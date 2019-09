Koprčane razburile nove talne označbe

Projekt za to področje so na občini zaupali specializiranim projektantom, potek trase in zaris koridorjev pa naj bi usklajevali tudi z uporabniki, torej kolesarji.

Foto: Facebook skupina Za nadaljnji razvoj Kopra

Nekatere prebivalce Kopra so v zadnjih dneh razburile na novo zarisane črte kolesarskih poti. Narisane naj bi bile nerazumljivo in na delih, kjer zdaj ni več prostora za pešce, prek obstoječih označb za prehode za pešce in podobno. Kolesarjev je v Kopru vedno več, zato je bil zaris poti nujen ukrep, s tem pa so kolesarje umaknili z glavne promenade, kjer so neposredno ogrožali pešce, otroke in male živali, pravijo na občini.

"Potreba po zarisu kolesarskih poti v samem mestnem jedru se je izkazala že pred leti. Dnevno namreč obodno cesto v obe smeri prevozi zelo veliko kolesarjev, ki v odsotnosti kolesarskih poti vozijo tako po površinah za pešce (v obe smeri) kot tudi skozi mestni park in igrišča za otroke," je pojasnila Katarina Jelen, vodja Službe za odnose z javnostmi v kabinetu župana Aleša Bržana.

Kaj je zmotilo prebivalce

Poleg načina zarisanih črt, ki so ponekod zarisane tudi prek obstoječih, je nekatere prebivalce, ki so množično komentirali fotografije na družbenih omrežjih, zmotila kolesarska steza med palmami in trgovinami ob Pristaniški ulici, kjer zdaj ni več predvidenega prostora za pešce.

"Na desni strani, v smeri proti tržnici, je že sedaj urejena pešpot, ki so jo pešci uporabljali tudi pred novo ureditvijo in zarisom kolesarske steze," odgovarjajo na občini.

V teh dneh bodo na stopnišču v neposredni bližini postavili tudi klančino in z njo nemoten prehod omogočili tudi gibalno oviranim osebam ter mamicam z vozički.

Na delih kolesarskih stez so zarisani beli pravokotniki, ki naj bi označevali prehod za pešce. Kot pravijo na občini, so umeščeni na delu, kjer je najbolj verjetno, da bi se pešci in kolesarji srečevali oziroma bi se njihove poti lahko križale.

"Nova ureditev predvideva, da bodo del površin souporabljali različni udeleženci v prometu, zato je ob ustrezni prometni signalizaciji (vertikalni in horizontalni) potrebna tudi posebna previdnost in medsebojno spoštovanje," pravijo na občini.

Kolesarji niso prednostno obravnavani, a poti zanje so bile nujne

Glede na to, da je v neposredni bližini večji del površin namenjen pešcem, na občini verjamejo, da nova ureditev ne bo predstavljala težav, in poudarjajo, da to ne pomeni, da so kolesarji prednostno obravnavani.

"Te površine kolesarji redno uporabljajo že zelo dolgo. Kolesarjev je vsak leto več, med njimi pa narašča tudi število tistih, ki v odsotnosti kolesarske infrastrukture na tem delu vozijo po pločnikih, skozi park, po promenadi, in s tem neposredno ogrožajo pešce, otroke in tudi male živali. To je bil tudi ključni razlog, da smo se na občini odločili kolesarjem zarisati pot in jih tako umakniti s promenade, ki bo poslej namenjena izključno pešcem, so še pojasnili.

V kratkem bodo vzpostavili tudi sistem izposoje koles

Potreba po ureditvi kolesarskih poti v samem mestnem jedru bo postala še bolj izrazita, saj bodo v Kopru v kratkem vzpostavili tudi sistem izposoje koles s postajami za izposojo.

V drugi fazi bodo kolesarsko stezo zarisali tudi na preostalem delu Pristaniške ulice, in sicer od vrat Muda do Piranske ceste ter na Vojkovem nabrežju, kjer lahko kolesarji zdaj vozijo le v eno smer, in po cestišču.

Kot so nam pojasnili na občini, so projekt za to področje zaupali specializiranim projektantom, potek trase in zaris koridorjev pa naj bi usklajevali tudi z uporabniki, torej kolesarji.

Talne označbe sicer ureja pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, za katerega je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo. Za uporabo pravilnika je na državnih cestah pristojna Direkcija RS za infrastrukturo, na občinskih cestah pa občina. Kršitve in presojo morebitnih kršitev pravilnika izvaja Inšpektorat RS za infrastrukturo na državnih cestah, na občinskih pa občinski inšpektorat, torej ponovno občina sama.

Za mnenje smo povprašali tudi agencijo za varnost prometa. Zarisanih označb sicer niso mogli komentirati, saj to ni v njihovi pristojnosti, a so pojasnili, da pri vsaki novi uvedbi signalizacije (horizontalne in vertikalne) svetujejo, da je pomembno, da se z uvedbo sprememb in novosti ustrezno, pravočasno in primerno seznanijo uporabniki in javnost.

Seznanitev uporabnikov po njihovem mnenju nedvomno povečuje stopnjo prometne varnosti udeležencev v prometu. "Posebej tam, kjer je bila raba površin daljši čas namenjena eni aktivnosti, s spremembo signalizacije pa se namen spreminja, je o tem treba obvestiti javnost," so zapisali na agenciji.