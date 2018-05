Obisk gradbišča: Tako Dars ruši cestninske postaje #video

Obiskali smo delovišče na Torovem, kjer je Dars začel rušiti prvo cestninsko postajo. Delali bodo do konca julija, enako tudi na Logu. Kako bodo dela vplivala na prometne tokove v vrhuncu turistične sezone?

Trenutno dela potekajo na Torovem, v Logu in na izvozu pri Razdrtem. Foto: Gregor Pavšič Na Torovem nič več ni tako, kot je bilo. Nekdanja cestninska postaja (CP) je postala gradbišče in prvi primer Darsovega rušenja CP ob slovenskem avtocestnem križu. Po vpeljavi elektronskega cestninjenja za tovornjake bodo lahko porušili vseh 34 obstoječih CP. Trenutno dela potekajo na Torovem, v Logu in na izvozu pri Razdrtem.

Porok za posojilo ni država, temveč Evropska unija

To je prvi investicijski projekt Darsa, pri katerem porok ni država, temveč evropski sklad za strateške naložbe. Investicijska vrednost na Torovem znaša dobre tri milijone evrov, dodatnih 600 tisoč evrov pa bodo vložili v rekonstrukcijo avtoceste do izvoza za Vodice. Cena odstranitve in preureditve vseh 34 cestninskih postaj bo znašala okrog 45 milijonov evrov, vsa javna naročila pa še niso končana.

Foto: Tako potekajo dela pri cestninski postaji Torovo

Kako potekajo dela?

Pri Darsu so na Torovem in v Logu najprej začeli pripravljalna dela, ki pomenijo demontažo določene cestninske in prometne opreme, izvedbo odklopov naprav in predhodno potrebnih prevezav delujočih sistemov, priključenih na optično omrežje, da bo lahko širše območje avtoceste nemoteno delovalo tudi po rušitvi CP. Pripravljalna dela predvidoma trajajo teden dni.

Sledijo rušenje objekta CP, to so nadstrešnice, demontaža cestninskih kabin in opreme ter rušitev betonskih otokov. Za tem bo na vrsti najobsežnejša faza, ki predstavlja rekonstrukcijo platoja cestninske postaje in dela trase pred in za CP, da bo mogoče na današnjih območjih CP, ki so namenjene mirujočemu prometu, vzpostaviti normalen profil avtoceste in s tem dvigniti dovoljeno hitrost vožnje na 130 kilometrov na uro.

Katere cestninske postaje bodo rušili najprej?

Dars je aprila sklenil dve pogodbi za rušenje in preureditev cestninskih platojev na štirih čelnih (Torovo, Log, Nanos in Dane) in petih stranskih cestninskih postajah (Vrhnika, Logatec, Unec, Postojna in Razdrto). V pogodbo je vključena tudi preureditev cestninske postaje Hrušica, ki jo bodo prilagodili novemu sistemu cestninjenja za tovornjake.

Skupna pogodbena vrednost za ta dela na vseh desetih cestninskih postajah znaša 15,5 milijona evrov.

Razpis za drugi sklop del, ki obsega rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Slovenske Konjice, vključno s platojem, je še v teku.

Objava razpisa za rušitev in preureditev preostalih cestninskih postaj (šest čelnih in 12 stranskih) je načrtovana za letošnjo jesen, izvedba pa v letu 2019.

Mimo delovišč po dveh zoženih pasovih v vsako smer

Pri Darsu obljubljajo, da so za dela na vsaki cestninski postaji izbrali termin z najmanjšo prometno obremenitvijo. Na največjih cestninskih postajah, kot sta Torovo na gorenjski in Log na primorski avtocesti, v času del promet ves čas teče po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

Na gorenjski in primorski avtocesti dela do konca julija: Kako bo v času poletne turistične sezone?



Vsa dela bi morali na Torovem in v Logu končati v 75 dneh. To pomeni, da bo promet na gorenjski in primorski avtocesti – ta dva kraka poleti nosita večino turističnega prometa – oviran tudi med visoko turistično sezono. Dela bodo predvidoma končali proti koncu julija.



"Cestninski postaji Torovo in Log sta na območjih, kjer se dnevno srečujemo z veliko količino prometa, ne samo v času turistične sezone. Ker se zavedamo posameznih prometnih obremenitev zaradi turistične sezone, so dela načrtovana tako, da se do začetka sezone že izvedejo vse prve faze del, ko bo treba večkrat zaporo prestaviti in prilagoditi napredovanju del. Ravno ti dogodki, ki pa so kratkotrajni, bodo nekoliko omejevali pretočnost, zato jih bomo izvedli pred poletjem oziroma v posameznem dnevu ali delu dneva, ko ne bo večjih prometnih obremenitev," napovedujejo pri Darsu, kjer večje gneče zaradi del ne pričakujejo.