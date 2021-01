Vsak drugi želi SUV-ja: to sta dve novosti Audija v Sloveniji

Pri Audiju so udarno začeli novo leto, saj sta na slovenske ceste zapeljala dva prenovljena in prodajno najmočnejša modela - manjši Q2 in večji Q5. Pri obeh so vizualne spremembe majhne, poudarek je na povečani individualizaciji, elektrifikaciji motorne palete in prihodu najnovejših tehnologij. Cene se za Q2 začnejo pri 24 tisoč evrih, za Q5 pri 45 tisoč evrih.

Kompaktni Q2 nima le pomembne prodajne vloge v Evropi, gre tudi za prodajno uspešen model pri nas. Od konca leta 2016, ko je stekla prodaja na našem trgu, so jih prodali 800, v letošnjem letu pa želijo to številko dvigniti na 920 do 950 avtov. Nekoliko višje številke so pri še enem prodajno močnem modelu Q5. Od leta 2008 do danes so jih prodali več kot 2.700, od tega so jih v lanskem letu prodali 120, v letošnjem pa jih nameravajo prodati 150.

Več kot polovica kupcev si je lani kupila SUV

Za prodajno uspešno leto je ključnega pomena tudi dvig prodaje športnih terencev v lanskem letu. Prodajni delež se je tako dvignil na 55 odstotkov, skoraj trikrat več kupcev je lani raje izbralo SUV kot običajno kombilimuzino. Delež SUV je še posebej velik znotraj družine Audi, kjer se kar 65 odstotkov vseh kupcev odloči za karoserijsko obliko SUV.

Več širine, več izbire

Audi Q2 se s prenovo predvsem odziva na poteze tekmecev, ki so v vmesnem času vstopili v novo generacijo. Tako ostaja vizualno zvest prvi generaciji, malenkostne spremembe so vidne na obeh odbijačih, zato je avto daljši za 17 milimetrov. V ospredje je še nekoliko bolj potisnjena individualizacija, zato je na voljo pet novih barv, hkrati pa je lahko stebriček C obarvan v drugačno kontrastno barvo.

V sklopu večje individualizacije se je povečal seznam različnih paketov opreme. Na voljo je kar sedem različnih, štirje so na voljo za serijsko zasnovo potniške kabine, medtem ko so trije na voljo le pri paketu S-Line. Serijsko so sedaj vgrajeni tudi sprednji in zadnji žarometi LED, prvič so na seznamu dodatne opreme tudi matrični sprednji žarometi.

Matrični žarometi in posodobljena zunanjost z novimi barvnimi kombinacijami, Q2 je lahko tudi atraktiven kompaktni SUV. Foto: Audi

Na pomoč priskoči 48-voltna električna napeljava

Kot so potrdili pri uvozniku, je trenutno mogoče naročiti bencinski motor 35 TFSI, pri katerem se cene začnejo nekaj stotakov pod 28 tisoč evri. Za tiste najmanj zahtevne kupce, ki jih bo najmanj, je z novim letom na voljo tudi 30 TFSI, in sicer od 25 tisoč evrov. Na voljo je tudi dizelski motor 35 TDI quattro s ceno od 34 tisoč evrov.

Podobna zgodba kot pri Q2

Tudi Q5 je težko čakal na prenovo, ki tako kot pri Q2 ne prinaša bistvenih vizualnih izboljšav. Celotna prenova je namenjena tehnološki nadgradnji, zato nov videz nadgrajujejo serijsko vgrajeni LED-žarometi in zadnje LED-luči. Poleg širše maske hladilnika je mogoče opaziti še nova aluminijasta platišča, ki pridejo skupaj z osnovnim paketom opreme. Kot opcija so prvič na voljo sprednje matrične LED-luči in zadnje luči v tehnologiji OLED. Več igrivosti Q5 vsekakor prinašata dve novi barvni opciji District Green (na fotografijah) in Ultra Blue.

Prenova je prinesla dve novi barvi, ena izmed njiju je tudi ta "lovsko" zelena. Foto: Audi

Upravljanje se premika na zaslon na dotik

Seznam asistenčnih sistemov je s prenovo postal še daljši, njihovo delovanje izpopolnjeno in integracija manj moteča za voznika. Poslovila sta se tudi vrtljivo stikalo in ploščica, občutljiva na dotik, zamenjuje ju večji zaslon na dotik z najnovejšim operacijskim sistemom MIB3. Posodobljeni so tudi digitalni merilniki, podpora za sistema Android Auto in Apple CarPlay pa je standardna.

Blagi hibrid, priključni hibrid in čistokrvni športnik

Pri motornih pogonih je v ospredju dizelski motor. Na seznamu bencinskih je trenutno le blagohibridni 45 TFSI quattro s 195 kilovati in ceno od 56 tisoč evrov. Osnovno dizelsko izbiro tvori 35 TDI s 120 kilovati in ceno od 45 tisoč evrov. Na voljo sta še dva močnejša 40 in 50 TDI, drugi tudi s pogonom quattro. Kasneje bosta na voljo za naročilo še priključnohibridni različici 50 eTFSI z 220 in 55 eTFSI z 270 kilovati, pridružil pa se jima bo naviti SQ5, ki ga bo poganjal trilitrski šestvaljni stroj z 260 kilovati moči.

Poslovila sta se vrtljivi gumb in ploščica, občutljiva na dotik, večino stvari se zdaj upravlja prek zaslona na dotik. Foto: Audi

Pri Q2 so novosti v notranjosti vezane na manjše popravke in izboljšave, več je novosti pri tehnoloških bonbončkih. Foto: Audi