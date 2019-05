Koper bogatejši za največjo evropsko verigo športne prehrane

Oglasno sporočilo

Za zdravo in fit Obalo

Odprtje prve poslovalnice na Obali je navdušilo vse ljubitelje športa, med katerimi je tudi Patricia Pangeršič, mlada fitness trenerka, ki vsak prosti trenutek preživi na Obali.

Patricia Pangeršič: "Zelo sem ponosna, da sem del družine Polleo Sport. Z njimi sodelujem že nekaj let in si preprosto ne morem predstavljati boljše ekipe! Delimo si enake vrednote in skupaj spreminjamo življenja ljudi na bolje. Zelo sem vesela, da odpirajo že četrto poslovalnico v Sloveniji in so s tem še bolj dostopni vsem kupcem."

Polleo Sport kot edinstven koncept, ki je prepričal ljudi in s svojo ponudbo najbolj priznanih svetovnih blagovnih znamk športne prehrane, oblačil, obutve, fitnes opreme, borilne opreme, športnih ur in bio prehrane očaral številne športne navdušence in privržence zdravega in aktivnega življenjskega sloga, kmalu odpira vrata nove poslovalnice v prenovljenem nakupovalnem središču Planet Koper!

Polleo Sport piše športno zgodbo z največjimi športniki Slovenije

Svoje zaupanje so v njihove roke položili največji športniki naše države, med katerimi so Ilka Štuhec, Edo Murić, Fabjan Sisters, F&B Acrobatics, Ana Klašnja ter številni drugi. Edinstven zbor športnikov, navdušencev nad športnim življenjem kaže na vsestranskost blagovne znamke in njihove ponudbe.

Med privrženci blagovne znamke pa so tudi številne znane osebnosti, kot so Ines Erbus, Patricia Pangeršič, Franko Bajc, Uroš Bitenc in številni drugi, ki bodo podprli tudi to odprtje svoje najljubše športne trgovine.

Odprtje poslovalnic brez konkurence!

Do zdaj smo bili lahko priča že kar trem neverjetnim odprtjem Polleo Sporta. Vsaka nova poslovalnica je večja in boljša od prejšnje in nudi še boljše popuste in neverjetne akcije v sklopu akcije Happy Hour. Tudi tokrat bodo trgovino že od ranega jutra napolnile jutranje ptice, željne dobrih popustov in zabave.

Veselimo se tudi na tradicionalnem rušenju Zidu slabih navad, ki predstavlja zmago nad vsemi slabimi navadami, ki jih imamo ljudje.

Vse obiskovalce na dan odprtja čaka nepozaben program in edinstveni popusti v spremljavi degustacij in nagradnih iger! V soboto, 18. maja, se družimo v Planetu Koper!

Naročnik oglasnega sporočila je Polleo Sport.