predvidoma gradili tudi nov most.

Most na pomembni prometni žili za kolone turistov

Pred skoraj natanko letom dni smo pisali o izjemno slabem, prav gotovo kar sramotnem stanju mostu čez reko Dragonja. Ta stoji prav na državni meji med Slovenijo in Hrvaško ter predstavlja eno najpomembnejših prometnih žil v poletni turistični sezoni. Problematičen je bil prav most, saj je sicer cesta tako na slovenski kot nadalje na hrvaški strani novejša in zgledno urejena.

Včeraj so delavci Cestnega podjetja Koper (CPK) tu položili nov asfalt in tako na mostu ne bo več tresenja potnikov in pokanja tovornih vozil, ki so se sicer peljali čez most po številnih luknjah in neravninah.

Razlika je očitna:

Stanje mostu pred obnovo. Foto: Gregor Pavšič

Včeraj popoldan je most čez Dragonjo dobil novo asfaltno podlago. Foto: Gregor Pavšič

Čakanje na majhen košček novega asfalta je bilo dolgo

Čakanje na obnovo je bilo zelo dolgo. Pred enim letom na Direkciji za infrastrukturo še niso imeli podatka, kdaj v prihodnje bi lahko tam dočakali tistih nekaj kvadratnih metrov asfalta. V začetku leta sta pobudo za obnovo podala piranski župan Peter Bossman in župan hrvaških Buj Fabrizio Vižintin. Zdaj so torej pristojni našli denar za tisto krpo asfalta, najbrž so pripomogle tudi bližajoče se volitve.

Za most bi skladno z dogovorom med Slovenijo in Hrvaško morali skrbeti obe strani. Zdaj so most uredili, kar je spet začasna rešitev. Jeseni bosta obe državi na tem mestu predvidoma gradili nov most, je za Primorske novice povedal Denis Fakin, predsednik Krajevne skupnosti Sečovlje.