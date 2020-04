Z vrha Evrope pobuda za konec subvencij teh goriv

V času epidemije s koronavirusom covid-19 so močno padle cene nafte, to pa bi bila lahko priložnost za odpravo subvencij za fosilna goriva in prehod na trajnejše oblike energetike. To je mnenje Kadri Simson, komisarke pri Evropski uniji za področje energetike.

»Odprava subvencij za fosilna goriva in nižanje davkov za elektriko bi nas lahko potisnila v pravo smer,« je Simsonova povedala za Bloomberg.

200 milijard evrov samo v Evropi

Nekatere evropske države so že uspele povsem zapreti svoje termoelektrarne, ki za proizvajanje elektrike izkoriščajo premog. Tak primer so tudi naši severni sosedje Avstrijci. Evropa sicer za subvencioniranje uporabe fosilnih goriv (nafta, premog, zemeljski plin …) namenja okrog 200 milijard evrov letno. Velik podpornik fosilnih goriv so tudi ZDA.

»Mnogo investitorjev se trenutno obrača stran od fosilnih goriv, saj v obnovljivih virih energije pričakujejo boljše dolgoročne rezultate. Zato menim, da je obnovitveni načrt po epidemiji tudi priložnost za pospeševanje podpore obnovljivi energiji,« je še poudarila Simsonova.